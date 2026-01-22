¿Entradas gratis para BTS?: especialista advierte que depredadores sexuales usan ‘ayuda económica’ para captar a menores

Especialista en ciberseguridad advierte que anuncios en Facebook e Instagram ofrecen dinero o supuestos boletos para conciertos inexistentes como mecanismo de grooming y explotación, dirigido principalmente a adolescentes. (Crédito: Latina)

La expectativa por un eventual concierto del grupo surcoreano BTS en el Perú está siendo utilizada como anzuelo por redes de depredadores digitales que buscan captar a jóvenes y adolescentes a través de falsas ofertas de “ayuda económica” para la compra de entradas. Así lo advirtió el especialista en ciberseguridad Jorge Zeballos, de ESET, en conversación con Latina, tras una investigación periodística que reveló una modalidad de riesgo que circula activamente en redes sociales.

Aunque hasta el momento no existe una fecha confirmada ni un proceso oficial de venta de entradas para un concierto de BTS en el país, en plataformas como Facebook e Instagram se han detectado anuncios que prometen boletos gratuitos, preventas exclusivas o apoyo económico para adquirirlos. Estas publicaciones están dirigidas principalmente a fans jóvenes, muchos de ellos menores de edad.

Según la investigación por Latina, estos mensajes aparentan ser inofensivos en una primera lectura, pero esconden una dinámica mucho más grave. “Lo que estamos viendo no es una ayuda real, sino una forma de captación que puede derivar en delitos graves contra menores”, advirtió Zeballos.

Depredadores digitales usan expectativa por BTS para atraer a adolescentes con falsas ayudas. (Foto compoisición: Infobae Perú/Captura video/Latina/Difusión)

Falsas ofertas y captación digital

Los anuncios detectados utilizan frases como “ayuda económica BTS”, “entradas gratis” o “te ayudo a comprar tu ticket”, incluso acompañadas de imágenes de supuestas entradas que no han sido emitidas oficialmente. En algunos casos, los mensajes indican montos específicos de dinero o promesas de acceso asegurado al evento.

De acuerdo con el especialista, este tipo de publicaciones responde a un patrón conocido. “Esta modalidad no es nueva. Es lo mismo de siempre, solo que cambia el pretexto. Hoy es un concierto, mañana puede ser un celular, unas zapatillas o un viaje”, explicó Zeballos durante su intervención en Latina.

El contacto inicial suele derivar en conversaciones privadas, donde el administrador de la cuenta solicita información básica como la ciudad de residencia y plantea el concepto de “ayuda económica”. Es en ese punto donde se revela la verdadera naturaleza del ofrecimiento.

Mensajes que ofrecen entradas gratis o dinero para comprarlas circulan pese a que no existe venta oficial; especialista en ciberseguridad advierte riesgos de captación y abuso. (Crédito: Latina)

Grooming, normalización y desconocimiento

Zeballos alertó que uno de los aspectos más preocupantes es la normalización de este tipo de riesgos, tanto en adultos como en adolescentes. Citó datos de estudios recientes que evidencian un alto nivel de desconocimiento. “El 90 % de los padres no considera el grooming como algo grave, y el 80 % de los adolescentes no entiende de qué se trata”, afirmó.

Esta falta de conciencia facilita que los depredadores operen sin mayores obstáculos. En muchos casos, ni siquiera consultan la edad de la persona con la que interactúan. “Asumen que están hablando con adolescentes y avanzan igual. Ese es el mayor peligro”, advirtió.

El especialista explicó que el riesgo no se limita al encuentro físico. Cuando la víctima se niega, los delincuentes pueden presionar para obtener fotografías o videos íntimos. “Los jóvenes creen que enviar una imagen no es exponerse físicamente, pero desde ese momento pierden el control del contenido”, sostuvo. A ello se suma el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial para la suplantación de identidad. “Hoy pueden crear imágenes o videos falsos con un nivel de realismo altísimo. Una foto puede arruinarte la vida”, alertó Zeballos.

Anuncios en Facebook Marketplace han sido señalados como uno de los canales usados por personas inescrupulosas | Foto referencial: Andina

Vulnerabilidad económica y redes organizadas

El factor económico es clave en esta modalidad. Los delincuentes apuntan a jóvenes que no cuentan con recursos suficientes para acceder a entradas que se presume serían costosas. “Buscan al segmento más vulnerable. No es un delincuente aislado, son redes organizadas”, remarcó el especialista de ESET.

Zeballos también vinculó estas prácticas con cifras alarmantes sobre trata de personas en el país. “La captación de menores ha aumentado más de 300 % anual. Muchos terminan en situaciones de explotación extrema. ¿Puede tu hijo perder la vida? Sí, no es un tema de broma”, afirmó.

Frente a ello, recordó que no existe ninguna venta oficial de entradas y que cualquier anuncio en redes debe ser considerado falso. “Las entradas no están, no hay fecha, no hay preventa. Todo lo que se muestre es mentira”, puntualizó. Asimismo, reiteró que las entradas deben adquirirse únicamente en plataformas oficiales cuando estas sean anunciadas. “La reventa es altamente riesgosa. Una entrada es muy fácil de falsificar”, indicó.

Según un experto en ciberseguridad, los anuncios de “ayuda económica” dirigidos a fans jóvenes esconden propuestas de encuentros íntimos y otros riesgos graves para menores. (Crédito: Latina)

Prevención, denuncia y rol de la familia

El especialista insistió en que la prevención comienza en el hogar. “Estas cosas no se resuelven solo con leyes o policías. Se resuelven con conversaciones”, sostuvo. Según explicó, el diálogo previo es clave para que los adolescentes informen si reciben este tipo de mensajes.

Entre las principales señales de alerta mencionó los pedidos de secreto. “Cuando te dicen que no le cuentes a tus padres, ese es el primer paso para aislar a la víctima”, advirtió. En ese sentido, también llamó a denunciar estas publicaciones. “Solo el 10 % de las estafas se denuncia. Bloquear una página ya significa un peligro menos”, señaló, aunque reconoció que la denuncia no es una solución total, sí es una barrera importante.