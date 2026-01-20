Perú

Una tormenta geomagnética, la más intensa en más de 20 años, impactó en el Perú: qué es el fenómeno y cómo puede afectar al país

El Instituto Geofísico del Perú confirmó niveles elevados de actividad geomagnética tras el impacto de una tormenta solar severa, con efectos medibles en la ionosfera y el campo magnético sobre el territorio nacional

Guardar
La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos elevó la advertencia a una posible tormenta geomagnética de nivel G4.

Una tormenta geomagnética severa impacta al Perú y activa la vigilancia de las principales instituciones científicas del país. El fenómeno, clasificado como G4, se origina por una eyección de masa coronal de alta velocidad emitida por el Sol y asociada a una llamarada solar de clase X1.9. Sus efectos ya se registran en el entorno espacial cercano a la Tierra y generan alteraciones medibles sobre el territorio nacional.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, informó que el evento se encuentra en desarrollo y presenta características poco comunes por su rapidez e intensidad. La eyección solar alcanzó el planeta en cerca de 25 horas, un tiempo significativamente menor al promedio habitual de este tipo de fenómenos, lo que incrementa su capacidad de perturbación sobre la magnetosfera terrestre.

Las mediciones realizadas por estaciones nacionales y satélites internacionales confirman niveles elevados de actividad geomagnética, con impactos que pueden extenderse a sistemas tecnológicos sensibles. En respuesta, las autoridades científicas mantienen un monitoreo permanente y coordinado.

Un evento solar fuera de lo habitual

La tormenta geomagnética G4 se
La tormenta geomagnética G4 se originó por una eyección de masa coronal vinculada a una llamarada solar de clase X1.9, la primera de este tipo registrada en el año.

El jefe institucional del IGP, Hernando Tavera, explicó que la rapidez del fenómeno marca una diferencia clave frente a otros eventos solares registrados en años anteriores. “Las CME típicas tardan entre 3 y 4 días en llegar. Esta fue la primera llamarada de clase X del año y desencadenó una tormenta de radiación solar de nivel S4, la más intensa en más de 20 años”, señaló.

La llamarada solar X1.9 se registró a las 13:09, tiempo local, y dio origen a una eyección de masa coronal con una velocidad excepcional. Ese desplazamiento acelerado redujo el tiempo de respuesta para los sistemas de alerta y obligó a reforzar el seguimiento del clima espacial a escala global y regional.

El Director de Ciencias del Geoespacio del IGP, Danny Scipión, precisó que la eyección impactó la Tierra el 19 de enero de 2026 a las 14:15, tiempo local, generando un choque directo con la magnetosfera. “A su paso, se produjeron perturbaciones sostenidas, lo que provocó una actividad geomagnética fluctuante entre los niveles G1 (leve) y G4 (severo) y auroras generalizadas”, indicó.

Scipión detalló que las auroras se observaron la noche del 19 de enero en regiones alejadas de los polos, “desde Alemania hasta el suroeste de Estados Unidos, incluyendo Nuevo México”. Estos registros confirman la magnitud del evento y su alcance mundial.

El especialista añadió que “la transferencia de energía a la magnetosfera terrestre se vio potenciada por un intenso campo magnético interplanetario orientado al sur”. Los datos del satélite ACE mostraron velocidades del viento solar cercanas a los 1150 km/s, intensidades del campo magnético próximas a 90 nT, un índice Kp de 9 y valores Dst menores a -235 nT, parámetros asociados a tormentas geomagnéticas intensas.

La eyección solar llegó a
La eyección solar llegó a la Tierra en aproximadamente 25 horas, un tiempo significativamente menor al promedio habitual, lo que aumentó su capacidad de perturbación.

Efectos medidos en el Perú

En el territorio nacional, el impacto del fenómeno se refleja en las mediciones realizadas por el IGP en su sede de Jicamarca. Según Scipión, los registros de los días 19 y 20 de enero evidencian perturbaciones significativas en el campo eléctrico ecuatorial y el desarrollo de irregularidades ionosféricas sobre el Perú.

“Estas tormentas pueden afectar significativamente a los sistemas espaciales, la aviación, las redes eléctricas, el GNSS y los satélites de órbita terrestre baja (LEO)”, advirtió el funcionario. Por ese motivo, el IGP continúa con el monitoreo constante del espacio cercano a la Tierra, con énfasis en la prevención y la Gestión del Riesgo de Desastres.

