Desde el viernes 23 se inician desvíos en la Av. Javier Prado por obras de vía rápida en La Molina

Vehículos de transporte privado y de transporte pesado tendrán rutas diferenciadas para agilizar el tránsito en las vías alternas

Este viernes 23 se inician desvíos en la Av. Javier Prado por obras de vía rápida en La Molina. (Foto: Andina)

El distrito de La Molina pondrá en marcha el viernes 23 de enero un periodo de prueba para aplicar los desvíos vehiculares en la avenida Javier Prado. La medida acompaña las obras del paso a desnivel y el viaducto elevado, componentes del proyecto vía rápida Javier Prado, en el tramo comprendido entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf.

El desvío vehicular temporal afectará al transporte privado, público y a los vehículos de carga. La apertura oficial de los trabajos está prevista para el lunes 26 de enero de 2026. Durante la marcha blanca, los desvíos estarán señalizados y organizados para garantizar la seguridad y el flujo del tránsito. El objetivo es mantener la circulación mientras avanzan las obras en una de las arterias principales de Lima.

Plan de desvíos en la Av. Javier Prado

Las autoridades definieron rutas alternativas específicas según el tipo de transporte y el sentido de circulación.

Sentido oeste-este:

- Para transporte privado: Av. Golf Los Incas - Av. Raúl Ferrero - Alameda del Corregidor - Av. La Molina - Av. Javier Prado. Además, también tienen opción para ir por: Av. Las Palmeras - Panamericana Sur - Av. Separadora Industrial - Av. La Molina - Av. Javier Prado. Y también: Av. Golf los Incas - Av. Circunvalación del Golf Los Incas - La Fontana - Av. La Molina - Av. Javier Prado

- Para transporte pesado: Av. Las Palmeras - Panamericana Sur - Av. Separadora Industrial - Av. La Molina - Av. Javier Prado.

- Para transporte público: La ruta sobre la Av. Javier Prado se mantiene, solo evitando la zona de obras.

Sentido este-oeste:

- Para transporte privado: Av. La Molina - Av. Separadora Industrial - Jr. Paseo de los Eucaliptos - Las Palmeras - Av. Javier Prado. También se puede ir por: Av. La Molina - La Fontana - Av. Circunvalación del Golf Los Incas - Av. Golf Los Incas - Av. Javier Prado. Además se puede ir por: Av. La Molina - Alameda del Corregidor - Av. Raúl Ferrero - Av. Club Golf Los Incas - Av. Javier Prado.

- Para transporte pesado: Av. La Molina - Av. Nicolás Ayllón - Panamericana Sur - Las Palmeras - Av. Javier Prado.

- Para transporte público: La ruta sobre la Av. Javier Prado se mantiene, solo evitando la zona de obras.

El sistema de señalización fue diseñado para orientar a los conductores y minimizar los riesgos ante el volumen de cambios en la circulación local.

El proyecto vía rápida Javier Prado incluye la construcción de un paso a desnivel vehicular en la intersección de Javier Prado, Circunvalación del Golf Los Incas y Los Frutales, un punto caracterizado por alta congestión vial.

La obra central será un viaducto elevado de 983 metros de longitud, con dos carriles por sentido, lo que permitirá aumentar la capacidad de tránsito y reducir los tiempos de viaje en la vía principal. A nivel de superficie, se habilitarán dos carriles por sentido para fortalecer el flujo vehicular y brindar alternativas diarias de circulación.

Entre las obras complementarias del plan vial metropolitano se encuentran veredas y sardineles, para mejorar la seguridad peatonal y la accesibilidad en los cruces.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Lima, tiene como fin reforzar la conexión entre La Molina y la Panamericana Sur, así como facilitar la movilidad urbana y reducir la congestión en una zona clave de la ciudad.

