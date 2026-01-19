Volcán Sabancaya se mantiene en alerta naranja tras explosión y el IGP pide a la población no exponerse

El volcán Sabancaya es el segundo más activo del Perú - crédito Andina

La actividad volcánica vuelve a marcar el pulso cotidiano en el sur del Perú. En las alturas de Arequipa, el volcán Sabancaya concentra la atención de autoridades, científicos y pobladores tras una reciente explosión acompañada de emisión de cenizas. El episodio refuerza un escenario conocido en la zona, donde la convivencia con un macizo activo forma parte de la rutina desde hace varios años.

El Sabancaya, situado en la provincia de Caylloma, a unos 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Arequipa, mantiene una dinámica eruptiva constante desde 2016. Su comportamiento incluye explosiones, expulsión de fragmentos de roca volcánica y liberación de gases y ceniza que, según la dirección del viento, alcanzan centros poblados cercanos. La reciente dispersión de cenizas volvió a cubrir sectores de Caylloma y motivó la ratificación del nivel de alerta.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó que el macizo volcánico permanece en alerta naranja, una categoría que describe un aumento significativo de la actividad eruptiva. Este nivel no implica una evacuación inmediata, pero sí exige medidas de prevención, información permanente y coordinación entre las instituciones del Estado y la población.

Sabancaya bajo vigilancia permanente del IGP

La reciente explosión del Sabancaya llevó a las autoridades a declarar alerta naranja por el aumento de la actividad volcánica en Arequipa. Foto: Indeci

El Sabancaya figura como el segundo volcán más activo del país. Su reactivación en 1988 marcó un punto de inflexión para la ciencia peruana, dado que impulsó el inicio formal de los estudios en vulcanología por parte del IGP. Desde entonces, el monitoreo no se interrumpe y se apoya en redes sísmicas, cámaras y estaciones que analizan gases y deformación del terreno.

Según la información oficial del instituto, la alerta naranja indica que “el volcán aumenta de manera significativa su actividad eruptiva”. En este escenario, los especialistas observan “el incremento de la actividad sísmica, la ocurrencia frecuente de explosiones y la emisión de cenizas y bloques balísticos”. Estos elementos definen un contexto de riesgo moderado que requiere atención constante.

El reciente episodio de cenizas confirmó ese patrón. Las autoridades señalaron que la emisión afectó a diversos sectores de Caylloma, sin reportes de daños graves, aunque sí con impactos visibles en la calidad del aire y en las actividades diarias de la población rural.

Qué significa la alerta naranja para la población

El Sabancaya registró una explosión moderada con emisión de ceniza visible a varios kilómetros.

Con el objetivo de aclarar el alcance del nivel de alerta, el IGP difundió un video informativo en redes sociales. En el material, una de las voces plantea la inquietud ciudadana: “¿Y esta alerta? ¿Qué está pasando?”. La respuesta busca transmitir calma y precisión técnica: “Tranquilo, no te alarmes. El IGP informó que el volcán Sabancaya ha registrado actividad volcánica en estos últimos días y se encuentra en alerta naranja”.

“Significa que el volcán está activo y puede emitir fumarolas compuestas por ceniza y gases, algo que se considera normal en este nivel de escala”.

El llamado central apunta a la vigilancia y a la confianza en el monitoreo científico. “Recuerda que el Centro Vulcanológico Nacional del IGP realiza un monitoreo constante las veinticuatro horas para brindar información confiable y oportuna”, señala otra de las intervenciones del video. El cierre refuerza la recomendación: “Mantente siempre informado a través de nuestros canales oficiales. IGP, ciencia para protegernos, ciencia para avanzar”.

Medidas sanitarias y prevención frente a la ceniza

En paralelo al seguimiento volcánico, el sector salud activó protocolos de prevención en la zona de influencia del Sabancaya. Los establecimientos sanitarios ya cuentan con un abastecimiento de mascarillas y lentes protectores destinados a la población. Los profesionales de la salud recomiendan el uso obligatorio del tapabocas para filtrar el aire y reducir riesgos en las vías respiratorias.

La presencia de ceniza en suspensión puede generar irritación ocular, afecciones respiratorias y complicaciones en personas con enfermedades crónicas. Por esa razón, las autoridades sanitarias insisten en limitar la exposición directa, proteger la piel y los ojos, y asegurar la limpieza de los espacios donde se almacenan alimentos.

A este escenario se suma la temporada de lluvias intensas. Las precipitaciones despiertan preocupaciones adicionales relacionadas con el saneamiento básico, debido a la posibilidad de interrupciones en el suministro eléctrico y dificultades en el acceso al agua potable en varios sectores de Caylloma.

Preparación ante posibles afectaciones a servicios básicos

Ante el riesgo de fallas en los servicios esenciales, el personal de salud refuerza las recomendaciones de higiene. La protección estricta de los alimentos y el lavado frecuente de manos figuran como medidas prioritarias para evitar enfermedades gastrointestinales y otros problemas asociados a la contaminación.

La Red de Salud Arequipa-Caylloma continúa con el monitoreo de los centros asistenciales para garantizar su capacidad de respuesta frente a un eventual aumento de la demanda de pacientes. Esta supervisión incluye la disponibilidad de insumos, personal y planes de contingencia.

Mientras el volcán Sabancaya mantiene su actividad bajo alerta naranja, la consigna oficial se centra en la prevención y la información permanente. Las autoridades reiteran la importancia de seguir las guías de protección y de atender únicamente los comunicados emitidos por los canales oficiales, en un contexto donde la naturaleza impone vigilancia constante y respuestas coordinadas.