Emanuel Soriano y el respeto por su vida privada: “Es lo que suelen ver de una figura pública, no su trabajo”

Emanuel Soriano se describe como una persona bastante tradicional y respetuoso de su vida privada.

La reposición de ‘Peter Pan Hasta Las Patas’ en el Teatro Claretiano marca un nuevo reto para Emanuel Soriano, quien vuelve a interpretar al icónico personaje junto a un elenco de figuras reconocidas. En entrevista con Infobae Perú, el actor comparte detalles sobre los desafíos de la obra y reflexiona sobre su carrera, la exposición en redes y la importancia de la privacidad.

Emanuel, ¿cómo ha sido el proceso de retomar “Peter Pan Hasta Las Patas” tras el éxito de la primera temporada?

Hemos retomado porque también los comentarios han sido muy buenos. Me he sorprendido porque mucha gente empezó a hacer tiktoks orgánicos de cuánto les había gustado la obra, desde inicio a fin. Han compartido su experiencia y ha sido genial poder recibir todos ese feedback, porque la obra de verdad que es hilarante. De hecho, tenemos un amigo, el actor Guillermo Castañeda, que fue a ver la obra y le dio literal un ataque de asma por la risa, tuvo que irse a nebulizar al hospital. Él mismo lo publicó en sus redes y no era broma.

Después de ‘Un robo hasta las patas’ seguiste con ‘Peter Pan hasta las patas’. En ambas, tienes el reto de usar el arnés mientras actúas. ¿Ya más seguro con este tipo de actos?

Cuando hice Un robo hasta las patas’ sí estaba bastante nervioso, era algo nuevo, distinto. Pero ahora, con ‘Peter Pan hasta las patas’, ha fluido bastante bien. Ya con la letra afianzada, con el juego, creo que está superbién. Claro en ‘Peter Pan hasta las patas’ todo tiene que salir mal, pero los movimientos en el aire a veces uno no lo puede controlar, entonces lo que toca es improvisar dentro de la estructura que ya tenemos, en cuanto a los vuelos. Además, nos acompaña la compañía de teatro físico, que son muy capos, muy buenos y especialistas en todo esto. Así que con mucha confianza.

Emanuel Soriano regresa con la obra Peter Pan hasta las patas.

Has sido nominado como mejor actor por “Ramón y Ramón”. ¿Qué significa este reconocimiento?

Sí, va a haber una premiación el 6 de febrero de la Asociación de Prensa de Cine, y me han nominado junto a otros compañeros actores en la terna de mejor actor, como, protagonista de película peruana por Ramón y Ramón. Me siento muy contento por ello, la verdad. No es que haga mi trabajo para recibir premios, pero es bonito tener un reconocimiento. De hecho, una nominación desde ya es un montón, es la valoración al trabajo que se realizó en Ramón y Ramóno, de la mano de Salvador del Solar y de mi amigo Álvaro Cervantes, que es mi coprotagonista. Él acaba de ser nominado al Goya por su película Sorda, la que abrió el Festival de Cine, el Festival de Cine de Lima. Así que muy contento.

Después de estrenar recientemente ‘Correcaminos’ y estar presentando obra teatral, preparas un unipersonal. ¿Qué puedes adelantar?

Será mi primer unipersonal, dirigido por Fito Valles. Habla sobre el duelo de padre y es un reto emocional. Consiste en interactuar con personajes que no están en escena, lo que requiere mucha imaginación, tanto mía como del público. Estrenaremos el primer fin de semana de abril.

Hace poco hiciste una publicación con tu pareja, acto que no es muy común en ti porque siempre cuidas tu privacidad. ¿Ha sido complicado mantener esta postura en un mundo digital donde la vida privada suele estar expuesta?

No sé si complicado realmente, pero sí, prefiero mantener mi vida en privado porque es lo que suelen ver de una figura pública, y no necesariamente el trabajo que está haciendo. Es válido porque con eso se genera empatía y se acercan a uno, pero también el público empieza a ser un poco juez de tus decisiones. Por esa razón, siempre he sido muy cuidadoso de mis propias parejas, porque no me gusta que también las estén como juzgando. Tengo redes y derecho a poner lo que quiera, pero con mucho cuidado, pensando en mi pareja y en mí. Lo que yo comparto, por ejemplo, es mi vida con mis perritos y mi familia, pero de vez en cuando. Siento que ese es un tesoro, algo valioso que hay que saber cuidarlo. No hay que exponerlo.

Emanuel Soriano publica de forma esporádica imágenes de su familia y mascota.

Tal vez no tu vida privada, pero si un contenido que vaya acorde a ti...

Sí, todavía creo que no he encontrado el nicho, la forma. Lo único que he compartido es cuando me convierto en un personaje, el popular Get Ready With Me, pero eso en relación a mi trabajo. Hace tiempo que quiero hacer guiones y cosas más relacionadas a ficción, pero no me he dado tiempo para sentarme y hacerlo. El año pasado no lo logré porque estuve en una y otra cosa, y este año recién estamos empezando. Estoy dictando clases, empezando con los ensayos del unipersonal y ahora con la reposición de Peter Pan. Entonces, otra vez no hay mucho tiempo.

Respecto a los podcast, ¿te gustaría incursionar en estos nuevos formatos digitales como tus compañeros actores?

Sí, de hecho me ha llamado en algún momento la atención, pero definitivamente iría en otra línea. No lo descartaría, pero también me juega en contra el tiempo. Pero como te digo, creo que iría en otra línea que tiene mucho más que ver con mi trabajo de actuación. Me encanta lo que hacen en Estados Unidos, en Saturday Night Live, los sketches que hacen o lo que tiene que ver con la actuación. Entiendo que hoy por hoy también lo que pide el público a veces es saber y conocer la vida del actor, pero siento que cada vez se pierde la privacidad. pero eso dependerá de cada quien. Soy bien tradicional, la verdad, (ríe), en muchos sentidos, y si voy a entrar a las redes, creo que lo voy a hacer de otra manera.

Emanuel Soriano regresa con la obra Peter Pan hasta las patas.

‘Peter Pan hasta las patas’ se presenta en el Teatro Claretiano, ubicado en la Av. de los Precursores 125–127, San Miguel. Las funciones son: Jueves y viernes: 8:30 pm, Sábado: 5:00 pm y 8:30 pm, y Domingo: 7:00 pm.

El elenco está compuesto por Emanuel Soriano, Patricia Barreto, Gisela Ponce de León, Christian Ysla, Bruno Odar, Francisco Luna, Manuel Gold, Nico Ponce, César García y Giuliana León, quienes darán vida al excéntrico grupo de actores que intentará, con resultados desastrosos, llegar al País de Nunca Jamás.