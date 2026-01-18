Perú

¿Viajas fuera del país? No siempre necesitas comprar dólares: 5 claves financieras para no caer en la bancarrota este verano

Las vacaciones de verano abren la puerta para miles de peruanos a destinos como Santiago, Madrid o Miami, pero exigen cautela al momento de manejar el dinero, según Global66

Guardar
El manejo eficiente del dinero
El manejo eficiente del dinero es fundamental durante la temporada alta de vacaciones para evitar problemas financieros en los viajes internacionales de peruanos.

En plena temporada de vacaciones de verano, miles de peruanos se desplazan dentro y fuera del país. El manejo eficiente del dinero se convierte en un factor decisivo para disfrutar del viaje sin contratiempos financieros, según un reciente análisis de Global66.

Actualmente, los viajeros buscan alternativas que les permitan ahorrar, acceder a su dinero de forma inmediata y pagar con facilidad en diferentes países, evitando costos ocultos y comisiones innecesarias.

“Cada decisión financiera cuenta. Poder disponer del dinero en tiempo real, pagar directamente en monedas locales y evitar sobrecostos por conversiones o comisiones bancarias marca una diferencia importante en el presupuesto del viaje”, explicó María José Artacho, country manager de Global66 en Perú.

“Hoy existen soluciones que facilitan todo esto y permiten que el viajero se concentre en disfrutar su experiencia”, agregó la comunicadora peruana.

Contar con soluciones financieras que
Contar con soluciones financieras que permitan disponer de fondos en tiempo real ayuda a reducir comisiones y costos ocultos al viajar desde Perú.

Vacaciones fuera del Perú: 5 claves financieras, según Global66

Ante este panorama, la especialista de Global66 comparte 5 recomendaciones clave para optimizar el presupuesto durante las vacaciones:

  • Planifique y anticipe sus principales gastos: Comprar pasajes, reservar hospedaje, contratar servicios turísticos y conocer los sistemas de pago y monedas del destino mejora la experiencia y evita imprevistos.
  • Utilice una tarjeta inteligente: Estas tarjetas permiten pagar en monedas locales en distintos países, evitando conversiones innecesarias y reduciendo costos ocultos, frecuentes en tarjetas de crédito tradicionales.
  • Identifique pagos digitales: Averigüe qué opciones de pago digital existen en el país de destino. “Hoy en día existen pagos con QR en Brasil y Argentina que vuelven el viaje más práctico y reducen la preocupación de buscar casas de cambio”, indica Artacho.
  • Acceda a su dinero de manera inmediata desde cualquier lugar: Herramientas digitales permiten enviar, recibir y disponer de fondos en tiempo real, sin depender de horarios bancarios ni enfrentar altas comisiones por operaciones internacionales.
  • Establezca un presupuesto y controle sus movimientos: Definir un límite diario y registrar los gastos ayuda a evitar sobrecostos y mantiene la estabilidad financiera incluso después de las vacaciones.

“Las vacaciones deben disfrutarse sin preocupaciones financieras. Por ejemplo, Chile es uno de los principales destinos para los peruanos; que cada turista pueda tener el dinero disponible al instante, pagar en monedas locales y además evitar costos ocultos permite que la experiencia durante el viaje sea realmente placentera”, concluyó.

María José Artacho de Global66
María José Artacho de Global66 en Perú destaca la importancia de pagar en moneda local para ahorrar y disfrutar un viaje seguro y económico.

Tráfico internacional: a dónde viajan los peruanos

Según cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) al cierre de 2024, el tráfico internacional desde Perú alcanzó los 3,7 millones de salidas de pasajeros. Los principales destinos y flujos registrados fueron los siguientes:

  • 1,7 millones de viajeros salieron hacia destinos en América Latina.
  • 1,3 millones eligieron rutas hacia América del Norte.
  • 659.400 pasajeros se dirigieron a Europa.

