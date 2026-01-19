Ernesto Álvarez dice que José Jerí cayó en una trampa y acusa al entorno de Zhihua Yang de filtrar el video: “Esto ha sido un castigo”

Ernesto Álvarez acusa a empresarios chinos de filtrar videos para perjudicar a José Jerí

Lo defendió. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sostuvo que el presidente José Jerí fue víctima de una “trampa política” destinada a perjudicarlo tras la difusión de un video que lo muestra ingresando a un local clausurado en la calle Capón. Según el jefe del Gabinete, la filtración de esas imágenes no fue un hecho casual, sino a una represalia de empresarios extranjeros molestos por no haber logrado influir en decisiones del Ejecutivo.

En una entrevista concedida al podcast “Siempre a las 8” de El Comercio, Álvarez afirmó que el mandatario “ha caído en una trampa” y que esa situación estuvo vinculada directamente a intereses económicos que buscaron exponerlo públicamente. Para el premier, el episodio no puede entenderse sin analizar el entorno que rodeó al jefe de Estado en sus recientes contactos con empresarios chinos.

José Jerí tuvo otra reunión clandestina con empresario chino en su tienda clausurada en el Centro de Lima - Punto Final

Una maniobra para castigar al presidente

Álvarez planteó que los responsables de la filtración serían los propios empresarios o personas de su entorno, molestos porque Jerí no habría accedido a determinados pedidos. “Como ya hemos visto, él (Zhihua Yang) o su entorno han filtrado los videos presumiblemente para castigarlo a él porque algo no ha hecho. Nadie filtra videos del interior del propio negocio cuando todavía tiene aspiraciones para relacionarse o ganar algún favor”, sostuvo.

El premier explicó que el acercamiento al presidente se habría producido bajo una estrategia cuidadosamente diseñada para ganarse su confianza.

Mandatario y empresario chino Zhihua Yang subiendo escaleras de local en el Centro de Lima. | Fotocomposición: Infobae/ Cuarto Poder

“Estos chinos habrían ofrecido un gran megaevento para que el presidente se luzca y se establezca la evidencia de una gran relación con China. Es un engaño, un engañamuchachos que tenía como trasfondo —seguramente— pedidos de distinto nivel o grado, de los más grandes hasta los más precarios y mezquinos”, afirmó.

La inexperiencia de Jerí

El jefe del Gabinete atribuyó parte de lo ocurrido a la rápida trayectoria política de Jerí y a su falta de experiencia frente a escenarios de alta presión. “Lo primero que se tiene es que el presidente ha caído en una trampa. A mi manera de ver ha caído en una trampa por los elogios, por su juventud”, señaló.

Recordó que en un corto periodo el mandatario pasó por cargos clave del Estado. “En un año ha sido congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente del Congreso y ahora presidente de la República”, dijo.

Presidente José Jerí fue captado recientemente en otro local del empresario chino Zhihua Yang. | Cuarto Poder

Álvarez también defendió detalles que generaron suspicacia pública, como su vestimenta durante el ingreso al local. “Lo del encapuchado, el tema es que él se viste así. A las 10 y media de la noche sí me lo imagino con capucha, no con terno y capucha encima, él estaba absolutamente urbano”, afirmó.

En una reflexión personal, añadió: “Yo entiendo, a los 38 años hubiera tenido una crisis muy fuerte. Uno a esa edad no está preparado para tantos cambios en tan poco tiempo”.

Fallas en Palacio y controles inexistentes

El premier reconoció que el episodio dejó en evidencia graves vacíos en los sistemas de control de Palacio de Gobierno. Admitió que no existen filtros formales para verificar los antecedentes judiciales o fiscales de quienes ingresan a reunirse con el presidente, lo que permitió el acceso de un empresario con arresto domiciliario.

“(José Jerí) ha cometido errores y los ha aceptado y seguramente va a aceptar el error de haber continuado reuniéndose con empresarios de dudosa categoría”, afirmó, al anunciar que se implementarán mejoras en los procedimientos de seguridad y supervisión.

A pesar de la controversia, Álvarez defendió la continuidad del gobierno y rechazó una eventual renuncia. “Mi compromiso no es con él (presidente Jerí), no es con un partido ni es con un programa siquiera, mi compromiso es con el país”, señaló.