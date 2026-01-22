El 21% de jóvenes en Lima aspira a tener su primera tarjeta de crédito, pero la mayoría ni siquiera sabe qué es historial crediticio

Un informe de Experian Perú muestra que la Generación Z en Lima Metropolitana y Callao presenta un interés creciente por acceder a tarjetas de crédito y otros productos financieros, aunque la mayoría desconoce cómo funciona el historial crediticio.
El estudio, publicado en 2025, indica que el 62% de los jóvenes limeños no está familiarizado con este concepto, lo que limita su inclusión financiera.
La mayoría de la Generación Z en Lima y Callao desconoce su historial crediticio
Solo el 16% de la Generación Z ha tenido experiencia de endeudamiento formal en los últimos dos años. Este grupo, conformado por personas entre 18 y 25 años, es el segmento con menor penetración crediticia frente a los millennials y jóvenes de niveles socioeconómicos altos, quienes registran tasas cercanas al 40%.
El 68% de la Generación Z prefiere solicitar créditos en bancos tradicionales, mientras que solo el 3% opta por aplicaciones financieras digitales. El préstamo personal es la modalidad más utilizada por quienes se endeudan (53%), seguido de la tarjeta de crédito (24%) y las compras en cuotas (14%).
El principal motivo de endeudamiento en los jóvenes limeños es el emprendimiento: el 31% destina los recursos a negocios propios, por encima de quienes adquieren tecnología o artículos del hogar (28%) o los que cubren gastos cotidianos (18%). Además, el 21% de la Generación Z aspira a obtener una tarjeta de crédito, superando la demanda por otros productos como créditos hipotecarios o vehiculares.
El bajo conocimiento financiero restringe el acceso al crédito en jóvenes limeños
El desconocimiento sobre el historial crediticio es una de las principales brechas detectadas. Solo el 24% de la Generación Z entiende el término, mientras que el 37% nunca lo ha escuchado y el 20% solo ha oído hablar de él sin comprenderlo. Entre los millennials y los jóvenes de niveles socioeconómicos altos, el conocimiento es mayor (46% y 64%, respectivamente).
El uso y la consulta del historial crediticio también son bajos. Solo el 1% de la Generación Z revisa su historial con frecuencia y el 28% nunca lo ha hecho. La mayoría lo consulta solo cuando solicita un préstamo o una tarjeta. A pesar de esto, el 83% considera útil el historial crediticio, principalmente para saber si puede acceder a productos financieros o detectar fraudes.
La falta de educación financiera profundiza la exclusión bancaria, según Experian
La experiencia crediticia formal sigue siendo limitada: solo tres de cada diez jóvenes en Lima y Callao ha accedido a un crédito en los últimos dos años, y entre los de 18 a 20 años la cifra baja al 9%. El canal preferido para acceder al crédito es la banca tradicional, influido por la percepción de mayor confianza y seguridad, aunque existe un grupo dispuesto a probar aplicaciones digitales o fintechs.
Finalmente, el informe de Experian Perú identifica una oportunidad para fortalecer la educación financiera en este segmento. La falta de conocimiento sobre el historial crediticio y su uso reactivo, más que preventivo, restringe el acceso responsable al crédito. El desarrollo de estrategias educativas y la oferta de productos personalizados pueden mejorar la inclusión financiera de la Generación Z limeña, que concentra su interés en el emprendimiento y la tecnología.