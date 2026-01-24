Empresas de telefonía deben brindar llamadas y mensajes gratuitos en situaciones de emergencia como sismos e inundaciones

Las compañías de telefonía deberán activar, de manera obligatoria, la prestación de llamadas y el envío de mensajes de texto sin costo alguno en las áreas impactadas. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recordó que, ante la ocurrencia de desastres naturales u otras situaciones de emergencia, las empresas operadoras de telefonía están obligadas a habilitar servicios de llamadas y mensajes de texto gratuitos en las zonas afectadas.

Esta medida se aplica en casos como sismos, maremotos, huaicos e inundaciones, y tiene como finalidad garantizar que los ciudadanos puedan comunicarse sin restricciones durante el desarrollo de estos eventos.

Norma que sustenta la obligación

La disposición se encuentra establecida en el Decreto Supremo N° 051-2010-MTC, que aprueba el “Marco Normativo General del Sistema de Comunicaciones en Emergencias”. Esta norma regula las acciones que deben adoptar los operadores de telefonía fija y móvil frente a situaciones que afectan la seguridad de la población.

De acuerdo con el marco normativo, una vez que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) comunica la ocurrencia de una emergencia, las empresas deben activar de manera inmediata las llamadas y mensajes de texto (SMS) gratuitos en las zonas impactadas.

Plazo mínimo del servicio gratuito

El servicio de comunicaciones sin costo debe mantenerse vigente por un periodo mínimo de 48 horas contadas desde la comunicación oficial de la emergencia por parte del Indeci.

La habilitación del servicio gratuito de comunicaciones deberá extenderse, como mínimo, por 48 horas a partir del aviso oficial de la emergencia emitido por el Indeci. Foto: Pixabay

No obstante, el MTC, en coordinación con el Indeci, puede determinar la ampliación o reducción de este plazo, según la naturaleza y las características de la emergencia registrada.

Acceso gratuito a números de emergencia

El MTC también precisó que las llamadas realizadas desde telefonía fija, teléfonos públicos y servicios móviles a los números de emergencia 105 (Policía Nacional del Perú), 115 (Defensa Civil), 116 (bomberos), 118 (guardacostas) y 119 (mensajería de voz en caso de emergencia) son gratuitas y no generan cargos por interconexión.

En el caso del número 119, las empresas operadoras deben asegurar que el servicio de mensajería de voz se encuentre disponible entre las distintas redes de telecomunicaciones.

Coordinación y seguimiento del servicio

El MTC mantiene comunicación permanente con las empresas operadoras y con el Osiptel a través del Centro de Operaciones de Emergencias Sectorial (COES), con el objetivo de garantizar el funcionamiento del Sistema de Comunicaciones de Emergencia.

Asimismo, se realiza el seguimiento al restablecimiento de los servicios públicos de telecomunicaciones cuando estos resultan afectados. Para conocer el estado de las emergencias en el sector, los ciudadanos pueden acceder al mapa interactivo del MTC disponible en https://saecoe.mtc.gob.pe/visor.

El MTC coordina de forma permanente con las operadoras y el Osiptel para asegurar el funcionamiento del Sistema de Comunicaciones de Emergencia. Foto: Revista Gana Más

Diciembre fue un mes con varios sismos sentidos en Lima y Perú

En diciembre de 2025 Perú vivió varias sacudidas sísmicas que llamaron la atención de la población y los medios debido a que algunas se sintieron en Lima y otras regiones del país. Durante los primeros días del mes se reportaron distintos temblores leves que fueron percibidos por habitantes de la capital y zonas cercanas, con magnitudes moderadas que no provocaron daños significativos, pero sí despertaron inquietud entre vecinos, especialmente cuando en menos de 24 horas se registraron más de un movimiento telúrico con epicentros cerca de Lima y Callao.

El evento más destacado ocurrió a fines de diciembre, cuando una fuerte sacudida de magnitud alrededor de 6,0 – 6,2 se produjo frente a la costa de Chimbote, en la región de Áncash. Ese sismo fue lo bastante intenso como para sentirse desde el norte chico hasta gran parte del litoral central del país, incluida Lima, y provocó pánico, evacuaciones, heridos y daños materiales leves en varias localidades del norte peruano. A este movimiento principal le siguieron varias réplicas de menor magnitud en las horas siguientes, así como otros temblores aislados en puntos del litoral y en el área de la capital a lo largo del mes.