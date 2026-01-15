Afiliados AFP deben esperan más de 45 minutos para que atiendan sus llamadas y consultas

Las AFP no se dan abasto para atender a sus afiliados por teléfono. Aspec pide soluciones. - Crédito Andina

Los afiliados del Sistema Privado de Pensiones, quienes obligadamente tienen que aportar el 10% de su sueldo cada mes para que vaya a su jubilación y que estas sean manejadas por las empresas AFP, han estado consultando mucho más las últimas semanas a las administradoras de sus pensiones por el retiro AFP y la rectificación de las solicitudes.

Dado que muchos señalan que en sus regiones han cerrado oficinas de atención de las empresas AFP (hace poco Habitat así lo hizo), estas es el canal preferido de algunos para consultar temas sobre sus pensiones y el retiro AFP. Sin embargo, diversos reportes y comentarios en redes sociales muestran que las empresas no se dan abasto para atender a sus afiliados.

Ante esto, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) ha resaltado que hay casos de afiliados que esperan más de 45 minutos a que los atiendan. Esto ha tomado mayor importancia, sobre todo por la cantidad de personas interesadas en el proceso de rectificación de solicitud de retiro AFP, la cual les permite sacar un mayor monto (sin superar el total de 4 UIT, o S/ 22.000), pero sobre el que las AFP informaron poco a poco públicamente.

Los afiliados a las AFP ya pueden pedir la rectificación de su solicitud de retiro de hasta 4 UIT. - Crédito Andina

Aspec pide atención eficiente para afiliados

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) ha hecho eco de denuncias referidas al procedimiento para nuevos retiros de hasta 4 UIT de fondos previsionales, lo cual afecta a miles de afiliados.

“Aspec detectó varios problemas como esperas telefónicas excesivas, llamadas de más de 45 minutos sin atención efectiva, correos electrónicos inciertos con respuestas demoradas o inexistentes, falta de canales digitales inmediatos, etc.”, resaltaron desde la asociación.

Ante esto, Aspec ha solicitado también una serie de medidas en favor de los afiliados, que estarán toda esta semana hasta el lunes 19 de enero realizando sus últimos trámites para el retiro AFP. Por eso, la entidad pide lo siguiente:

Implementación de una plataforma digital 24/7 que tramite las solicitudes de retiro en cuestión de minutos

Línea exclusiva retiros: Máximo 3 minutos espera, 95% consultas resueltas

Respuesta correo 24 horas: Garantía legal de plazo máximo.

Las AFP han cerrado oficinas en regiones, y los afiliados han quedado sin nadie a quien reclamar por falta o demora de atención por teléfono. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

AFP han cerrado locales de atención presencial

Asimismo, Infobae Perú pudo comprobar que en el último año las AFP han cerrado una serie de locales de atención al público, lo que en varios casos hace más difícil la atención a los afiliados, dado que tienen que llamar a la central y esperar mayor tiempo al que tenían contemplado.

Así, no solo AFP Habitat cerró agencias en dos provincias, también se pudo verificar que Profuturo AFP tenía una oficina en Arequipa que fue cerrada.

Según los datos oficiales de las webs de cada AFP, estas son las oficinas que tienen disponible al público a nivel nacional:

Prima AFP : Agencia única en San Isidro, CI. Chinchón 980

AFP Habitat : Agencia Lima, Calle Las Palmeras 385, Torre Azul. San Isidro.

Profuturo AFP: Agencia Lima, en Calle Andrés Reyes 495, San Isidro; Agencia Arequipa, en Av. José Abelardo Quiñones Mz. C Lote 21 Urb. Valencia - Yanahuara; Agencia Trujillo en Av. Victor Larco Nro. 1096-1098 y Av. América Sur Nro. 4038-4040, Mz. A, Sub Lote 20, Urb San Andrés - 3era etapa. Todas atienden de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm.

Mientras, AFP Integra, la administradora con mayor cantidad de afiliados, tiene estas oficinas:

Lima: Av. Canaval y Moreyra 540, San Isidro

Arequipa: Urb. Los cedros F-16, Yanahuara (Av. José Abelardo Quiñones)

Cajamarca: Pasaje San Martin 358

Chiclayo: Av. Andrés Avelino Cáceres 238 Urb. Santa Victoria (ex Av. Libertad)

Chimbote: Av. Bolognesi 369

Chincha: Calle Lima 250 Cercado Chincha Alta

Cusco: Av. De la Cultura 1907 - C, Urb. Magisterio

Huancayo: Jr. Loreto 426

Ica:Av. San Martín N° 1390, Mz. M2 Lt. 26, Urbanización San Isidro

Iquitos: Jr. Arica 430

Piura: Av. Ramon Mujica 124, Urb. El Chipe

Pucallpa: Jr. Coronel Portillo 607

Puno: Jr. Moquegua 677

Tacna: Calle Apurímac 209

Trujillo: Av. Fatima 551, Urb. La Merced.