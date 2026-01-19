Perú

José Jerí y la amenaza de una nueva censura a tres meses de las Elecciones 2026 por sus constantes reuniones con dos empresarios chinos

Legisladores podrían considerar acciones tras la difusión de material que compromete al presidente interino con empresarios. El abogado constitucionalista, Alejandro Rospigliosi, explica el procedimiento para destituirlo del cargo

Congreso analiza censura a José Jerí por segundo encuentro con empresario chino| Exitosa Noticias

Las nuevas imágenes, que muestran un segundo encuentro entre el presidente interino José Jerí y el empresario Zhihua Yang, lo han colocado bajo la lupa. Horas antes, Jerí publicó un video en sus redes sociales para ofrecer una explicación sobre las reuniones y pedir disculpas por la falta de claridad en sus acciones. La controversia podría derivar en una moción de censura presentada por el Congreso contra la presidencia interina, según explicó en entrevista el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi.

El análisis de Rospigliosi detalla que, ante la gravedad de los hechos, el Congreso tiene la potestad de iniciar una moción de censura contra la mesa directiva, enfocada especialmente en el presidente del Parlamento, quien ejerce de manera temporal la jefatura del Estado, tras la vacancia de Dina Boluarte.

“Lo que ha pasado es muy grave. Hay elementos de convicción que ayudan a armar el rompecabezas”, señaló en Exitosa Noticias.

Presidente interino José Jerí, bajo
Presidente interino José Jerí, bajo presión tras revelarse nuevas reuniones con empresario Zhihua Yang| Presidencia (Composición Infobae)

Rospigliosi subrayó que el procedimiento de moción de censura es más simple y expedito que el mecanismo de vacancia por incapacidad moral permanente, pues requiere solo la mayoría simple de los presentes en el pleno, en contraste con los 87 votos necesarios para una vacancia.

La ruta de una moción contra el presidente Jerí

La moción puede ser presentada por cualquiera de los 130 congresistas y, tras su presentación, debe ser debatida y votada, señaló el especialista. El antecedente más cercano es el caso de Manuel Merino, quien, tras una moción similar, dejó la presidencia del Congreso y, por lo tanto, la jefatura del Estado.

“Basta que uno solo la firme. Se aprueba con mayoría simple de los presentes en el pleno”, sostuvo Rospigliosi.

El escándalo se agrava por las versiones cambiantes de José Jerí respecto a su relación con Zhihua Yang en una de las reuniones. Según el constitucionalista, la situación revela un patrón de inconducta funcional y falta de transparencia; casos que se han difundido con otros mandatarios peruanos que se encuentran bajo investigación.

“El mensaje a la nación del presidente Jerí no solo debió reconocer su inconducta, también debió dimitir al cargo. Eso no lo hizo”, puntualizó.

Fuente: Cuarto Poder

La ruta política para activar la moción de censura requiere la convocatoria a un pleno extraordinario, que puede gestionarse con 72 firmas de congresistas y una agenda única. Según lo explicado por Rospigliosi, la Comisión Permanente no tiene competencia para evaluar la moción, lo que obliga a los legisladores a impulsar una sesión plenaria. Si la moción prospera, el Congreso deberá elegir a un nuevo presidente que asuma de inmediato la jefatura del Estado.

Jerí se reunió con otro empresario chino

El escándalo ha suscitado cuestionamientos sobre la seguridad en Palacio de Gobierno y los mecanismos para controlar el acceso de personas investigadas judicialmente. Específicamente, por el encuentro con el otro empresario Ji Wu Xiaodong en la casa de Pizarro, quien cuenta con una orden de arresto domiciliario.

El constitucionalista indicó que “solo una persona de muy alto nivel puede autorizar que los controles se relajen para que este tipo de personajes ingresen a Palacio”.

Además, el congresista Edgar Málaga aseveró que podría impulsar una moción de censura en las próximas horas.

Mandatario y empresario chino Zhihua
Mandatario y empresario chino Zhihua Yang subiendo escaleras de local en el Centro de Lima. | Fotocomposición: Infobae/ Cuarto Poder

“Las señales y advertencias sobre Jerí estaban ahí pero muchos las ignoraron. Hoy toca corregir ese grave error. Esta semana buscaré las firmas para censurarlo del cargo de Presidente del Congreso, si es que él mismo y sus ministros no renuncian antes por el bien del país”, se lee en su cuenta.

