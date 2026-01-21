PNP vincula a dos bandas criminales transnacionales con el asesinato de joven ecuatoriana hallada en un colchón

Jennifer Mendoza, una joven madre ecuatoriana, fue brutalmente asesinada en Perú tras ser engañada con una falsa oferta de trabajo en redes sociales. La policía investiga a las peligrosas mafias transnacionales 'Los Tiguerones' y 'Los Choneros' como responsables del crimen.| Latina Noticias

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el asesinato de Jennifer Mendoza Segura, una ciudadana ecuatoriana de 25 años encontrada sin vida dentro de un colchón en la vía pública del distrito limeño de San Martín de Porres. Según confirmó la PNP, el caso involucra a dos organizaciones criminales de alcance internacional, mientras las autoridades peruanas coordinan acciones con sus pares de Ecuador y Chile.

La familia de Jennifer Mendoza Segura viajó desde Guayaquil hasta la capital peruana con el objetivo de recuperar el cuerpo. Asimismo, se encuentra resguardada en la embajada de Ecuador en Lima, debido a la peligrosidad de las redes criminales señaladas en la investigación.

Redes criminales internacionales, bajo investigación tras el asesinato de una joven ecuatoriana en Lima

¿Qué bandas criminales estarían detrás?

Latina Noticias señaló que la joven, madre de cuatro menores, había sido engañada con una oferta laboral a través de redes sociales antes de su traslado a Perú.

A seis días del hallazgo, la División de Homicidios de la PNP mantiene abiertas varias hipótesis. El coronel Carlos Moreno, jefe de la división, afirmó que están detrás de los involucrados.

“Es evidente que estamos tras una organización transnacional. Ubicar a estos integrantes que se encuentran acá en el país, algunos. Desarticular totalmente esta banda para que no caigan en más asuntos”, declaró.

Caso de la mujer hallada en un colchón: la policía busca identificarla a partir de su tatuaje en el antebrazo| América Noticias

Las autoridades investigan la posible implicación de las bandas ecuatorianas ‘Los Tiguerones’ y ‘Los Choneros’, ambas señaladas por delitos como trata de personas, sicariato y tráfico de drogas y armas.

La policía peruana ha intensificado la colaboración internacional. El comandante Henry Vilchez, jefe del Depincri de Los Olivos, detalló que mantienen comunicación con sus pares de Ecuador y Chile para seguir los pasos de estos criminales. Así se dará con la identificación y captura.

Llegó al Perú para trabajar

La situación económica la llevó a aceptar una propuesta laboral que resultó ser una trampa de redes criminales.

De acuerdo con la investigación, Jennifer Mendoza Segura fue retenida en una vivienda de San Martín de Porres. El día de su muerte se organizó una fiesta y, tras negarse a participar, recibió más de treinta puñaladas. Su esposo indicó que había sido contactada por redes sociales y que había manifestado su deseo de regresar a Ecuador para reunirse con sus hijas a los pocos días.

En un emotivo y desgarrador testimonio, el esposo y la hermana de Jennifer Mendoza, la ciudadana ecuatoriana hallada sin vida dentro de un colchón, narran sus últimas conversaciones con ella y claman por justicia. La joven madre de cuatro niños había viajado a Perú en busca de un mejor futuro para su familia. Panamericana TV

“Salió ella por un futuro para lo bueno. Siempre cuenta con su hija, con sus hijos”, expresó el esposo.

La PNP logró identificar a la víctima mediante un video y el testimonio de un mototaxista, Darwin Cruz, quien confesó haber sido contratado para trasladar el cuerpo. “Un tal Álex. Me iba a pagar treinta soles. Me da diez soles cuando ya lo dejo y me dice: ‘Ahorita te voy a pagar veinte’”, declaró Cruz durante el interrogatorio.

Esta información permitió a los agentes avanzar en la investigación y acercarse a los presuntos responsables.

La captura de los implicados en el crimen se considera inminente. Mientras tanto, la búsqueda de los cabecillas de ‘Los Tiguerones’ y ‘Los Choneros’ continúa a nivel internacional, con apoyo de las policías de Ecuador y Chile. Así evitar que más personas accedan al supuesto trabajo seguro.