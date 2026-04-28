Perú

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

La ciudad andina se caracteriza por un clima seco con variaciones dependiendo de la estación del año

Guardar
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

En Ayacucho, la actualización constante del pronóstico meteorológico permite a las autoridades y la población anticipar medidas preventivas frente a fenómenos como lluvias intensas o heladas, minimizando el impacto de emergencias y protegiendo la salud y los bienes de la comunidad. Además, las condiciones climatológicas inciden directamente en sectores clave como la agricultura, el comercio y el turismo.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este miércoles, 29 de abril es:

PUBLICIDAD

Cielo nublado parcial durante el día y cielo nublado al atardecer con lluvia ligera.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 21ºC mientras que la mínima de 12ºC

PUBLICIDAD

Con información precisa y anticipada, los agricultores planifican las siembras y cosechas, mientras que actividades comerciales y eventos al aire libre pueden ajustarse para evitar contratiempos. Así, conocer el clima favorece una organización más eficiente de las actividades cotidianas y mejora la capacidad de respuesta de todos los habitantes y visitantes.

El clima de Ayacucho capital

El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho capital es típico de una ciudad andina, con variaciones marcadas según la época del año y su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) se caracteriza por ser templado, seco y con dos estaciones principales:

Temporada seca (abril a octubre): es la época más soleada y agradable, con días cálidos con temperaturas promedio de 15-22 °C y noches frías que pueden bajar a 5-10 °C. La falta de lluvias hace que esta sea la mejor época para visitar, especialmente para actividades al aire libre como explorar sitios arqueológicos o el centro histórico.

Temporada de lluvias (noviembre a marzo): durante estos meses, las precipitaciones son frecuentes, especialmente en enero y febrero, con lluvias que suelen caer en la tarde o noche. Las temperaturas diurnas rondan los 14-20 °C, pero la humedad puede hacer que se sienta más fresco. Las lluvias pueden complicar caminatas o viajes a zonas rurales, pero la vegetación se vuelve más verde y vibrante.

En general, Ayacucho tiene un clima fresco con alta radiación solar debido a la altitud, por lo que es recomendable usar protector solar y ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

Los lugares turísticos en la ciudad de Ayacucho

Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

El Museo de la Memoria de Ayacucho se ha consolidado como un espacio central para entender y reflexionar sobre las heridas del conflicto armado interno que marcó a Perú entre 1980 y 2000. Este museo, albergado en la propia ciudad, dedica sus salas a relatar los impactos de la violencia y el proceso de resiliencia de la sociedad ayacuchana, rindiendo homenaje a las víctimas y fomentando un compromiso con la paz.

La ciudad de Ayacucho, también conocida como la "Ciudad de las Iglesias", se distingue como uno de los destinos más destacados del turismo nacional e internacional, según señala el sitio especializado en turismo Perú Travel. Entre sus mayores atractivos sobresale la Plaza Mayor de Ayacucho que representa el corazón de la ciudad, rodeado de arquitectura colonial, casonas históricas y la Catedral de Ayacucho.

Por su parte, a unos 22 kilómetros de la ciudad se localiza el Complejo Arqueológico de Wari, vestigio esencial de la civilización que dominó los Andes centrales entre los años 600 y 1100 d.C. Este sitio arqueológico, como indica la fuente turística, funcionó como la capital de la cultura Wari y conserva restos de templos, calles y sistemas hidráulicos, los cuales ofrecen a los visitantes una perspectiva directa sobre el grado de sofisticación alcanzado por esta civilización.

En cambio, para quienes buscan una experiencia escénica, el Mirador de Acuchimay constituye otro punto indispensable. Situado a pocos kilómetros de la ciudad, proporciona "vistas panorámicas de Ayacucho y los Andes circundantes", resultando ideal para caminatas, fotografía y admiración del paisaje natural de la región.

