Magaly Medina responde a burla de JB tras operación y le envía mensaje tras su paso a Panamericana: “Ojalá que sus guiones mejoren”

Magaly Medina opina sobre el scketch de Jorge Benavides tras operación.

El reciente sketch de Jorge Benavides, en el que parodió a Magaly Medina tras su cirugía estética, generó la reacción de la conductora. Si bien señaló que tiene la “correa ancha”, le aconsejó que intente imitar a otros personajes y no se valga solo de ella.

En la parodia, el comediante apareció caracterizado como Medina recién operada: lucía un pañuelo en la cabeza, el rostro visiblemente hinchado y, de forma exagerada, agregó dos salchichas en la boca para acentuar el efecto de la intervención, en una escena que no pasó desapercibida para el público ni para la propia periodista.

Consultada por Infobae Perú, Magaly Medina respondió de forma frontal y con su característico estilo, dejando en claro su postura sobre este tipo de humor y el uso reiterado de su imagen en el programa de Benavides.

“Bueno, yo tengo la correa ancha. A mí me encanta mientras haya rebote. Yo tengo una filosofía desde que empecé en el programa: mientras hablen, sea bien de ti o mal de ti, todo suma, todo está perfecto”, señaló la conductora, restando importancia a las burlas siempre que mantengan su nombre vigente en la conversación pública.

Medina resaltó también que la exposición mediática no le incomoda, aunque sí hizo un llamado de atención sobre el enfoque de los guiones de Jorge Benavides, quien hizo su reciente ingreso a Panamericana TV.

“A JB le deseo lo mejor, que ojalá sus guiones mejoren, porque los sábados (en ATV) se había convertido realmente en una pastilla para dormir. Ojalá que allá (en Panamericana) no siga valiéndose de mi personaje y pueda crear nuevos, que pueda sacar todo el talento que sé que tiene”, afirmó.

Sobreexposición de su personaje

La periodista recordó que, en el pasado, ATV decidió limitar las imitaciones de su personaje debido a una sobreexposición de su imagen.

“En un momento, se decidió que debía de dejar de imitarme porque ya era... incluso inventaba cosas que jamás sucedían. Eso ya era demasiado maltrato de mi imagen. Todos los sábados, casi todo el programa de JB era solamente basado en mi personaje. Y eso es algo que yo cuido mucho, la sobreexposición de mi imagen”, explicó.

Pese a las burlas y parodias, Magaly Medina aclaró que nunca se sintió afectada por las imitaciones ni buscó censurarlas. “Yo nunca me picaba. Cuando yo estaba en Latina eran otras épocas. JB era JB y yo un personaje que recién aparecía en el sistema televisivo, pero él me imitaba de una manera horrible. Jamás se lo censuré. Nunca. Nunca le dije tampoco nada”, expresó, mostrando una postura tolerante y recordando que la parodia forma parte del medio televisivo.

¿Cuándo regresa Magaly Medina a la TV?

La expectativa por el regreso de Magaly Medina a la televisión se mantiene alta entre el público y la industria del espectáculo, tras su retorno a Lima luego de una cirugía estética en Argentina. La promoción de su regreso a ATV ya está al aire, lo que incrementa la ansiedad de sus seguidores, ansiosos por verla nuevamente en pantalla después de semanas de ausencia.

Medina se sometió a una cirugía de rejuvenecimiento facial conocida como “deep plane” en Buenos Aires. En diálogo con Infobae Perú, la conductora compartió detalles de su recuperación: “Tengo todavía mitad de la cara hinchada, el cuello todavía está deshinchándose. Tengo las suturas en el cuero cabelludo. No puedo usar secadora”.

La periodista remarcó que su prioridad es la recuperación total, de lo contrario, no puede exponerse a todo lo que conlleva regresar a la televisión.

“Estoy hablando con el canal y viendo cosas con la gente de producción. El regreso, pero la fecha no la puedo decir. Yo sé que hay mucha expectativa, pero, de verdad, necesito estar deshinchada. No le puedo poner a este rostro que está deshinchando dos kilos de maquillaje, que es lo que se necesita cuando uno sale en televisión todas las noches”, explicó.

Aunque no hay fecha confirmada, Medina indicó que mantiene conversaciones con ATV y el equipo de producción para coordinar su retorno, previsto para febrero. Mientras tanto, el público permanece atento a cualquier anuncio sobre su vuelta definitiva a la televisión.

