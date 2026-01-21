Perú

Visa a Estados Unidos: Peruanos con entradas al Mundial 2026 tendrán prioridad para citas presenciales

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EE.UU. recuerda a los viajeros interesados que, incluso si cuentan con un boleto para un partido, ello no garantiza que se les otorgará la visa

La Visa B1 es de
La Visa B1 es de turismo y sirve para ir al mundial 2026

Los ciudadanos peruanos que hayan decidido asistir al Mundial 2026 y en particular a algunas de sus sedes en ciudades de Estados Unidos y que no cuenten con una visa vigente, podrán optar por una cita prioritaria en la embajada de su país de residencia, según informó la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EE. UU.

En un video publicado en su cuenta oficial de X, la institución norteamericana confirmó que este beneficio solo será accesible para los fans que hayan comprado sus entradas directamente por medio de la página web de la FIFA y cuenten con lo que denominan como un ‘FIFA PASS’, una identificación que vincula la entrada adquirida con el número del pasaporte vigente de su propietario y con el que se realizará el trámite para la obtención de la visa.

“¡Buenas noticias para quienes tengan entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y viajen a Estados Unidos este año! ¡Les damos acceso prioritario a sus citas para la visa estadounidense! Si compraron una entrada directamente a la FIFA, ¡ahora pueden optar por el FIFA PASS fifa.com! Esto les dará acceso a una cita prioritaria para la entrevista al solicitar su visa. Les recordamos que todos los solicitantes de visa deben ser evaluados y cumplir con los requisitos para obtenerla".

¿Cómo solicitar una cita para obtener la visa?

Según el gobierno estadounidense, el Sistema de Programación de Citas Prioritarias de la FIFA solo puede ser utilizado por quienes compraron sus entradas en la web fifa.com/tickets.

El FIFA PASS ayudará a
El FIFA PASS ayudará a agilizar los trámites de visado a los que tengan interés en asistir al mundial 2026

Para tramitar la cita presencial en la embajada de Estados Unidos en Perú —o cualquier otro país del mundo— se deberán realizar los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresar en la cuenta personal de fifa.com para ingresar el formulario de solicitud para obtener el FIFA Pass. Aquí se deberá ingresar el nombre y número de pasaporte exactamente como aparece en el documento de viaje.

Paso 2: Una vez obtenido el FIFA Pass, los ciudadanos deberán iniciar el proceso de solicitud para la visa a Estados Unidos desde la web state.gov/fifa-world-cup-26. Aquí también se deberá seleccionar el nombre del país del que se procede o el de residencia (Perú) donde se aplicará al proceso de visado. En esta etapa del proceso se deberá completar el formulario DS-160

Al igual que en el caso del FIFA Pass, los ciudadanos interesados en viajar deberán rellenar el documento con su nombre completo y el número del pasaporte tal como aparece en su documento.

Paso 3: Programar la cita para la entrevista presencial para obtener la visa a Estados Unidos. Para ello se deberá subir a la web una foto actual con una antigüedad no mayor a seis meses y pagar el monto adecuado para realizar el trámite en la Embajada de Estados Unidos en Perú. Si se es consultado sobre si se tiene un boleto para algún partido del Mundial 2026, los ciudadanos deberán marcar la opción ‘Sí’.

Embajada de Estados Unidos en
Embajada de Estados Unidos en Perú otorgará visas de turistas por el Mundial 2026.

Una entrada no significa que se dará una visa

Si la información en todos los documentos solicitados coincide, los ciudadanos podrán acceder a una cita prioritaria para optar por una visa de turista que permitirá su entrada a Estados Unidos para el Mundial 2026.

De todas formas, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EE.UU. les recuerda a todos los ciudadanos solicitantes que deben responder con la verdad a cada uno de los cuestionamientos hechos por los representantes de la Embajada de Estados Unidos; además, que el hecho de que se tenga una entrada para un partido no significa que la visa le será otorgada.

