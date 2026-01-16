Puente que inauguró el MTC hace 17 días no soportó huaico y quedó destruído tras fuertes lluvias en Moquegua

Las lluvias intensas provocaron un huaico que arranco el puente Pedregal. | Canal N

Un huaico provocado por las intensas lluvias y el flujo de lodo volcánico del Huaynaputina destruyó el puente vehicular y peatonal ubicado en el sector Santa Rosa-Pedregal, distrito de Quinistaquillas, provincia de General Sánchez Cerro, región Moquegua. La obra había sido inaugurada hace apenas 17 días y financiada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de Provías Descentralizado.

Según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el huaico se originó por un lahar –mezcla de agua con sedimentos volcánicos– que descendió por la quebrada El Volcán desde el sector sur del volcán Huaynaputina. El flujo se desplazó hacia el río Tambo, afectando directamente al puente y generando riesgo en zonas aledañas.

Fuerte huaico arrasa puente de Quinistaquillas inaugurado hace 17 días. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@MunicipalidadDistritalQuinistaquillas/@Copani noticias)

Impacto en la población

La infraestructura dañada era clave para la movilidad de los vecinos y el transporte de productos agrícolas desde los predios hasta los mercados. Se estima que alrededor de 500 personas se beneficiaban directamente del puente, que ahora ha quedado inutilizable. Los residentes del distrito de Quinistaquillas expresaron su desconcierto ante la rápida destrucción de una obra recién entregada.

Personal del municipio evalúa los daños y ha solicitado la intervención inmediata del MTC para reparar el puente y restablecer el tránsito. Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) mantiene el monitoreo de la zona para prevenir riesgos adicionales.

El huaico arrancó el puente de su base y dejó incomunicados a varios poblados.

Inversión y respuesta de las autoridades

La construcción del puente demandó una inversión de S/ 1 317 343 y fue promovida por el municipio distrital con el objetivo de mejorar la conectividad y el transporte de productos agrícolas. Tras el incidente, las autoridades locales enfatizaron la urgencia de contar con asistencia técnica y recursos para la reconstrucción.

El IGP destacó que el lahar se registró a las 3:42 p. m. y advirtió que el flujo de sedimentos puede continuar afectando los distritos y centros poblados cercanos. Mientras tanto, los vecinos esperan que la intervención del MTC se concrete lo antes posible para restablecer el tránsito y minimizar el impacto en sus actividades cotidianas.

El municipio de Quinistaquillas y el COEN–Indeci monitorean la zona para evaluar daños y prevenir riesgos adicionales. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@MunicipalidadDistritalQuinistaquillas/@Copani noticias)

Alerta roja por huaicos

Las intensas lluvias que se registran en diversas regiones del país han incrementado de manera significativa el riesgo de huaicos y activación de quebradas, lo que llevó al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) a emitir alertas rojas en 15 regiones del Perú. La entidad advirtió que la persistencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, propias de la temporada de lluvias que se extiende entre enero y marzo, podría generar flujos de lodo, deslizamientos y desbordes de ríos, principalmente en zonas vulnerables de la costa, sierra y selva.

Los efectos de estos fenómenos ya se sienten en varias localidades. En Caravelí, región Arequipa, la activación de la quebrada La Yesera provocó un huaico que interrumpió la vía AR-104, dejando vehículos atrapados y aislando temporalmente la zona. Situaciones similares se registran en distintas carreteras del país, donde la caída de lodo, piedras y agua ha bloqueado el tránsito, elevando el riesgo para conductores y pobladores. Las autoridades han recomendado evitar desplazamientos innecesarios y seguir la información oficial ante la posibilidad de nuevos eventos.

El deslizamiento ocurrido en la carretera marginal de la selva PE-5S provocó el bloqueo total de la vía entre Perené y Pichanaqui. - Crédito: Facebookl

Asimismo, las lluvias han encendido las alarmas en áreas pobladas cercanas a cauces y quebradas. En sectores asentados en las laderas del río Lurín, vecinos expresaron su preocupación por el aumento del caudal y la proximidad de viviendas precarias a zonas de alto riesgo, escenario propicio para huaicos en caso de lluvias más intensas. Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y a no ocupar fajas marginales, mientras continúan las labores de monitoreo ante la amenaza latente de nuevos flujos de lodo en distintas regiones del país.