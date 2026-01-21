Perú

Volcán en Moquegua activa alerta: IGP reporta lahar en la quebrada Volcanmayo y recomienda precaución

El flujo de sedimentos volcánicos descendió por el flanco sureste del Ubinas y amenaza zonas pobladas y vías de comunicación en región sureña

Guardar
(Reuters)
(Reuters)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó la tarde de este martes 20 de enero sobre el registro de un lahar en la quebrada Volcanmayo, ubicada en el flanco sureste del volcán Ubinas, en la provincia de General Sánchez Cerro, Moquegua.

El fenómeno, detectado a las 5:27 p.m., consiste en una mezcla fría de agua, cenizas, fragmentos de roca y otros sedimentos volcánicos que avanzó hacia el río Ubinas. Las áreas bajo riesgo inmediato incluyen los distritos de Ubinas y Matalaque, así como zonas aledañas expuestas a eventuales desbordes o interrupciones de vías.

El IGP recomendó a la población mantenerse alejada de la quebrada Volcanmayo y tomar precauciones al circular por la carretera Querapi-Ubinas-Huarina, ruta que podría verse afectada por el flujo.

Las autoridades locales recibieron la sugerencia de evaluar el impacto en localidades cercanas, infraestructuras de riego y reservorios, así como en canales de agua que abastecen a la zona agrícola.

Este episodio se suma a la reciente alerta por otro flujo de lodo volcánico en la quebrada El Volcán, ubicada en el sector sur del volcán Huaynaputina, también en Moquegua. La reiteración de estos fenómenos refleja el carácter dinámico de la geografía volcánica en el sur del país, donde la presencia de lluvias intensas y actividad volcánica configura escenarios de riesgo para la población y las infraestructuras.

El IGP viene monitoreando la
El IGP viene monitoreando la actividad de los volcanes del sur del Perú. - Crédito: COER Moquegua

Volcanes bajo vigilancia

La actividad volcánica en el sur del Perú mantiene en alerta a comunidades y autoridades. El monitoreo constante del IGP permite identificar a tiempo fenómenos como los lahares, cuya peligrosidad radica en la capacidad de arrastre de sedimentos y su potencial para bloquear caminos, afectar cultivos y comprometer la seguridad de los habitantes. En contextos de lluvias, estos flujos pueden intensificarse y alcanzar mayor velocidad e impacto.

El reciente episodio en el Ubinas se suma a la vigilancia activa sobre otros volcanes de la región, como el Sabancaya en Arequipa. Allí, una reciente explosión con emisión de cenizas reforzó el nivel de alerta naranja, según información oficial.

La respuesta institucional incluye la difusión de recomendaciones para la población, como el uso de mascarillas y protección ocular ante la caída de ceniza, además de la limpieza frecuente de espacios y el almacenamiento seguro de alimentos.

El Sabancaya, considerado uno de los volcanes más activos del país, permanece bajo vigilancia permanente a través de redes sísmicas, cámaras y estaciones de análisis de gases y deformación del terreno. La interacción entre lluvias y actividad volcánica intensifica el riesgo de lahares, generando la necesidad de articular acciones entre el IGP, el sector salud y los gobiernos locales.

Las autoridades sanitarias han activado protocolos de prevención en las zonas de influencia, recomendando limitar la exposición directa a la ceniza y reforzar el uso de mascarillas, especialmente entre personas con enfermedades respiratorias. El impacto en la calidad del aire y las condiciones de saneamiento es monitoreado de forma coordinada para mitigar riesgos a la salud pública.

La temporada de lluvias añade un desafío adicional, con la posibilidad de interrupciones en el suministro eléctrico y el acceso al agua potable en distritos ubicados en las zonas de influencia de los volcanes.

Temas Relacionados

MoqueguaVolcánIGPperu-noticias

Más Noticias

‘Mande quien mande’ revela las primeras imágenes oficiales de Laura Huarcayo como su nueva conductora

El programa del mediodía Mande quien mande difundió las primeras fotografías oficiales de Laura Huarcayo como nueva conductora de su temporada de verano, marcando su retorno a América Televisión y a la franja horaria donde inició su carrera televisiva

‘Mande quien mande’ revela las

Jefe de la PNP niega datos del Sinadef que revelan ola de violencia en Perú: “Hubo menos homicidios que el año pasado”

El alto mando policial Óscar Arriola afirmó que entre el 1 y el 20 de enero de 2026 su sistema contabilizó 125 asesinatos, frente a 156 en el mismo periodo del año anterior, y cuestionó la interpretación de cifras oficiales difundidas en los últimos días

Jefe de la PNP niega

Vacancia de José Jerí: esta es la posición de la Sociedad Nacional de Industrias

El gremio empresarial pidió esclarecer los encuentros del mandatario con un empresario chino, pero advirtió que una salida anticipada del poder podría agravar la crisis política y afectar el proceso electoral

Vacancia de José Jerí: esta

Hallazgo de mujer dentro de un colchón en Lima expone redes criminales ecuatorianas y conflictos por economías ilegales en las fronteras

La Policía sostiene que el asesinato de Jennifer Mendoza estaría relacionado con redes de trata de personas y enfrentamientos entre bandas como Los Tiguerones, Los Choneros y Los Lobos

Hallazgo de mujer dentro de

Más empleo, menos margen de error: qué buscan hoy las empresas al contratar

Mientras el empleo formal crece en el país, las empresas elevan los criterios de selección en un mercado laboral marcado por mayor presión por resultados y automatización

Más empleo, menos margen de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía inicia diligencias en chifa

Fiscalía inicia diligencias en chifa en el que José Jerí y Zhihua Yang se reunieron

Coincidencias bajo lupa: José Jerí visita local clausurado de Market Capon y dos días después Indecopi frena clausuras en Lima

Van cuatro mociones contra José Jerí, pero ¿lo correcto es la vacancia o censura? Esto dicen exoficiales del Congreso

¿Quién asumiría la Presidencia si vacan o censuran a José Jerí? El escenario de sucesión y las claves del proceso

Patricia Chirinos fuera de las elecciones 2026: JEE declara improcedente la lista de Renovación Popular al Senado por el Callao

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón pone en venta

Samahara Lobatón pone en venta sus redes sociales por hasta 13 mil soles: “solo gente seria”

Natalie Vértiz, Rebeca Escribes, María Pía Copello, Ethel Pozo y Renzo Schuller dejan las pantallas de América TV

Macla Yamada relata su desmayo en concierto de Bad Bunny en Lima y las imágenes se vuelven virales

Bryan Torres y el vacío legal tras la agresión a Samahara Lobatón: por qué el cantante sigue en libertad pese a la gravedad del caso

Miguel Arce, del furor de los realities a la conducción en ATV: una trayectoria marcada por giros y reinvenciones

DEPORTES

Juan Yangali cuenta con nuevo

Juan Yangali cuenta con nuevo club en Argentina: firmó por Quilmes de la Primera Nacional hasta finales del 2026

Catherine Flood y su dura evaluación de Universitario tras sufrido triunfo a Olva Latino: “Muchas cosas fueron horribles”

Iván Colman asegura que Cusco FC dará la talla en Liga 1 y en la Copa Libertadores: ”Competiremos en los dos frentes”

Arturo Vidal compartió su admiración por Paolo Guerrero luego del triunfo de Alianza Lima ante Colo Colo por Serie Río de La Plata 2026

“Ojos en Perú”: Inter Miami se alista para la Noche Blanquiazul 2026 frente Alianza Lima en Matute