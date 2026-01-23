Perú

Fernando Rospigliosi denuncia ante la JNJ a la jueza que falló a favor del IDL e inaplicó la Ley AntiONG

Fujimorista también indicó que volvió a conectarse a una audiencia del caso Cayara contra militares por presuntas violaciones a derechos humanos

Fernando Rospigliosi. | Congreso
El presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, denunció ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a la jueza constitucional Rocío del Pilar Rabines Briceño por inaplicar la Ley 32301, conocida como Ley APCI o Ley Anti-ONG.

“Esta juez prevaricadora no quiere aplicar una ley que está promulgada por el Gobierno y que ha sido dada por el Congreso. Hoy día ha ingresado por la mesa de partes virtual de la JNJ la denuncia que he hecho contra esta juez”, dijo el fujimorista en conferencia de prensa.

Rospigliosi también defendió la referida norma, que, entre otros, impide que asociaciones que reciben cooperación técnica internacional usen dicho dinero para promover demandas contra el Estado peruano.

“Con dinero que viene del extranjero que proviene del extranjero hay ONG empeñadas, sobre todo, en debilitar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, es decir, a las instituciones encargadas de la defensa nacional y del orden interno”, dijo, evitando mencionar que las demandas contra el Estado peruano denuncian violaciones de derechos humanos por parte de efectivos policiales y militares.

Por otro lado, el presidente encargado del Congreso indicó que volvió a conectarse a una audiencia del juicio del caso de la masacre de más de 30 campesinos de Cayara, Ayacucho, en 1988.

Fernando Rospigliosi amenaza a jueces
Fernando Rospigliosi amenaza a jueces y luego se conecta a la audiencia por el caso Caraya: Jusdem advierte actitudes autoritarias

Nuevamente, Rospigliosi intentó intimidar con su presencia a los jueces del tribunal, que, dice, procesa de manera “irregular, ilegal y prevaricadora a militares (...) desacatando de esa manera la Ley 30107″ que prescribe delitos de lesa humanidad.

Se niega

El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, aseguró que no tiene la facultad de convocar a un pleno extraordinario durante el receso parlamentario, indicando que la única manera de hacerlo es por solicitud del presidente de la República o de 78 congresistas, según el Reglamento del Congreso.

Ante recientes denuncias sobre reuniones no registradas entre el presidente interino José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, conocidas como ‘Chifagate’, y tras solicitudes formales presentadas por las bancadas Renovación Popular y Honor y Democracia para debatir la vacancia presidencial, Rospigliosi reiteró su oposición a convocar la sesión.

“Como algunas personas, incluso algunos congresistas que no conocen el reglamento, están exigiéndome a mí y la Mesa Directiva que convoque a un pleno, aclaro nuevamente queel único que puede convocar a un pleno en el receso parlamentario es el presidente de la República, o 78 congresistas”, dijo el fujimorista en su cuenta de X (antes Twitter).

En declaraciones a Canal N, el congresista remarcó: “Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque evidentemente piden una adhesión del Pleno para discutir la vacancia. Ya hay dos mociones de vacancia o tres. Ha presentado el congresista Segundo Montalvo de Perú Libre, Málaga también ha dicho que va a presentar una. Creo que Sigrid Bazán también”.

El funcionario defendió la permanencia de Jerí hasta el final de su mandato, precisando que “está muy cerca el término del mandato del señor Jerí, que es el 28 de julio. El 29 puede ser procesado si hay elementos que lo ameriten”.

