Así puedes solicitar el duplicado de tu DNI electrónico por internet en 2026: guía fácil y rápida sin salir de casa

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha facilitado el trámite del duplicado del DNI electrónico para adultos, permitiendo a los ciudadanos gestionar este servicio completamente en línea, sin necesidad de acudir a una oficina. Este proceso resulta fundamental, ya que el DNI es el documento obligatorio para identificarse y ejercer el derecho al voto en las Elecciones 2026.

El servicio digital de Reniec está disponible para ciudadanos peruanos mayores de edad que hayan extraviado, sufrido el robo o deterioro de su DNI electrónico. El trámite se realiza de manera virtual a través de la web oficial de Reniec, agilizando el proceso y evitando largas colas y desplazamientos.

Para los menores de edad, el trámite de duplicado debe realizarse de manera presencial en las oficinas de Reniec.

Pasos para tramitar el duplicado del DNI electrónico por internet

Sigue estos pasos para gestionar tu duplicado de DNI electrónico online:

Pago del trámite El costo del duplicado es de S/ 33,00. Puedes realizar el pago de manera fácil y rápida a través de Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe. Para pagar por Yape, primero genera el ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ , selecciona el trámite de duplicado de DNI, copia el código generado y pégalo en la app Yape en la opción ‘Yapear servicios’ seleccionando Reniec. Inicio del trámite online Ingresa a la web oficial de Reniec y acepta los términos y condiciones del servicio. Validación de identidad Completa tus datos personales o utiliza la aplicación DNI BioFacial. La app te solicitará una fotografía con fondo blanco y sin sonreír para verificar tu identidad mediante reconocimiento facial. Elección del centro de recojo Selecciona la oficina de Reniec donde deseas recoger tu nuevo DNI electrónico. El documento mantendrá la misma fotografía y fecha de caducidad que el anterior.

Recuerda: El trámite es estrictamente personal y solo el titular puede recoger el documento, previa verificación de huellas digitales por parte del personal de Reniec.

¿Cómo consultar el estado del trámite del DNI electrónico?

Para saber en qué etapa se encuentra tu duplicado de DNI, ingresa a la página de consulta de Reniec e introduce tu número de DNI o el código de trámite. Si el sistema indica que el estado está al 100% y aparece “en agencia”, ya puedes acercarte a la oficina seleccionada para recoger el documento.

Es indispensable que el titular acuda personalmente, ya que se realizará una verificación biométrica para asegurar la entrega correcta. Reniec sugiere no asistir con menores de edad que no sean titulares del trámite, para evitar aglomeraciones.

Ventajas de tramitar el duplicado del DNI electrónico online

Evitas colas y desplazamientos innecesarios , realizando todo el proceso desde casa.

Pagos seguros y rápidos por Yape u otros canales autorizados.

Puedes elegir la oficina de recojo más conveniente.

Garantizas tener tu DNI electrónico vigente para cualquier trámite y para votar en las próximas elecciones.

Reniec enfatiza que el servicio digital está diseñado para que la población acceda de forma sencilla y rápida a su documento de identidad, facilitando los procedimientos ciudadanos y electorales en todo el país.