Temas Relacionados

Clima en AyacuchoPronóstico del tiempo en AyacuchoClima en PerúÚltimas actualizacionesClima en PerúClima en Ayacucho

Más Noticias

El error que encarece el transporte en Lima

La gestión de los corredores complementarios en la capital se ve afectada por la asignación inadecuada del riesgo, lo que provoca incrementos en los costos y afecta la sustentabilidad del sistema para los usuarios y el propio sector público

El error que encarece el transporte en Lima

Reclutadores que enviaron peruanos con engaños a la guerra en Rusia amenazan de muerte a sus familias para silenciar denuncias

El abogado Percy Salinas informó que familias de peruanos reclutados bajo falsas promesas son amedrentados por los responsables de la red para impedir que los afectados denuncien públicamente la situación

Reclutadores que enviaron peruanos con engaños a la guerra en Rusia amenazan de muerte a sus familias para silenciar denuncias

Cada vez más jóvenes peruanos eligen la carrera técnica como primera opción, pero la sociedad aún no los toma en serio

Con una edad promedio de 20 años y una tasa de matrícula que supera el 36% del total terciario, los estudiantes técnicos peruanos desafían el estereotipo. Un informe de la CEPAL y Ayuda en Acción muestra que los retornos económicos son contundentes, pero el cambio cultural sigue pendiente

Cada vez más jóvenes peruanos eligen la carrera técnica como primera opción, pero la sociedad aún no los toma en serio

Petroperú pide USD 2.000 millones y advierte que refinerías podrían paralizarse: “El Ejecutivo sabe lo que tiene que hacer”

El presidente de la petrolera estatal alertó que la refinería de Iquitos ya dejó de operar por falta de combustible y que Talara y Conchán enfrentan riesgo de paralización

Petroperú pide USD 2.000 millones y advierte que refinerías podrían paralizarse: “El Ejecutivo sabe lo que tiene que hacer”

¿Qué pasó realmente con Irma Maury? La verdadera historia de su salida de ‘Al fondo hay sitio’ y cómo vive actualmente alejada de la TV

A raíz de las especulaciones que se dieron por una publicación en sus redes sociales, aquí te contamos las razones de por qué la actriz dejó de lado la popularidad para vivir una vida tranquila y al lado de sus adorables mascotas

¿Qué pasó realmente con Irma Maury? La verdadera historia de su salida de ‘Al fondo hay sitio’ y cómo vive actualmente alejada de la TV
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Petroperú pide USD 2.000 millones y advierte que refinerías podrían paralizarse: “El Ejecutivo sabe lo que tiene que hacer”

Petroperú pide USD 2.000 millones y advierte que refinerías podrían paralizarse: “El Ejecutivo sabe lo que tiene que hacer”

Delia Espinoza demanda al JNE por excluirla del padrón electoral e impedir que vote en las Elecciones 2026

Nuevo jefe de la ONPE confirma sanción a Juntos por el Perú: Partido de Roberto Sánchez deberá pagar multa de S/ 88 mil

Congreso aprueba dictamen que permite devolver licencias a conductores de clase A1 inhabilitados

Roberto Sánchez y la ley procrimen por la que votó: “Bajo ningún concepto he apoyado situaciones irregulares”

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó realmente con Irma Maury? La verdadera historia de su salida de ‘Al fondo hay sitio’ y cómo vive actualmente alejada de la TV

¿Qué pasó realmente con Irma Maury? La verdadera historia de su salida de ‘Al fondo hay sitio’ y cómo vive actualmente alejada de la TV

Magaly Medina asistió a la graduación de Maestría de la hija de Alfredo Zambrano

Said Palao enfrenta en vivo a Onelia Molina por llamarlo “mentiroso” y lanza fuerte advertencia contra ella

Ryan Castro emocionado por la gran acogida de su llegada a Perú: “Con expectativa”

Avant Premiere de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′: desde Natalie Vértiz hasta Gia Meier, así llegaron las influencers peruanas

DEPORTES

Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Matute por fecha 3 del Grupo F de Copa Libertadores 2026

Gaby Pérez del Solar señaló la clave para el repunte del vóley peruano: “Necesitamos mano dura y a la escuela asiática”

“Alianza Lima aprovechó la salida de Paola Rivera”: el análisis de ‘Cotito’ Rueda de la final vuelta por Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs San Martín, partido final: ¿cuándo salen a la venta las entradas para el ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley?