Perú

DNI electrónico gratis hasta el 30 de enero: conoce dónde, horarios y beneficiarios

Este documento esencial permite ingresar a plataformas digitales y fortalece la protección en la verificación de identidad

Guardar
El DNIe busca agilizar y
El DNIe busca agilizar y mejorar la eficiencia de los trámites administrativos - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Jesús María informó la extensión de la campaña de DNI electrónico gratuito, una iniciativa que busca facilitar el acceso a servicios esenciales para los vecinos del distrito. La actividad, desarrollada en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), estará disponible de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 16:00, hasta el 30 de enero.

El punto de atención se encuentra en la Casa del Vecino, situada en jirón Estados Unidos 291. Allí, podrán tramitar el documento sin costo menores desde recién nacidos hasta 16 años, adolescentes de 17 y adultos mayores a partir de 60.

La jornada, que inició el 15 de enero, ha registrado una considerable afluencia, lo que motivó a las autoridades a mantenerla vigente por dos semanas más.

La obtención del DNI electrónico representa una oportunidad para acceder a múltiples servicios, como atención médica, matrícula escolar y diversos programas sociales. El documento constituye un requisito indispensable para la inscripción en el sistema educativo, el acceso a centros de salud y la realización de trámites ante organismos públicos y privados. La municipalidad resaltó que este esfuerzo conjunto con el Reniec busca fomentar la inclusión y garantizar que más personas cuenten con identificación oficial actualizada.

La campaña comienza desde las
La campaña comienza desde las 9 a. m., pero se recomienda asisitir desde antes - Créditos: Municipalidad de Jesús María.

Los organizadores recordaron que los cupos son limitados, por lo que recomiendan asistir temprano para asegurar la atención. Este esfuerzo responde a la alta demanda registrada en los primeros días, donde se evidenció el interés de familias y adultos mayores por regularizar su situación documental. La presencia de personal capacitado permite agilizar el proceso y orientar a los asistentes sobre los requisitos y pasos a seguir.

La campaña responde a la necesidad de reducir barreras en el acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación. El gobierno local enfatizó la importancia de mantener el documento vigente, ya que permite aprovechar beneficios sociales y acceder a servicios esenciales. La invitación se extiende a toda la comunidad del distrito, con el objetivo de que ningún vecino quede excluido de los beneficios que otorga la identificación oficial.

El DNI contribuye a la
El DNI contribuye a la modernización de los servicios, ya que brinda mayor comodidad y eficiencia para todos los ciudadanos - Créditos: Andina.

Beneficios de usar DNI electrónico

  • Facilita la realización de trámites en línea, lo que ahorra tiempo y evita desplazamientos innecesarios.
  • Su tecnología avanzada mejora la seguridad en la identificación de personas, reduciendo el riesgo de suplantaciones o fraudes.
  • Es indispensable para la inscripción en programas sociales y la obtención de subsidios estatales, ya que muchas plataformas requieren el uso de este documento digital.
  • Permite la firma electrónica de documentos oficiales, lo que agiliza procesos administrativos y legales.
  • Resulta fundamental para participar en procesos electorales, ya que es válido como identificación para votar.
  • Favorece la apertura de cuentas bancarias y otras operaciones financieras, facilitando la inclusión en el sistema económico.
  • Brinda acceso a certificados, constancias y otros documentos oficiales desde plataformas virtuales.
  • Contribuye significativamente a la modernización de los servicios públicos y a la digitalización de trámites en el país.
  • En resumen, el uso del DNI electrónico proporciona comodidad, seguridad y acceso a mayores oportunidades para todos los ciudadanos, promoviendo la integración y el avance tecnológico de la sociedad.

Temas Relacionados

DNI electrónicoJesús MaríaMunicipalidad de Jesús Maríaperu-noticias

Más Noticias

Milo J en Perú: precios de entradas, lugar y todo sobre el concierto del ‘Niño terrible’ en Lima el 17 de abril de 2026

El artista argentino de música urbana prepara su regreso a nuestro país. Conoce todos los detalles de su esperado show

Milo J en Perú: precios

Nuevo horario de Alianza Lima vs Circolo por adelanto de la Noche Blanquiazul 2026: programación de Latina TV para duelo de la Liga Peruana de Vóley

Infobae Perú pudo conocer que la casa televisora modificó el horario del duelo entre las ‘íntimas’ y las de Pueblo Libre para que no coincida con la transmisión de la presentación del equipo de Pablo Guede

Nuevo horario de Alianza Lima

Congreso: Insistirán en pago por preparación de clases a docentes, de 30% más de su sueldo

El congresista Segundo Montalvo recibió a representantes de los docentes que buscan que el dictamen observado por la expresidenta Dina Boluarte sea priorizado en el Pleno

Congreso: Insistirán en pago por

Israel Dreyfus arremete contra Patricio Parodi y sus engreimientos en ‘Esto es Guerra’: “Se le acabó el reinado”

El panelista del reality cuestionó el trato preferencial que habría recibido Parodi durante la gestión anterior y aseguró que, con el nuevo productor, ya no habrá opción a engreimientos.

Israel Dreyfus arremete contra Patricio

Andrés Hurtado ‘Chibolín’ reaparece en requisa a penal de Lurigancho: esto es lo que se encontró en su pabellón

El penal de Lurigancho fue escenario de una requisa sorpresa encabezada por el ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, donde se hallaron objetos prohibidos en el pabellón tres, incluido el sector donde permanece Andrés Hurtado ‘Chibolín’, investigado por presunto tráfico de influencias

Andrés Hurtado ‘Chibolín’ reaparece en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE ratifica exclusión de la

JNE ratifica exclusión de la congresista Ana Zegarra de las Elecciones 2026

María del Carmen Alva, la carta de Acción Popular para presidir la Mesa Directiva y reemplazar a José Jerí

La JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo

Tomás Gálvez advierte que cuadros recibidos por José Jerí podrían constituir cohecho pasivo: “Es una situación grave”

Ministro del Interior admite que ocultó su presencia en cita entre José Jerí y empresario chino: “Han estado dos personas más”

ENTRETENIMIENTO

Milo J en Perú: precios

Milo J en Perú: precios de entradas, lugar y todo sobre el concierto del ‘Niño terrible’ en Lima el 17 de abril de 2026

Israel Dreyfus arremete contra Patricio Parodi y sus engreimientos en ‘Esto es Guerra’: “Se le acabó el reinado”

‘Sinners’ rompe récord en los Oscar 2026 con 16 nominaciones: cómo y dónde verla en Perú

Rodrigo González y Gigi Mitre indignados tras denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña: “Se fregaron la vida”

Magaly Medina responde a burla de JB tras operación y le envía mensaje tras su paso a Panamericana: “Ojalá que sus guiones mejoren”

DEPORTES

Nuevo horario de Alianza Lima

Nuevo horario de Alianza Lima vs Circolo por adelanto de la Noche Blanquiazul 2026: programación de Latina TV para duelo de la Liga Peruana de Vóley

Pedro García cuestionó con dureza el silencio de Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras denuncia por abuso sexual: “Huele mal”

El oscuro caso de Carlos Zambrano con Alianza Lima: de aceptar con crudeza sus indisciplinas a ser denunciado por abuso sexual

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual: la sanción de Alianza Lima y lo que podría pasar con los futbolistas

Franco Navarro reveló si la separación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña será definitiva y adelantó si traerá refuerzos