Perú

Empresas de telefonía deben brindar llamadas y mensajes gratuitos en situaciones de emergencia como sismos e inundaciones

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones recordó que la medida se activa tras la comunicación oficial del Indeci y obliga a las operadoras a habilitar el servicio sin costo por un plazo mínimo de 48 horas en las zonas afectadas

Guardar
Las compañías de telefonía deberán
Las compañías de telefonía deberán activar, de manera obligatoria, la prestación de llamadas y el envío de mensajes de texto sin costo alguno en las áreas impactadas. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recordó que, ante la ocurrencia de desastres naturales u otras situaciones de emergencia, las empresas operadoras de telefonía están obligadas a habilitar servicios de llamadas y mensajes de texto gratuitos en las zonas afectadas.

Esta medida se aplica en casos como sismos, maremotos, huaicos e inundaciones, y tiene como finalidad garantizar que los ciudadanos puedan comunicarse sin restricciones durante el desarrollo de estos eventos.

Norma que sustenta la obligación

La disposición se encuentra establecida en el Decreto Supremo N° 051-2010-MTC, que aprueba el “Marco Normativo General del Sistema de Comunicaciones en Emergencias”. Esta norma regula las acciones que deben adoptar los operadores de telefonía fija y móvil frente a situaciones que afectan la seguridad de la población.

De acuerdo con el marco normativo, una vez que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) comunica la ocurrencia de una emergencia, las empresas deben activar de manera inmediata las llamadas y mensajes de texto (SMS) gratuitos en las zonas impactadas.

Plazo mínimo del servicio gratuito

El servicio de comunicaciones sin costo debe mantenerse vigente por un periodo mínimo de 48 horas contadas desde la comunicación oficial de la emergencia por parte del Indeci.

La habilitación del servicio gratuito
La habilitación del servicio gratuito de comunicaciones deberá extenderse, como mínimo, por 48 horas a partir del aviso oficial de la emergencia emitido por el Indeci. Foto: Pixabay

No obstante, el MTC, en coordinación con el Indeci, puede determinar la ampliación o reducción de este plazo, según la naturaleza y las características de la emergencia registrada.

Acceso gratuito a números de emergencia

El MTC también precisó que las llamadas realizadas desde telefonía fija, teléfonos públicos y servicios móviles a los números de emergencia 105 (Policía Nacional del Perú), 115 (Defensa Civil), 116 (bomberos), 118 (guardacostas) y 119 (mensajería de voz en caso de emergencia) son gratuitas y no generan cargos por interconexión.

En el caso del número 119, las empresas operadoras deben asegurar que el servicio de mensajería de voz se encuentre disponible entre las distintas redes de telecomunicaciones.

Coordinación y seguimiento del servicio

El MTC mantiene comunicación permanente con las empresas operadoras y con el Osiptel a través del Centro de Operaciones de Emergencias Sectorial (COES), con el objetivo de garantizar el funcionamiento del Sistema de Comunicaciones de Emergencia.

Asimismo, se realiza el seguimiento al restablecimiento de los servicios públicos de telecomunicaciones cuando estos resultan afectados. Para conocer el estado de las emergencias en el sector, los ciudadanos pueden acceder al mapa interactivo del MTC disponible en https://saecoe.mtc.gob.pe/visor.

El MTC coordina de forma
El MTC coordina de forma permanente con las operadoras y el Osiptel para asegurar el funcionamiento del Sistema de Comunicaciones de Emergencia. Foto: Revista Gana Más

Diciembre fue un mes con varios sismos sentidos en Lima y Perú

En diciembre de 2025 Perú vivió varias sacudidas sísmicas que llamaron la atención de la población y los medios debido a que algunas se sintieron en Lima y otras regiones del país. Durante los primeros días del mes se reportaron distintos temblores leves que fueron percibidos por habitantes de la capital y zonas cercanas, con magnitudes moderadas que no provocaron daños significativos, pero sí despertaron inquietud entre vecinos, especialmente cuando en menos de 24 horas se registraron más de un movimiento telúrico con epicentros cerca de Lima y Callao.

