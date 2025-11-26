Perú

BID: Perú desplaza a Brasil y se convierte en el nuevo ‘gigante’ de las remesas del ránking 2025 de la región, ¿En qué lugar quedó?

Las remesas hacia América Latina y el Caribe totalizarán un récord de US$174.426 millones en 2025, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero, en Perú, el BCRP también acaba de anunciar una marca sin precedentes

Guardar
El volumen de remesas hacia
El volumen de remesas hacia América Latina y el Caribe alcanzará un récord de US$174.426 millones en 2025, según el BID. Perú recibirá US$5.400 millones. Créditos: difusión

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyectó que las remesas enviadas a América Latina y el Caribe marcarán un nuevo récord en 2025, con montos históricos para varios países de la región.

Según la entidad, México, Guatemala y Colombia recibirán las cifras más altas, en un contexto de desaceleración y presión por la inflación y el dólar. Perú se encuentra entre los principales receptores de estos flujos, aunque con un crecimiento moderado respecto a sus vecinos.

Histórico: Perú desplaza a Brasil como tercero en remesas en Sudamérica, según BID

De acuerdo con el informe “Las remesas a América Latina y el Caribe en 2025″ del BID, el flujo total de remesas hacia América Latina y el Caribe alcanzará US$174.426 millones, cifra que representa el punto más alto desde que existen registros sistemáticos. Este comportamiento responde a factores como la reacción de los migrantes frente a la incertidumbre global y los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos.

El documento del BID ubica a Perú como el tercer país en la lista sudamericana por volumen de remesas recibidas, con un monto estimado de US$5.400 millones para 2025. Este crecimiento anual de 3,4% resulta inferior al promedio regional de Sudamérica (10,9%) y al de países vecinos como Colombia (13.379 millones de dólares, +12,9%) y Ecuador (7.916 millones de dólares +21%). La mayor parte de las remesas que ingresan a Perú proviene de Estados Unidos (56,5%), seguido por España y naciones sudamericanas.

“En los últimos trimestres, Perú ha mostrado una tendencia sostenida al alza en la recepción de remesas, reflejando una realidad cada vez más estructural: las transferencias internacionales se han convertido en un pilar financiero para cientos de miles de hogares peruanos”, dijo María José Artacho, Country Manager de Global66 en Perú, para Infobae.

Las remesas son envíos de
Las remesas son envíos de dinero, o bienes, que los inmigrantes realizan desde su país de residencia a sus familias o seres queridos en su país de origen. Créditos: difusión

Remesas: Perú tercero en Sudamérica, y octavo en la región, según BID

En el contexto de toda América Latina y el Caribe, Perú aparece entre los diez principales países receptores de remesas, pero lejos de los primeros lugares del continente. Encabezan la lista México (61.810 millones de dólares), Guatemala (25.857 millones), República Dominicana (11.973 millones), Honduras (11.983 millones), El Salvador (10.001 millones) y Colombia (13.379 millones).

El ranking de remesas proyectadas para 2025, según el BID, presenta el siguiente orden de países receptores, sin tomar en cuenta a Venezuela por problemas de certificación (cifras en millones de dólares):

  • México: 61.810
  • Guatemala: 25.857
  • República Dominicana: 11.973
  • Honduras: 11.983
  • El Salvador: 10.001
  • Colombia: 13.379
  • Ecuador: 7.916
  • Perú: 5.400
  • Nicaragua: 6.199
  • Haití: 4.904
  • Brasil: 4.050
  • Jamaica: 3.645
  • Bolivia: 1.333
  • Argentina: 944
  • Chile: 711
  • Costa Rica: 705
  • Paraguay: 800
  • Guyana: 1.498
  • Uruguay: 143
  • Surinam: 166
  • Trinidad y Tobago: 361
  • Belice: 173
  • Panamá: 477

“Este aumento sostenido de remesas y su rol estructural en el ingreso de millones de hogares peruanos valida el sentido social y de mercado de propuestas financieras como la que ofrecemos, porque se convierte en una alternativa accesible, transparente y eficiente”, destacó Artacho.

Perú no recibirá tantas remesas
Perú no recibirá tantas remesas como Colombia y Ecuador en 2025, pero su PBI es más independiente de esta forma de ingreso. Créditos: BID

BCRP: remesas en Perú marcaron récord al tercer trimestre de 2025

En relación al impacto estructural, el BID enfatiza que la evolución de las remesas depende no solo de los flujos en dólares sino del efecto conjunto del tipo de cambio y la inflación en cada país. Según explica el informe, la depreciación cambiaria promedio en América Latina fue de 4,0%, mientras que la inflación llegó a 3,2%, lo que resultó en una leve mejora (0,8%) en el poder de compra regional de las remesas.

