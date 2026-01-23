Perú

Nuevas imágenes revelan pánico y terror de clientes durante intento de asalto en el Banco de la Nación de Minka

Testimonios de transeúntes reflejan una profunda insatisfacción y sensación de desprotección en la zona, a pesar del estado de emergencia vigente

Nuevas imágenes muestran el pánico que vivieron decenas de personas durante un intento de asalto al Banco de la Nación en el centro comercial Minka, Callao. Cinco delincuentes armados fueron detenidos tras el atraco frustrado que dejó un policía y un vigilante heridos.

Un intento de robo armado sacudió la rutina del Centro Comercial Minka la tarde del último jueves, cuando cinco individuos ingresaron a la agencia del Banco de la Nación situada en la puerta dos del recinto, en plena avenida Argentina, Callao.

El suceso, ocurrido a las 14:30, generó momentos de tensión y temor entre quienes se encontraban en el establecimiento, según informó Exitosa. Las imágenes a las que accedió dicho medio muestran la llegada de la Policía Nacional del Perú (PNP) a la entidad financiera, mientras decenas de personas permanecían en el suelo, buscando resguardo ante el peligro inminente. Producto del pánico, clientes y trabajadores actuaron con rapidez para protegerse hasta que los agentes lograron tomar el control de la situación.

Dos ciudadanos resultaron heridos durante el frustrado asalto, un miembro de la Policía Nacional sufrió una herida de bala, mientras que un vigilante del banco terminó con cortes en el cuerpo debido a la rotura de una mampara de vidrio. Ambos fueron atendidos por personal médico, de acuerdo con la citada señal radial y televisiva.

La reacción policial, junto al apoyo del Serenazgo, permitió contener el incidente en pocos minutos. Las fuerzas del orden dispusieron el cierre parcial de accesos, instalaron vallas metálicas y restringieron el tránsito peatonal en los alrededores de la agencia, lo que obligó a los clientes a salir por rutas alternas cercanas a la línea del tren. El perímetro del centro comercial quedó completamente acordonado mientras se desarrollaban las diligencias.

Una de las transeúntes declaró que no hay protección en la zona y describió la situación como alarmante: “Seguridad es lo peor que hay acá en el Callao. Mucha inseguridad hay, señorita, mucha, mucha”, afirmó a Exitosa. Otra vecina también expresó su insastifacción. “Veo poca seguridad, pero tenemos que cuidarnos nosotras. Es lo único que nos queda, cuidarnos entre nosotros y después, nada más”, recalcó.

Consultadas sobre la presencia policial, las entrevistadas negaron haber notado cambios significativos, pese a las disposiciones implementadas por las autoridades. “No, porque sigue la modalidad de asaltos y homicidios. Eso es lo que se escucha en noticias”, comentó una de ellas. Otra residente afirmó salir poco, por lo que no percibe mayor presencia de efectivos en las calles.

Cinco delincuentes armados, dos de nacionalidad venezolana, fueron capturados tras un tiroteo al intentar asaltar una agencia del Banco de la Nación en el mercado Minka. | TV Perú

Minutos después del enfrentamiento, efectivos de la Policía Nacional lograron reducir y detener a cinco sospechosos cerca de la puerta dos del centro comercial, según informó TVPerú.

Los capturados fueron identificados como Tadey Pinches Rojas, de 18 años; José Junior Fernández Falla, de 43; Marlon Rodrigo Chiroques Inga, de 36; Douglas Ramírez Moreno y José Miguel Santillán Mogollón, estos dos últimos de nacionalidad venezolana. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría Alipio Ponce para continuar con las investigaciones.

Durante la intervención, el exterior del recinto permaneció bajo estrictas medidas de seguridad: se instalaron vallas y cintas para impedir el acceso y salida por determinados puntos. Ese medio reportó la presencia de unidades especializadas y el retiro de dos motocicletas que pertenecerían a los implicados. En el pavimento quedaron visibles varios casquillos de bala, evidencia del intercambio de disparos que marcó la tarde.