El evento más destacado ocurrió a fines de diciembre, cuando una fuerte sacudida de magnitud alrededor de 6,0 – 6,2 se produjo frente a la costa de Chimbote, en la región de Áncash. Ese sismo fue lo bastante intenso como para sentirse desde el norte chico hasta gran parte del litoral central del país, incluida Lima, y provocó pánico, evacuaciones, heridos y daños materiales leves en varias localidades del norte peruano. A este movimiento principal le siguieron varias réplicas de menor magnitud en las horas siguientes, así como otros temblores aislados en puntos del litoral y en el área de la capital a lo largo del mes.

Temas Relacionados

MTCsismosperu-economia

Más Noticias

Resultados del Gana Diario este 23 de enero

Como cada viernes, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4470

Resultados del Gana Diario este

Álvaro Barco reveló que César Inga podría quedarse en Universitario en el 2026: “Hay un tema personal”

El director deportivo de la ‘U’ destapó los desacuerdos que existen entre el entorno del futbolista y Kansas City de la MLS

Álvaro Barco reveló que César

Adulto mayor droga a un hombre con una gaseosa y roba su vivienda en Miraflores: víctima estuvo seis días inconsciente

Entre los objetos sustraídos durante el robo están celulares, computadoras, tabletas, relojes y documentos personales, además de la apertura de cuentas bancarias a nombre de la víctima

Adulto mayor droga a un

Noche Crema y Tarde Blanquiazul: Gobierno lanza mensaje para pedir respeto y convivencia a hinchas de ambos equipos

El Ejecutivo intensifica su llamado a la calma y lanzan una campaña institucional para evitar enfrentamientos en una jornada histórica para el fútbol nacional

Noche Crema y Tarde Blanquiazul:

Sismo de magnitud 4.2 sacude a Pisco, Ica

A lo largo de su historia, la nación ha enfrentado diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Sismo de magnitud 4.2 sacude
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí solicitó al Congreso

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema: Junta Nacional de Justicia voto por unanimidad

Condenan a exgobernador de Madre de Dios por sobornar a consejero regional con 20 mil soles

Carlos Jaico y Zully Pinchi quedan fuera definitivamente de la contienda electoral por el Senado

Fernando Rospigliosi: “Ya están voceando nombres para reemplazar a José Jerí, la presidencia se ha convertido en un sorteo semanal”

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani debutará en la

Suheyn Cipriani debutará en la conducción junto a Miguel Arce en reality de citas ‘Esto sí es amor’ por ATV

Mamá de Sergio Peña defiende a su hijo y comparte fuerte mensaje: “Cuando destruyas a alguien, recuerda que se devuelve”

Jefferson Farfán y cómo luce su mall ‘KM 40′ luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

‘Chiquito’ Flores y su lamentable comentario sobre acusación por abuso sexual contra Zambrano, Trauco y Peña: “Si vas a un hotel, es por algo”

Top de las mejores películas de Netflix en Perú

DEPORTES

Octavio Rivero, delantero de la

Octavio Rivero, delantero de la U. de Chile, confirmó conversaciones con Universitario durante gestiones que no llegaron a buen puerto

Oliver Sonne se perfila como refuerzo del FC Copenhague vía cesión y coincidiría en el plantel con Marcos López

El futuro de Kevin Serna en Boca Juniors pasa por Alianza Lima: la particular decisión motivada por el agente

Cambio en Alianza Lima vs Circolo por adelanto de la Noche Blanquiazul 2026: nueva programación de Latina TV para duelo de la Liga Peruana de Vóley

Universitario confirmó que sus partidos pasarán por L1 Max este 2026: Franco Velazco se reunió con Agustín Lozano y se adelantarán pagos