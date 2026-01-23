DNI electrónico gratis hasta el 30 de enero: conoce dónde, horarios y beneficiarios

El DNIe busca agilizar y mejorar la eficiencia de los trámites administrativos - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Jesús María informó la extensión de la campaña de DNI electrónico gratuito, una iniciativa que busca facilitar el acceso a servicios esenciales para los vecinos del distrito. La actividad, desarrollada en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), estará disponible de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 16:00, hasta el 30 de enero.

El punto de atención se encuentra en la Casa del Vecino, situada en jirón Estados Unidos 291. Allí, podrán tramitar el documento sin costo menores desde recién nacidos hasta 16 años, adolescentes de 17 y adultos mayores a partir de 60.

La jornada, que inició el 15 de enero, ha registrado una considerable afluencia, lo que motivó a las autoridades a mantenerla vigente por dos semanas más.

La obtención del DNI electrónico representa una oportunidad para acceder a múltiples servicios, como atención médica, matrícula escolar y diversos programas sociales. El documento constituye un requisito indispensable para la inscripción en el sistema educativo, el acceso a centros de salud y la realización de trámites ante organismos públicos y privados. La municipalidad resaltó que este esfuerzo conjunto con el Reniec busca fomentar la inclusión y garantizar que más personas cuenten con identificación oficial actualizada.

La campaña comienza desde las 9 a. m., pero se recomienda asisitir desde antes - Créditos: Municipalidad de Jesús María.

Los organizadores recordaron que los cupos son limitados, por lo que recomiendan asistir temprano para asegurar la atención. Este esfuerzo responde a la alta demanda registrada en los primeros días, donde se evidenció el interés de familias y adultos mayores por regularizar su situación documental. La presencia de personal capacitado permite agilizar el proceso y orientar a los asistentes sobre los requisitos y pasos a seguir.

La campaña responde a la necesidad de reducir barreras en el acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación. El gobierno local enfatizó la importancia de mantener el documento vigente, ya que permite aprovechar beneficios sociales y acceder a servicios esenciales. La invitación se extiende a toda la comunidad del distrito, con el objetivo de que ningún vecino quede excluido de los beneficios que otorga la identificación oficial.

El DNI contribuye a la modernización de los servicios, ya que brinda mayor comodidad y eficiencia para todos los ciudadanos - Créditos: Andina.

Beneficios de usar DNI electrónico

Facilita la realización de trámites en línea, lo que ahorra tiempo y evita desplazamientos innecesarios.

Su tecnología avanzada mejora la seguridad en la identificación de personas, reduciendo el riesgo de suplantaciones o fraudes.

Es indispensable para la inscripción en programas sociales y la obtención de subsidios estatales, ya que muchas plataformas requieren el uso de este documento digital.

Permite la firma electrónica de documentos oficiales, lo que agiliza procesos administrativos y legales.

Resulta fundamental para participar en procesos electorales, ya que es válido como identificación para votar.

Favorece la apertura de cuentas bancarias y otras operaciones financieras, facilitando la inclusión en el sistema económico.

Brinda acceso a certificados, constancias y otros documentos oficiales desde plataformas virtuales.

Contribuye significativamente a la modernización de los servicios públicos y a la digitalización de trámites en el país.

En resumen, el uso del DNI electrónico proporciona comodidad, seguridad y acceso a mayores oportunidades para todos los ciudadanos, promoviendo la integración y el avance tecnológico de la sociedad.