La Agencia Espacial del Perú (CONIDA) señaló que eventos de esta naturaleza implican “una expulsión violenta de miles de millones de toneladas de plasma a gran velocidad hacia el medio interplanetario”. Esa nube de partículas cargadas transporta una estructura de campo magnético solar que, al interactuar con la magnetosfera terrestre, desencadena las perturbaciones observadas.

CONIDA remarcó que la combinación entre la velocidad de la eyección y la orientación del campo magnético explica la severidad del episodio actual, así como la necesidad de mantener alertas activas en sectores estratégicos.

Durante este periodo de alta actividad solar, las manchas solares más destacadas de la región activa AR14341 y de otra identificada como AR14342 resultan visibles con filtros certificados o lentes para eclipses, incluso sin telescopio, según las condiciones visuales de cada observador.

Las instituciones científicas recuerdan que nunca se debe mirar al Sol directamente sin la protección adecuada, debido al riesgo permanente de daño ocular. La recomendación se mantiene vigente mientras la tormenta geomagnética continúa bajo seguimiento y análisis por parte de los organismos especializados del país.

Temas Relacionados

tormenta geomagnéticaIGPInstituto Geofísico del Perúperu-noticias

Más Noticias

JNE ratifica exclusión de la congresista Ana Zegarra de las Elecciones 2026

Parlamentaria buscaba la reelección con Somos Perú, pero queda fuera al confirmarse que está impedida por tener una sentencia vigente

JNE ratifica exclusión de la

Megaoperativo en Lima deja más de 100 detenidos y a seis bandas criminales desarticuladas

Más de 270 policías, junto a 20 militares y unidades especializadas, participaron en el despliegue, asegurando operativos simultáneos en los sectores considerados más vulnerables de la capital

Megaoperativo en Lima deja más

Depósito del retiro de AFP: Estos afiliados recibirán su primera UIT hasta hoy 23 de enero

El retiro de AFP sigue, al menos para los afiliados que estarán recibiendo sus montos en los próximos meses

Depósito del retiro de AFP:

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco acusados de abuso sexual: futbolistas pueden afrontar más de 20 años de cárcel, advierte penalista

El penalista Roy Gates detalló la complejidad del caso, al haberse denunciado en un país distinto al de donde sucedieron los hechos, y los distintos agravantes

Carlos Zambrano, Sergio Peña y

El oscuro caso de Carlos Zambrano con Alianza Lima: de aceptar con crudeza sus indisciplinas a ser denunciado por abuso sexual

Pasaron exactamente 30 días desde que abordó sin tapujos los temas extradeportivos del equipo, augurando un futuro más responsable. Pero el error lo tentó otra vez y ahora podría enfrentar cargos que lo dejarían sin libertad

El oscuro caso de Carlos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE ratifica exclusión de la

JNE ratifica exclusión de la congresista Ana Zegarra de las Elecciones 2026

María del Carmen Alva, la carta de Acción Popular para presidir la Mesa Directiva y reemplazar a José Jerí

La JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo

Tomás Gálvez advierte que cuadros recibidos por José Jerí podrían constituir cohecho pasivo: “Es una situación grave”

Ministro del Interior admite que ocultó su presencia en cita entre José Jerí y empresario chino: “Han estado dos personas más”

ENTRETENIMIENTO

‘Sinners’ rompe récord en los

‘Sinners’ rompe récord en los Oscar 2026 con 16 nominaciones: cómo y dónde verla en Perú

Rodrigo González y Gigi Mitre indignados tras denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña: “Se fregaron la vida”

Magaly Medina responde a burla de JB tras operación y le envía mensaje tras su paso a Panamericana: “Ojalá que sus guiones mejoren”

Regreso de Magaly Medina a la televisión depende de su recuperación: “Necesito estar deshinchada”

Magaly Medina analiza el programa de Miguel Arce como ‘colchón’ de su espacio: “Nunca me ha parecido carismático”

DEPORTES

El oscuro caso de Carlos

El oscuro caso de Carlos Zambrano con Alianza Lima: de aceptar con crudeza sus indisciplinas a ser denunciado por abuso sexual

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual: la sanción de Alianza Lima y lo que podría pasar con los futbolistas

Franco Navarro reveló si la separación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña será definitiva y adelantó si traerá refuerzos

Franco Navarro marca su posición sobre situación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: “Cada uno verá cómo resuelve este problema”

Pablo Guede exigió la separación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras ser implicados en denuncia por abuso sexual