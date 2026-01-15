Conciertos de BTS en Perú: denuncian ofertas de “apoyo económico” y entradas a cambio de favores sexuales

Anuncios en Facebook Marketplace han sido señalados como uno de los canales usados por personas inescrupulosas | Foto referencial: Andina

La emoción por los conciertos que la banda surcoreana BTS dará por primera vez en Lima, el 9 y 10 de octubre de 2026, viene acompañada de una preocupante alerta dentro de la comunidad ARMY en Perú. Además de las alertas de estafa, en las últimas horas, han surgido propuestas sexuales por parte de personas inescrupulosas que se aprovechan de la necesidad económica de algunas seguidoras.

Según los reportes recogidos por Infobae Perú de integrantes del fandom, estas situaciones se están presentando no solo en grupos de Facebook o comentarios en TikTok, sino también a través de anuncios publicados en Facebook Marketplace, donde sujetos ofrecen “ayudas económicas”, “dinero regalado” o incluso supuestas entradas para los conciertos, las cuales todavía no están disponibles.

El patrón descrito por las denunciantes es similar: tras un primer contacto aparentemente inofensivo, las conversaciones continúan por mensajería privada, donde los ofrecimientos cambian de tono y derivan en solicitudes de fotos íntimas o encuentros personales para favores sexuales a cambio del dinero prometido.

Los peligros de aceptar las “ayudas económicas”

En entrevista con Infobae Perú, Shely Cabrera, abogada del movimiento feminista Manuela Ramos, explicó que estas ofertas son una forma de captación, ya que pueden derivar en delitos como secuestro, extorsión, violencia sexual e incluso trata de personas.

Fans de BTS alertan sobre propuestas sexuales a cambio de dinero para entradas al concierto. Ofrecimiento también llegan a menores de edad dentro del fandom | Foto captura: Facebook

Cabrera precisó que quienes realizan estas propuestas tienen conocimiento de que apuntan a un fandom con una base joven, donde encuentran mayor vulnerabilidad en niñas, adolescentes y mujeres que experimentan la angustia y presión por conseguir entradas.

“Eventos como estos, que movilizan a comunidades de fans muy grandes, generan angustia por conseguir entradas que muchas veces son costosas o se agotan rápidamente. Esa presión por asistir a conciertos de artistas que consideran importantes aumenta su vulnerabilidad”, sostuvo.

Una alerta que involucra a menores de edad

Uno de los aspectos más graves de la situación denunciada por la comunidad es que estas propuestas no distinguen edades. Precisamente, ARMY advierte que este tipo de mensajes llegan también a menores de edad que forman parte de los grupos en redes sociales. Por ello, hicieron un llamado directo a padres, madres y adultos responsables para supervisar la actividad digital de los menores.

Lejos de normalizar estas conductas, la comunidad ARMY ha reaccionado con indignación y rechazo. Varias fans advierten que este tipo de prácticas no representan al fandom y que, por el contrario, dañan un espacio que históricamente se ha caracterizado por el apoyo mutuo y el respeto que también caracteriza a la boyband.

BTS construyó su fama combinando mensajes generacionales, cercanía con ARMY y presentaciones impecables, factores que impulsaron una expansión sostenida y transversal. (AFP)

“Cuídense, no saben quién está detrás de esas ‘ayudas’. No permitamos que usen el nombre de BTS ni la ilusión por los conciertos para hacernos daño”, menciona una integrante de la comunidad de fans.

Cabe precisar que, tras la difusión de estas propuestas en redes sociales, las propias integrantes de la comunidad han comenzado a alertar y exponer algunos perfiles de Facebook vinculados a estos ofrecimientos. Sin embargo, muchas de estas cuentas operan desde el anonimato.

Ofrecimientos y solicitudes sexuales pueden ser denunciados

Cabrera explicó también que la ausencia de un contacto físico no elimina la gravedad de estos hechos, ya que la violencia y el acoso pueden ejercerse a través de medios digitales. En ese sentido, remarcó que los mensajes, ofrecimientos o solicitudes con contenido sexual ya constituyen una forma de violencia, especialmente cuando se dirigen a personas en situación de vulnerabilidad o a menores de edad.

La abogada explicó que muchos delitos de esta naturaleza contemplan la figura de la tentativa, por lo que, si se demuestra la mala intención o la existencia de comunicaciones, el hecho puede ser denunciado. Añadió que, en el caso de personas mayores, la tipificación dependerá del tipo de contacto y de los pedidos realizados, así como de las características de la interacción y de si existió o no consentimiento.

Por último, resaltó la importancia del diálogo familiar para detectar a tiempo situaciones de riesgo y señaló que la prevención está en informar a niñas, niños y adolescentes sobre cómo operan estas redes y los peligros de compartir datos o imágenes privadas, destacando que una mayor difusión de información fortalece la protección frente a estas prácticas.