En el caso de Perú, el crecimiento en moneda local y ajustado por inflación fue de -0,3%, lo que significa que el poder de compra de las remesas prácticamente no se alteró respecto al año anterior. Con todo, las previsiones de la financiera multilateral apuntan a una desaceleración en el ritmo de crecimiento de las remesas a nivel regional, después de años de expansión acelerada.

Recientemente, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) informó que las remesas recibidas en el tercer trimestre de 2025 sumaron US$1.343 millones, lo que representa un incremento de 9,4% respecto al mismo periodo del año previo, y 1,5% del producto bruto interno (PBI). Este valor alcanzó el mayor registro desde que existen estadísticas sobre remesas, dijo el ente emisor.

Nuevo récord de remesas desde EEUU: ¿El efecto Donald Trump?

Según el BID, la administración de Donald Trump, desde su retorno a la Casa Blanca, ha promovido cambios en la política migratoria y planteado un impuesto de 1% sobre el envío de remesas que empezará a regir en 2026. Estas iniciativas han generado un aumento anticipado de remesas, debido al temor de los migrantes ante la posibilidad de mayores trabas o costos futuros para enviar dinero a sus familias.

El organismo advirtió que la reacción de los migrantes frente a las nuevas reglas y el debate sobre el impuesto ha motivado un repunte inusual en los envíos, aunque la entidad prevé que esta tendencia podría perder impulso si las restricciones se mantienen o se endurecen. La mayoría de remesas enviadas a la región tiene como origen Estados Unidos, donde reside el grueso de la migración latinoamericana y caribeña.

Finalmente, el estudio señala que la proyección para Perú, aunque muestra una expansión, en términos reales se encuentra por debajo de lo observado en países vecinos, mostrando así una fortaleza y dependencia menor en comparación con las economías centroamericanas y caribeñas.

Temas Relacionados

BIDremesasBCRBCRPbanco central de reservaBanco Interamericano de DesarrolloGlobal66peru-economia

Más Noticias

Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión: así fue la lectura de sentencia por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional halló culpable al exmandatario. Sala otorgó 6 años por caso Lomas de Ilo y 8 años de prisión por Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra condenado a 14

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”

Giuli Cunha ha empleado su cuenta oficial de Instagram para emitir un mensaje cargado de emoción y crítica con respecto a lo que sería la continuidad del ‘Pirata’ en La Victoria

Esposa de Hernán Barcos rompió

La gasolina más barata y más cara de Lima este miércoles 26 de noviembre

Aquí está la lista de los precios más baratos de los combustibles y también los más inasequibles en la capital de Perú

La gasolina más barata y

Martín Vizcarra a prisión: ¿cuáles son los otros juicios y procesos contra el expresidente?

El exmandatario acumula investigaciones por organización criminal, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos, varios de ellos aún en etapa procesal activa

Martín Vizcarra a prisión: ¿cuáles

El 55% de los compradores inmobiliarios en Miraflores tienen más de 50 años

Un estudio revela que la demanda en este distrito limeño está impulsada por profesionales con alto poder adquisitivo, fuerte arraigo a la zona y preferencia por proyectos con valor agregado y proyección de valorización

El 55% de los compradores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra condenado a 14

Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión: así fue la lectura de sentencia por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Perú Primero considera injusta la condena a Martín Vizcarra y su secretario lo compara con Martin Luther King y Nelson Mandela

Alejandro Salas devela chat con Martín Vizcarra tras ser hallado culpable de corrupción: “Que el mensaje llegue a todo el Perú”

Las últimas publicaciones de Martín Vizcarra tras ser sentenciado a 14 años de cárcel por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra se convierte en el cuarto expresidente en prisión, ¿a qué penal irá para afrontar los 14 años de cárcel?

ENTRETENIMIENTO

Las mejores películas en Netflix

Las mejores películas en Netflix en Perú hoy

Zully y Milenka: María Pía Copello intentó reconciliarlas en vivo y esto respondió la tiktoker

Corazón Serrano conquista Ecuador y anuncia gira por Chile, Bolivia y Argentina: “Completamente internacionalizado”

Dua Lipa cantó “Cariñito” en su concierto en el Estadio San Marcos de Lima

Usuarios critican a Sofía Franco por aconsejar a Silvia Cornejo y le recuerdan problemas con Álvaro Paz de la Barra: “La menos indicada”

DEPORTES

Esposa de Hernán Barcos rompió

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”

Julio César Uribe se sinceró sobre posibles fichajes de Hernán Barcos y Facundo Callejo a Sporting Cristal 2026

Bryan Reyna piensa en su porvenir por la intrascendencia en su reciente etapa Belgrano: “No descarto volver al Perú”

Giancarlo Granda aseguró que Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: “Así haga 5 goles en los ‘playoffs’ y el equipo sea ‘Perú 2′"

Hernán Barcos afronta semana decisiva en Alianza Lima: entre la anhelada renovación y el riesgo potencial de una salida