Empresa china se adjudica construcción de ferrocarril de Chancay, mientras crece preocupación de EEUU por influencia asiática en Perú

PowerChina se adjudica ferrocarril de Chancay. | Fotocomposición: Infobae Perú

La adjudicación del ferrocarril que unirá el Megapuerto de Chancay con la sierra central a la Power Construction Corporation of China (PowerChina) enciende alarmas sobre la creciente influencia china en sectores estratégicos del Perú. Si bien el proyecto ha sido presentado como un avance logístico y una oportunidad de desarrollo, existen riesgos de una dependencia estructural y el impacto en la soberanía y la política exterior del país.

El nuevo corredor ferroviario, de 120 kilómetros y con una inversión estimada en USD 420 millones, promete optimizar el transporte de minerales como cobre y litio, recursos claves cuya demanda mundial es impulsada por la transición energética y la industria tecnológica. Según estimaciones, las empresas mineras ahorrarían más de USD 1.500 millones anuales en costos logísticos, al disponer de una vía directa y eficiente hacia la costa del Pacífico.

Sin embargo, detrás de la retórica de modernización y progreso subyace un patrón inquietante: las principales beneficiarias del proyecto son empresas con participación o control chino, como Chinalco (operadora de la mina Morococha) y el consorcio que recientemente adquirió la mina Raura. Ambas firmas concentran volúmenes significativos de producción mineral destinada casi exclusivamente al mercado asiático, lo que refuerza la orientación exportadora y la dependencia de la economía peruana respecto a China.

Pedro Isique, representante del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), reconoce la capacidad técnica de los consorcios chinos para superar los desafíos geográficos de la sierra. “Para los ingenieros chinos, atravesar grandes alturas no representa un problema técnico insuperable, ya que poseen el ‘know-how’ de haber construido los pasos ferroviarios más elevados del planeta”, explicó en diálogo con Willax. Sin embargo, el predominio de empresas extranjeras en la ejecución y operación de las obras limita el desarrollo de capacidades nacionales y condiciona la autonomía tecnológica y operativa del país.

El megapuerto de Chancay fue abierto a finales de 2024. Foto: difusión

Empleo y desarrollo local: ¿beneficio sostenible?

El megaproyecto generaría empleo para más de 8.000 peruanos durante su construcción y promete dinamizar la economía de las zonas de influencia. No obstante, especialistas advierten que este impacto podría ser de corto plazo y que la mayor parte de los beneficios estructurales quedarán en manos de los inversionistas extranjeros, en particular chinos. La transferencia de tecnología, la formación de proveedores locales y la participación de empresas peruanas en la cadena de valor continúan siendo desafíos no resueltos en proyectos de esta escala.

La adjudicación de megaproyectos a compañías chinas en sectores críticos como minería, energía e infraestructura logística ha reconfigurado el mapa de poder en el Perú. La presencia de capitales chinos no solo responde a intereses económicos, sino que se enmarca en una estrategia de expansión regional que ha encendido alertas en otras potencias, especialmente en Estados Unidos.

Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela de Inteligencia Nacional, subraya que la modernización de la Base Naval del Callao, impulsada con apoyo estadounidense, debe leerse en el contexto de una competencia geopolítica creciente en el Pacífico sur. “Estamos en un escenario de competencia portuaria en el Pacífico sur, eso es claro, pero este proyecto también forma parte de una política exterior y de seguridad que hoy el Perú exhibe más alineada a los Estados Unidos”, afirmó.

Estados Unidos refuerza su relación con Perú frente al crecimiento de inversiones chinas | Video: Canal N

La preocupación de Washington por el avance chino en el Perú se ha expresado a través de señales políticas concretas, como el proceso para otorgar al país la condición de aliado principal no miembro de la OTAN. El nuevo embajador estadounidense en Lima, Bernardo Navarro, expresó ante el Congreso norteamericano su inquietud por la influencia china en sectores estratégicos peruanos, especialmente tras la puesta en marcha del megapuerto de Chancay, señalado por asesores de la Casa Blanca como un enclave sensible en Sudamérica.

Gómez de la Torre advierte que Perú enfrenta un escenario de equilibrio inestable entre la profundización de la cooperación estratégica con Estados Unidos y el mantenimiento de una relación económica intensa con China. “Ese escenario puede convertirse en un punto de fricción para la política exterior peruana y para la relación bilateral con Washington”, alertó.