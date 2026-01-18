Perú

JNE informa que en las próximas horas vence el plazo para la inscripción de alianzas electorales para las elecciones 2026

Las alianzas deberán inscribirse ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas y cumplir con los requisitos establecidos

JNE recibirá hasta la medianoche
JNE recibirá hasta la medianoche solicitudes de inscripción de alianzas electorales para los comicios de 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/JNE)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que en las próximas horas vencerá el plazo para la inscripción de alianzas electorales con miras a participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La fecha límite establecida en el cronograma electoral es este sábado 17 de enero, conforme a las disposiciones vigentes.

Con el fin de garantizar la atención a las organizaciones políticas interesadas, el JNE precisó que atenderá de manera excepcional hasta las 23:59 horas de ese día, tanto en la Mesa de Partes de su sede central en Lima como en las Oficinas Desconcentradas (OD) a nivel nacional.

El Jurado Nacional de Elecciones
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó las elecciones primarias de 38 partidos y alianzas electorales. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Atención excepcional y puntos de recepción

Las solicitudes de inscripción de alianzas electorales podrán presentarse en la sede principal del JNE, ubicada en el jirón Cusco N.° 653, en el Cercado de Lima, así como en todas las Oficinas Desconcentradas del organismo electoral en los departamentos del país y en la Provincia Constitucional del Callao.

De manera excepcional, el JNE informó que en el caso de la Oficina Desconcentrada de Áncash, con sede en Chimbote, las solicitudes serán recibidas en el Jurado Electoral Especial del Santa, ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote.

Marco legal y autoridad competente

El JNE recordó que la conformación de alianzas electorales se encuentra prevista en el artículo 15 de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley N.° 28094), que autoriza a las organizaciones políticas inscritas a unirse bajo una denominación y símbolo común para participar en procesos de elección popular.

Asimismo, precisó que la inscripción de dichas alianzas debe realizarse ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP), órgano competente para evaluar y registrar este tipo de solicitudes dentro del sistema electoral.

Alianzas electorales para las Elecciones
Alianzas electorales para las Elecciones 2026: Estos son los partidos que se unieron para los comicios presidenciales

Requisitos y disposiciones finales

Entre los principales requisitos se encuentra la presentación del acta de constitución de la alianza y su reglamento electoral, documentos que deben detallar el proceso electoral en el que participará, la estructura de sus órganos de gobierno, la declaración de objetivos y los mecanismos de democracia interna.

La norma también exige la designación de personeros legales y técnicos, así como de responsables de la gestión económico-financiera, incluyendo tesoreros y tesoreros descentralizados, además de definir la forma de distribución del financiamiento público directo que corresponda a la alianza. Finalmente, el JNE reiteró que el cumplimiento oportuno de estos requisitos es indispensable para participar en los comicios de 2026.

Jurado Nacional de Elecciones. (Foto:
Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Agecnia Andina)

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga seguirán en carrera electoral

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó la participación de Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga en las Elecciones Generales 2026, tras resolver las apelaciones presentadas contra sus candidaturas. La decisión del máximo organismo electoral responde a la evaluación de los recursos interpuestos por ciudadanos y representantes legales que cuestionaban la continuidad de ambas fórmulas en el proceso electoral. La resolución, emitida en segunda y última instancia, otorga carácter definitivo a la postulación de ambos líderes políticos.

En el caso de Mario Vizcarra, el JNE declaró fundada la apelación realizada por el partido Perú Primero contra la decisión previa del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 (JEE-LC1), que consideraba improcedente la candidatura por una condena de 2005. Los abogados del candidato defendieron su postulación ante el pleno del organismo, argumentando que existen sentencias del Tribunal Constitucional que respaldan la rehabilitación y la participación política de Vizcarra.

JNE ratifica candidaturas de Mario
JNE ratifica candidaturas de Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga para las Elecciones 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Respecto a Rafael López Aliaga y Renovación Popular, el JNE desestimó las apelaciones que buscaban revertir la inscripción de su candidatura. El organismo concluyó que no hay fundamentos legales para excluir al líder de Renovación Popular ni a los integrantes de su lista. La resolución garantiza la continuidad de ambos candidatos en el proceso electoral de 2026. Además, el último sondeo de Datum, citado por el mismo medio, evidenció un alto porcentaje de indecisión en el electorado, con solo un 12 % de los consultados afirmando tener una decisión tomada.

