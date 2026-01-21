Volcán en Moquegua activa alerta: IGP reporta lahar en la quebrada Volcanmayo y recomienda precaución

(Reuters)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó la tarde de este martes 20 de enero sobre el registro de un lahar en la quebrada Volcanmayo, ubicada en el flanco sureste del volcán Ubinas, en la provincia de General Sánchez Cerro, Moquegua.

El fenómeno, detectado a las 5:27 p.m., consiste en una mezcla fría de agua, cenizas, fragmentos de roca y otros sedimentos volcánicos que avanzó hacia el río Ubinas. Las áreas bajo riesgo inmediato incluyen los distritos de Ubinas y Matalaque, así como zonas aledañas expuestas a eventuales desbordes o interrupciones de vías.

El IGP recomendó a la población mantenerse alejada de la quebrada Volcanmayo y tomar precauciones al circular por la carretera Querapi-Ubinas-Huarina, ruta que podría verse afectada por el flujo.

Las autoridades locales recibieron la sugerencia de evaluar el impacto en localidades cercanas, infraestructuras de riego y reservorios, así como en canales de agua que abastecen a la zona agrícola.

Este episodio se suma a la reciente alerta por otro flujo de lodo volcánico en la quebrada El Volcán, ubicada en el sector sur del volcán Huaynaputina, también en Moquegua. La reiteración de estos fenómenos refleja el carácter dinámico de la geografía volcánica en el sur del país, donde la presencia de lluvias intensas y actividad volcánica configura escenarios de riesgo para la población y las infraestructuras.

El IGP viene monitoreando la actividad de los volcanes del sur del Perú. - Crédito: COER Moquegua

Volcanes bajo vigilancia

La actividad volcánica en el sur del Perú mantiene en alerta a comunidades y autoridades. El monitoreo constante del IGP permite identificar a tiempo fenómenos como los lahares, cuya peligrosidad radica en la capacidad de arrastre de sedimentos y su potencial para bloquear caminos, afectar cultivos y comprometer la seguridad de los habitantes. En contextos de lluvias, estos flujos pueden intensificarse y alcanzar mayor velocidad e impacto.

El reciente episodio en el Ubinas se suma a la vigilancia activa sobre otros volcanes de la región, como el Sabancaya en Arequipa. Allí, una reciente explosión con emisión de cenizas reforzó el nivel de alerta naranja, según información oficial.

La respuesta institucional incluye la difusión de recomendaciones para la población, como el uso de mascarillas y protección ocular ante la caída de ceniza, además de la limpieza frecuente de espacios y el almacenamiento seguro de alimentos.

El Sabancaya, considerado uno de los volcanes más activos del país, permanece bajo vigilancia permanente a través de redes sísmicas, cámaras y estaciones de análisis de gases y deformación del terreno. La interacción entre lluvias y actividad volcánica intensifica el riesgo de lahares, generando la necesidad de articular acciones entre el IGP, el sector salud y los gobiernos locales.

Las autoridades sanitarias han activado protocolos de prevención en las zonas de influencia, recomendando limitar la exposición directa a la ceniza y reforzar el uso de mascarillas, especialmente entre personas con enfermedades respiratorias. El impacto en la calidad del aire y las condiciones de saneamiento es monitoreado de forma coordinada para mitigar riesgos a la salud pública.

La temporada de lluvias añade un desafío adicional, con la posibilidad de interrupciones en el suministro eléctrico y el acceso al agua potable en distritos ubicados en las zonas de influencia de los volcanes.