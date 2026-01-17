Perú

Elecciones 2026: Marisol Pérez Tello oficializa su candidatura presidencial por el partido ‘Primero la Gente’

La plancha presidencial fue admitida a trámite por el JEE y ahora se encuentra en periodo de tachas antes de la decisión final del JNE

Tras superar un fallo del Jurado Nacional de Elecciones, Marisol Pérez Tello anunció formalmente su postulación a la presidencia del Perú, acompañada de los integrantes de su partido "Primero la Gente". (Crédito: Exitosa)

Marisol Pérez Tello oficializó su candidatura a la Presidencia de la República por el partido político Primero la Gente, en un acto realizado ante militantes y simpatizantes de la agrupación. La presentación de su plancha presidencial marca el inicio formal de su participación en los comicios generales de 2026.

La aspirante estuvo acompañada por Raúl Alberto Molina Martínez, como primer vicepresidente, y Manuel Antonio Ato del Avellanal Carrera, en la segunda vicepresidencia. Durante el evento, Pérez Tello destacó la diversidad de pensamiento dentro de su organización política y subrayó el compromiso de su equipo con la ciudadanía.

Admisión de la plancha y dificultades en el registro

La solicitud de inscripción de la fórmula presidencial fue admitida a trámite por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, iniciándose el periodo de tachas que permitirá al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definir las candidaturas oficiales hasta marzo de 2026.

Previo a esta admisión, el partido enfrentó dificultades en el proceso de inscripción debido a fallas en el sistema informático y a la burocracia estatal. Inicialmente, la JEE declaró improcedente la candidatura por no haber completado la totalidad de los registros dentro del plazo establecido.

Tras presentar una apelación ante el JNE y argumentar que los inconvenientes se debieron a fallas del propio sistema, se habilitó nuevamente la plataforma por 12 horas para que el partido completara el registro de su plancha presidencial, permitiendo que finalmente fuera admitida.

Declaraciones de Marisol Pérez Tello

Durante la oficialización de su candidatura presidencial, Marisol Pérez Tello destacó el compromiso de su plancha con la ciudadanía y su rechazo a los privilegios y la corrupción: “No van a encontrar en esta plancha gente que mira de arriba. No van a encontrar en este gobierno ni en este equipo gente que se beneficia con los privilegios que se han acumulado por años en el poder”.

En su mensaje de campaña, Pérez Tello enfatizó los ejes sociales que buscará priorizar en caso de resultar elegida: “En una sociedad que atiende a los niños y a los ancianos, los padres pueden salir a trabajar sin abandonarlos. Que nadie merece que le peguen. No importa lo que haya hecho, no es culpable, es víctima, y tiene el poder de decidir su destino”.

ONPE oficializó la cédula de
ONPE oficializó la cédula de votación para las elecciones 2026. (Foto: ONPE)

El diseño de la cédula se organiza mediante columnas codificadas por colores: celeste para la presidencia, rosado para senadores nacionales, marrón para senadores regionales, verde para diputados y amarillo para el Parlamento Andino. Cada sección incluye instrucciones para el votante, el símbolo partidario correspondiente y, en el caso de la presidencia, la fotografía del candidato, con el objetivo de facilitar el reconocimiento de las opciones y garantizar un proceso electoral claro y ordenado.

