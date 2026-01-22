Perú

Mariana Ramírez del Villar celebra rating ‘Mande quien Mande’: ¿Cuánto rating logró?

La productora destacó la química entre Laura Huarcayo y La Carlota y anuncia que América Televisión apuesta por fortalecer su programación de los sábados

El estreno de la nueva temporada de Mande quien Mande con Laura Huarcayo en la conducción marcó un rating de 7.5 puntos, ubicándose en el décimo lugar del ranking general. Esta edición logró imponerse ante ‘Amor y fuego’, que alcanzó 2.4 puntos, y se consolidó como la principal opción de su horario.

El retorno de Huarcayo a la pantalla, acompañada por La Carlota y Erick Elera, fue celebrado por la audiencia y por el equipo de producción del programa.

Mariana Ramírez del Villar, directora de contenidos de Pro TV, destacó la buena recepción del público ante el regreso de Huarcayo.El público quiere mucho a Laura, es una figura importante de la televisión. En ‘Lima Limón’ se retiró con una buena sintonía, y el reencuentro con ‘La Carlota’ ha sido muy bueno, se nota la amistad, la química, que va más allá de las pantallas”, señaló la mujer de televisión.

La directiva resaltó que la dupla formada por Laura Huarcayo y La Carlota ha logrado conquistar nuevamente al público, lo que se reflejó en los niveles de sintonía obtenidos en el estreno.

Quiero agradecer esta oportunidad que me da la vida para volver a la televisión después de nueve años. A veces, como madres dejamos lo más bonito de nuestro trabajo por la familia; pero ahora estoy aquí para llevar mucho entretenimiento a todo el público”, comentó Laura Huarcayo, quien tuvo un emotivo abrazo con La Carlota.

Erick Elera como conductor de Mande quien Mande

Junto a Laura Huarcayo, se integró al programa Erick Elera. El cantante y actor sorprendió a todos al convertirse en el flamante jale del programa ‘Mande quien mande’, que inició su temporada 2026 el lunes 21 de enero.

Estoy feliz de formar parte de este programa, pues cada vez que venía me sentía cómodo, hay mucha diversión y entretenimiento familiar. Así que aprovecho esta oportunidad para dar lo mejor de mí y compartir con todo el público”, señaló Erick Elera.

Erick Elera se emocionó cuando recibió el saludo de su hijo Lucas, quien mediante un video, elogió a su padre por su destacada participación en la serie ‘Al fondo hay sitio’, su faceta musical y su dedicación para toda la familia.

Recordemos que Erick Elera es figura principal de la serie ‘Al fondo hay sitio’ con el personaje de ‘Joel González’, que durante trece temporadas se ha mantenido como el programa más visto de la televisión nacional.

Quiere a María Pía Copello para los sábados

María Ramírez del Villar anunció que Pro TV tiene el ofrecimiento de América Televisión para desarrollar un nuevo programa en el horario estelar de los sábados, proyecto que podría concretarse con María Pía Copello o con otra figura, en caso no se llegue a un acuerdo.

En la televisión todo es cambiante. Tengo el ofrecimiento de América Televisión para desarrollar los sábados un programa, si llegamos a un acuerdo con María Pía sería bueno; sino lo haremos con otra persona, pero de todas maneras vamos a hacer el proyecto con Pro TV”, explicó Ramírez del Villar.

La directora de contenidos también se mostró entusiasmada ante la posibilidad de competir con Gisela Valcárcel, quien prepara su regreso con un reality de baile en Panamericana para los sábados por la noche. “La competencia es lo más sano, a nosotros nos encanta competir. No hay nada más motivador que tener alguien al costado y poder mostrar lo mejor que podemos hacer”, sostuvo.

