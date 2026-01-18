¿Viajas fuera del país? No siempre necesitas comprar dólares: 5 claves financieras para no caer en la bancarrota este verano

El manejo eficiente del dinero es fundamental durante la temporada alta de vacaciones para evitar problemas financieros en los viajes internacionales de peruanos.

En plena temporada de vacaciones de verano, miles de peruanos se desplazan dentro y fuera del país. El manejo eficiente del dinero se convierte en un factor decisivo para disfrutar del viaje sin contratiempos financieros, según un reciente análisis de Global66.

Actualmente, los viajeros buscan alternativas que les permitan ahorrar, acceder a su dinero de forma inmediata y pagar con facilidad en diferentes países, evitando costos ocultos y comisiones innecesarias.

“Cada decisión financiera cuenta. Poder disponer del dinero en tiempo real, pagar directamente en monedas locales y evitar sobrecostos por conversiones o comisiones bancarias marca una diferencia importante en el presupuesto del viaje”, explicó María José Artacho, country manager de Global66 en Perú.

“Hoy existen soluciones que facilitan todo esto y permiten que el viajero se concentre en disfrutar su experiencia”, agregó la comunicadora peruana.

Contar con soluciones financieras que permitan disponer de fondos en tiempo real ayuda a reducir comisiones y costos ocultos al viajar desde Perú.

Vacaciones fuera del Perú: 5 claves financieras, según Global66

Ante este panorama, la especialista de Global66 comparte 5 recomendaciones clave para optimizar el presupuesto durante las vacaciones:

Planifique y anticipe sus principales gastos: Comprar pasajes, reservar hospedaje, contratar servicios turísticos y conocer los sistemas de pago y monedas del destino mejora la experiencia y evita imprevistos.

Utilice una tarjeta inteligente: Estas tarjetas permiten pagar en monedas locales en distintos países, evitando conversiones innecesarias y reduciendo costos ocultos, frecuentes en tarjetas de crédito tradicionales.

Identifique pagos digitales: Averigüe qué opciones de pago digital existen en el país de destino. “Hoy en día existen pagos con QR en Brasil y Argentina que vuelven el viaje más práctico y reducen la preocupación de buscar casas de cambio”, indica Artacho.

Acceda a su dinero de manera inmediata desde cualquier lugar: Herramientas digitales permiten enviar, recibir y disponer de fondos en tiempo real, sin depender de horarios bancarios ni enfrentar altas comisiones por operaciones internacionales.

Establezca un presupuesto y controle sus movimientos: Definir un límite diario y registrar los gastos ayuda a evitar sobrecostos y mantiene la estabilidad financiera incluso después de las vacaciones.

“Las vacaciones deben disfrutarse sin preocupaciones financieras. Por ejemplo, Chile es uno de los principales destinos para los peruanos; que cada turista pueda tener el dinero disponible al instante, pagar en monedas locales y además evitar costos ocultos permite que la experiencia durante el viaje sea realmente placentera”, concluyó.

María José Artacho de Global66 en Perú destaca la importancia de pagar en moneda local para ahorrar y disfrutar un viaje seguro y económico.

Tráfico internacional: a dónde viajan los peruanos

Según cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) al cierre de 2024, el tráfico internacional desde Perú alcanzó los 3,7 millones de salidas de pasajeros. Los principales destinos y flujos registrados fueron los siguientes:

1,7 millones de viajeros salieron hacia destinos en América Latina.

1,3 millones eligieron rutas hacia América del Norte.

659.400 pasajeros se dirigieron a Europa.

En conjunto, los vuelos internacionales representaron el 22% del total de viajes realizados desde Perú durante el periodo analizado. Los destinos internacionales preferidos por los viajeros peruanos en 2024 fueron:

Santiago (369.200 pasajeros)

Madrid (239.500 pasajeros)

Miami (230.600 pasajeros)

Buenos Aires (215.400 pasajeros)

Bogotá (161.700 pasajeros)

Nueva York (152.000 pasajeros)

Ciudad de México (131.500 pasajeros)

Cancún (124.100 pasajeros)

São Paulo (109.500 pasajeros)

Punta Cana (80.700 pasajeros)

Estos datos reflejan la importancia de planificar el manejo del dinero y acceder a soluciones modernas de pago que acompañen al viajero peruano en cualquier destino internacional.