¿Cuánto cuesta tramitar la visa a Estados Unidos desde Perú este 2026? Todo lo que debes saber

Embajada de los Estados Unidos en Perú requerirá que algunos aplicantes a visas configuren la privacidad de sus redes sociales. (Foto: Difusión)

Viajar a Estados Unidos continúa siendo uno de los principales objetivos de miles de peruanos por motivos de turismo, negocios, estudios o trabajo. Sin embargo, desde finales de 2025 se aplicaron importantes cambios en el costo del trámite de la visa estadounidense, los cuales se mantienen vigentes durante todo el 2026, generando dudas entre los solicitantes sobre los montos actualizados y el proceso a seguir.

El incremento responde a una nueva política migratoria impulsada por el Gobierno de Estados Unidos, que incorporó una tarifa adicional obligatoria para la mayoría de solicitantes. Esta modificación elevó significativamente el precio final de la visa, especialmente para quienes buscan viajar como turistas o por negocios.

¿Cuánto cuesta la visa de turista para Estados Unidos en 2026?

Durante el 2026, los ciudadanos peruanos que soliciten la visa de turismo y negocios (B1/B2) deben pagar un total de 435 dólares estadounidenses, monto que equivale aproximadamente a S/ 1,500, dependiendo del tipo de cambio.

Este costo se compone de dos partes:

185 dólares por el trámite regular de la visa (tarifa MRV).

250 dólares adicionales correspondientes a la nueva “tarifa de integridad”, establecida por el gobierno estadounidense.

Esta tarifa extra fue creada con el objetivo de reforzar el control migratorio, desincentivar estadías irregulares y financiar medidas de seguridad fronteriza.

Tarifas para otros tipos de visa en 2026

El aumento no solo afecta a los turistas. Otros tipos de visa también incluyen la tarifa adicional, por lo que los costos varían según la categoría solicitada:

Visa de estudiante (F y M): Tarifa consular: 185 dólares Tarifa SEVIS: 350 dólares Tarifa de integridad: 250 dólares

Visitantes de intercambio (J): Tarifa SEVIS: 220 dólares

Visas de trabajo temporal (H, L, O, P, Q, R): 205 dólares, más la tarifa adicional.

Visa de inversionista (E): 315 dólares, más la tarifa de integridad.

Todos estos montos deben pagarse antes de la entrevista consular, y no son reembolsables en caso de rechazo.

¿El pago garantiza la aprobación de la visa?

No. El pago del trámite no asegura que la visa sea aprobada. La decisión final depende de la entrevista consular y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Embajada de Estados Unidos, como demostrar solvencia económica, arraigo en el Perú y un motivo claro de viaje.

Cambios en el proceso de solicitud

Para el 2026, la Embajada de Estados Unidos en Perú mantiene algunas facilidades, como la exoneración de entrevista para ciertos grupos, entre ellos menores de edad y adultos mayores que renuevan su visa. No obstante, la mayoría de solicitantes deberá acudir de manera presencial a la sede consular en Lima.

Recomendaciones antes de iniciar el trámite

Las autoridades recomiendan:

Revisar cuidadosamente el tipo de visa que se necesita.

Completar correctamente el formulario DS-160.

Preparar documentación que respalde el viaje.

Verificar los montos oficiales antes de realizar el pago.

El aumento en el costo convierte al trámite de la visa estadounidense en una inversión importante, por lo que es clave informarse bien antes de iniciar el proceso.