En conjunto, los vuelos internacionales representaron el 22% del total de viajes realizados desde Perú durante el periodo analizado. Los destinos internacionales preferidos por los viajeros peruanos en 2024 fueron:

  • Santiago (369.200 pasajeros)
  • Madrid (239.500 pasajeros)
  • Miami (230.600 pasajeros)
  • Buenos Aires (215.400 pasajeros)
  • Bogotá (161.700 pasajeros)
  • Nueva York (152.000 pasajeros)
  • Ciudad de México (131.500 pasajeros)
  • Cancún (124.100 pasajeros)
  • São Paulo (109.500 pasajeros)
  • Punta Cana (80.700 pasajeros)

Estos datos reflejan la importancia de planificar el manejo del dinero y acceder a soluciones modernas de pago que acompañen al viajero peruano en cualquier destino internacional.

Temas Relacionados

vacacionesdolarestipo de cambioviajesturismodinerotransferencias bancariasGlobal66comprar dolaresperu-economia

Más Noticias

Rafael López Aliaga se burla y ofende a periodista que le preguntó por sus deudas con Sunat: “Mis empresas te dan de comer”

Durante una actividad en Huaraz, el candidato de Renovación Popular respondió de manera agresiva y se burló de un periodista

Rafael López Aliaga se burla

Bad Bunny emocionado agradece a Perú y a sus fans: “Nos ha regalado una de las mejores noches que hemos tenido en la vida”

El ‘Conejo Malo’ se mostró contento con la respuesta del público peruano en sus dos fechas de concierto en el Estadio Nacional y prometió volver

Bad Bunny emocionado agradece a

LAP no descarta cancelación de ruta Lima-Miami, pero denuncia que 58% de pasajeros no sabe del cobro de la TUUA aeroportuaria

El concesionario del Aeropuerto Jorge Chávez recordó que aerolíneas como LATAM se exponen a multas de hasta 2,4 millones de soles ante Indecopi por ocultar la tarifa a sus pasajeros. La TUUA nacional comienza en marzo

LAP no descarta cancelación de

71 % de peruanos ven a José Jerí como poco o nada capacitado para gobernar, según encuesta

El mandatario enfrenta cuestionamientos luego de su visita a altas horas de la noche a un chifa en San Borja el pasado 26 de diciembre, donde se reunió con el empresario chino Zhihua Yang

71 % de peruanos ven

El atractivo más visitado del Perú está en Lima, supera a Machu Picchu y tiene un récord Guiness

Más de dos millones de visitantes, entre peruanos y extranjeros, asistieron al punto más visitado en la capital para pasar el rato

El atractivo más visitado del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

71 % de peruanos ven

71 % de peruanos ven a José Jerí como poco o nada capacitado para gobernar, según encuesta

Críticas a José Antonio Kast luego que José Jeri descartara ‘corredor humanitario’ para extranjeros irregulares en Chile

Fiscalía archiva investigación contra Juan José Santiváñez por audio donde pide que “controlen” al periodista Marco Sifuentes

Las contradicciones de José Jerí sobre su cena en el chifa con Zhihua Yang: todas las versiones que ha dado en los últimos días

José Jerí ofrece disculpas públicas tras ir a chifa encapuchado y cambia de versión: “Los invité a cenar”

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny emocionado agradece a

Bad Bunny emocionado agradece a Perú y a sus fans: “Nos ha regalado una de las mejores noches que hemos tenido en la vida”

BTS en Perú: Cómo comprar entradas en preventa por Ticketmaster y no fallar en el intento

Fanáticas fueron estafadas con falsas entradas al concierto de Bad Bunny: pagaron 3 mil soles y no pudieron ver al ‘Conejo Malo’

Joven fanática de Bad Bunny denuncia haber sido víctima de insultos y agresión física previo al concierto del ‘Conejo Malo’

Bad Bunny sorprendió cantando ‘Moda te mueve’ en su despedida de Perú y frase se vuelve viral: “Perú es clave”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 18

Partidos de hoy, domingo 18 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO HOY: partido por última fecha de la Serie Río de La Plata 2026

Piero Quispe detalla su nueva vida en Australia tras afianzarse como inamovible en Sydney FC: “Es súper diferente a Perú”

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2