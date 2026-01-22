No es San Marcos ni la UNI: esta es la mejor universidad del Perú, según prestigioso ranking internacional

Otras universidades peruanas también figuran en el ranking, como la PUCP, la Universidad Científica del Sur, la Universidad Agraria La Molina y la UPC - Créditos: Andina.

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) encabeza la representación nacional en el World University Rankings 2026, elaborado por la plataforma internacional Times Higher Education (THE). Según la reciente publicación, la institución limeña figura en el rango de los puestos 1.001 al 1.200 entre las casas de estudios superiores más destacadas a nivel global, consolidando así su relevancia en el panorama académico del país.

La UPCH ha labrado su prestigio principalmente en áreas orientadas a las ciencias de la salud, donde carreras como Medicina, Psicología, Nutrición y Enfermería sobresalen por su alto grado de especialización y calidad formativa. Esta oferta académica ha sido fundamental para posicionarla como la mejor universidad peruana dentro de la clasificación internacional difundida para este año.

La excelencia académica e investigadora de Cayetano Heredia ha sido clave para su reconocimiento internacional, impulsada por sus convenios globales y la formación de profesionales altamente capacitados - Créditos: Andina.

Uno de los factores determinantes en su reconocimiento es la excelencia investigadora, respaldada por convenios con entidades del extranjero y la continua capacitación de profesionales. La institución se distingue por su impulso a la investigación científica y la articulación de alianzas estratégicas, elementos que han permitido obtener logros fuera de las fronteras nacionales.

En el listado de Times Higher Education también aparecen otras organizaciones académicas peruanas, aunque en posiciones posteriores respecto a Cayetano Heredia. La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) figura como una de las referentes, tras fortalecer su presencia tanto dentro como fuera de la región, diversificando sus programas y adoptando estándares educativos exigentes.

Esta clasificación considera la enseñanza, la investigación, el alcance internacional y el vínculo con la industria - Créditos: Andina.

La Universidad Científica del Sur destaca especialmente en carreras vinculadas a la salud y el medio ambiente, ampliando su proyección a través de la innovación curricular.

La Universidad Nacional Agraria La Molina se suma por su tradicional dedicación a la investigación en tecnologías agronómicas y el desarrollo sostenible, convirtiéndose en un referente para los sectores rurales y el estudio de los recursos naturales. De igual forma, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos mantiene su reconocimiento en el ámbito local.

El grupo de instituciones peruanas reconocidas en el ranking se completa con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), que ha orientado sus esfuerzos hacia la modernización de su infraestructura y la promoción de metodologías innovadoras, respondiendo así a las necesidades de un mercado laboral cada vez más exigente.

La UPCH lidera este ranking en el ámbito local - Créditos: Andina.

Además, figuran la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad de San Martín de Porres, integrantes habituales en evaluaciones internacionales por sus aportes al ámbito educativo.

La metodología aplicada por Times Higher Education para la elaboración del ranking considera variables como la calidad de la enseñanza, el entorno y la producción de investigación, la perspectiva internacional, así como la relación con la industria.

También, se pondera la reputación forjada por los egresados, la solidez de las alianzas institucionales y la capacidad de atraer talento tanto nacional como extranjero. Estos criterios ofrecen una visión integral del desempeño universitario.

Carreras profesionales de la UPCH

Administración

Administración en Salud

Biología

Farmacia y Bioquímica

Química

Nutrición

Medicina

Enfermería

Enfermería PGE

Estomatología

Radiología

Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica

Salud Pública y Salud Global

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Biomédica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Informática

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Educación

Educación PGE

Educación Inicial

Educación Primaria

Psicología

Psicología PGE

Terapia de Lenguaje (Audición, Voz y Lenguaje)

Terapia Física y Rehabilitación

Terapia Ocupacional