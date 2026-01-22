Perú

Turquía abre sus puertas al Perú: gobierno turco ofrece becas con seguro de salud, boletos y estadía, ¿Cuáles son los requisitos?

¡Tienes poco tiempo para postular! La Türkiye Scholarships incluye también el costo total de la matrícula universitaria, un curso intensivo del idioma turco y una asignación mensual para gastos personales

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador
Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador acceden a becas integrales para estudiar en universidades de Turquía hasta 2026. EFE/Tolga Bozoglu/Archivo

La República de Turquía anunció la apertura de un programa de becas integrales dirigido a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, miembros de la Comunidad Andina, para realizar estudios de pregrado, maestría, doctorado o investigación en universidades turcas.

De acuerdo con información de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), el proceso de postulación estará abierto hasta el 10 de febrero de 2026.

Es oficial: universidades de Turquía ofrecen becas integrales a estudiantes peruanos en 2026

Las Türkiye Scholarships ofrecen a los seleccionados la posibilidad de cursar estudios superiores en diversas áreas del conocimiento. El beneficio incluye el costo total de la matrícula universitaria, alojamiento, boletos aéreos de ida y retorno, seguro de salud, curso intensivo de idioma turco y una asignación mensual para gastos personales.

Esta iniciativa busca fortalecer la cooperación educativa y el intercambio académico entre los países andinos y la República de Turquía, país observador de la CAN.

La Comunidad Andina y la
La Comunidad Andina y la Embajada de Turquía en Perú lideran la convocatoria para fortalecer la cooperación educativa regional.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa, implementado por segundo año consecutivo, es resultado de la coordinación entre la Secretaría General de la Comunidad Andina, la Embajada de Turquía en el Perú y el gobierno turco, a través de la Presidencia de los Turcos en el Extranjero y Comunidades Afines (YTB).

Estas becas permitirán que ciudadanos andinos desarrollen al máximo su potencial para trabajar en el desarrollo de nuestros países”, dijo el embajador Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la CAN.

Estudiar en Turquía en 2026: ¿Cuáles son los requisitos?

Para participar en el proceso de selección, los postulantes deben ser ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú y cumplir con una serie de requisitos académicos, documentarios y de idioma definidos por la Comunidad Andina. Los requisitos específicos son:

  • Ser ciudadano de uno de los países miembros de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú.
  • Presentar título o certificado de estudios que acredite el nivel académico alcanzado (secundaria para pregrado, universitario para posgrado).
  • Adjuntar constancia oficial de notas correspondiente al último nivel de estudios cursado.
  • Incluir diplomas o certificados que acrediten logros académicos y/o profesionales adicionales.
  • Presentar un certificado vigente de competencia en inglés (TOEFL) o en idioma turco, según lo exija el programa al que se postula.
  • Si no se cuenta con certificado de turco, el postulante debe comprometerse a completar un curso intensivo de este idioma ofrecido por el programa de becas antes del inicio de sus estudios en Turquía.

La documentación debe enviarse al correo cooperacioneducativa@comunidadandina.org hasta el 10 de febrero de 2026 a las 11:59 a.m. (hora de Colombia, Ecuador y Perú) o hasta las 00:59 a.m. del 11 de febrero (hora de Bolivia). Más detalles sobre el proceso están disponibles en el portal de la institución.

El proceso para postular a
El proceso para postular a las Türkiye Scholarships permanece abierto hasta el 10 de febrero de 2026, con requisitos estrictos de documentación. Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

Becas incluyen seguro, boletos, estadía y enseñanza del turco

La Comunidad Andina es un organismo internacional creado en 1969 que agrupa a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, con el objetivo de impulsar la integración regional y el desarrollo social y económico de sus más de 116 millones de ciudadanos.

A lo largo de su historia, la CAN ha promovido la movilidad académica, el comercio y la cooperación intrarregional, consolidando lazos con países observadores como Turquía.

Comunidad Andina. Las becas Turquía
Comunidad Andina. Las becas Turquía 2024 cubren matrícula universitaria, alojamiento, boletos aéreos, seguro de salud e incluyen curso intensivo de idioma turco.

Las autoridades destacaron que el proceso de selección se realiza bajo estrictos criterios de mérito académico y equidad, en coordinación directa con las entidades turcas responsables de la gestión de las becas.

Así, el programa Türkiye Scholarships constituye una oportunidad para que estudiantes y profesionales de la subregión accedan a una experiencia internacional que favorece su crecimiento académico y profesional y fomenta el intercambio cultural entre América del Sur y Turquía.

