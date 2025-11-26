BID: Perú desplaza a Brasil y se convierte en el nuevo ‘gigante’ de las remesas del ránking 2025 de la región, ¿En qué lugar quedó?

El volumen de remesas hacia América Latina y el Caribe alcanzará un récord de US$174.426 millones en 2025, según el BID. Perú recibirá US$5.400 millones. Créditos: difusión

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyectó que las remesas enviadas a América Latina y el Caribe marcarán un nuevo récord en 2025, con montos históricos para varios países de la región.

Según la entidad, México, Guatemala y Colombia recibirán las cifras más altas, en un contexto de desaceleración y presión por la inflación y el dólar. Perú se encuentra entre los principales receptores de estos flujos, aunque con un crecimiento moderado respecto a sus vecinos.

Histórico: Perú desplaza a Brasil como tercero en remesas en Sudamérica, según BID

De acuerdo con el informe “Las remesas a América Latina y el Caribe en 2025″ del BID, el flujo total de remesas hacia América Latina y el Caribe alcanzará US$174.426 millones, cifra que representa el punto más alto desde que existen registros sistemáticos. Este comportamiento responde a factores como la reacción de los migrantes frente a la incertidumbre global y los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos.

El documento del BID ubica a Perú como el tercer país en la lista sudamericana por volumen de remesas recibidas, con un monto estimado de US$5.400 millones para 2025. Este crecimiento anual de 3,4% resulta inferior al promedio regional de Sudamérica (10,9%) y al de países vecinos como Colombia (13.379 millones de dólares, +12,9%) y Ecuador (7.916 millones de dólares +21%). La mayor parte de las remesas que ingresan a Perú proviene de Estados Unidos (56,5%), seguido por España y naciones sudamericanas.

“En los últimos trimestres, Perú ha mostrado una tendencia sostenida al alza en la recepción de remesas, reflejando una realidad cada vez más estructural: las transferencias internacionales se han convertido en un pilar financiero para cientos de miles de hogares peruanos”, dijo María José Artacho, Country Manager de Global66 en Perú, para Infobae.

Las remesas son envíos de dinero, o bienes, que los inmigrantes realizan desde su país de residencia a sus familias o seres queridos en su país de origen. Créditos: difusión

Remesas: Perú tercero en Sudamérica, y octavo en la región, según BID

En el contexto de toda América Latina y el Caribe, Perú aparece entre los diez principales países receptores de remesas, pero lejos de los primeros lugares del continente. Encabezan la lista México (61.810 millones de dólares), Guatemala (25.857 millones), República Dominicana (11.973 millones), Honduras (11.983 millones), El Salvador (10.001 millones) y Colombia (13.379 millones).

El ranking de remesas proyectadas para 2025, según el BID, presenta el siguiente orden de países receptores, sin tomar en cuenta a Venezuela por problemas de certificación (cifras en millones de dólares):

México: 61.810

Guatemala: 25.857

República Dominicana: 11.973

Honduras: 11.983

El Salvador: 10.001

Colombia: 13.379

Ecuador: 7.916

Perú: 5.400

Nicaragua: 6.199

Haití: 4.904

Brasil: 4.050

Jamaica: 3.645

Bolivia: 1.333

Argentina: 944

Chile: 711

Costa Rica: 705

Paraguay: 800

Guyana: 1.498

Uruguay: 143

Surinam: 166

Trinidad y Tobago: 361

Belice: 173

Panamá: 477

“Este aumento sostenido de remesas y su rol estructural en el ingreso de millones de hogares peruanos valida el sentido social y de mercado de propuestas financieras como la que ofrecemos, porque se convierte en una alternativa accesible, transparente y eficiente”, destacó Artacho.

Perú no recibirá tantas remesas como Colombia y Ecuador en 2025, pero su PBI es más independiente de esta forma de ingreso. Créditos: BID

BCRP: remesas en Perú marcaron récord al tercer trimestre de 2025

En relación al impacto estructural, el BID enfatiza que la evolución de las remesas depende no solo de los flujos en dólares sino del efecto conjunto del tipo de cambio y la inflación en cada país. Según explica el informe, la depreciación cambiaria promedio en América Latina fue de 4,0%, mientras que la inflación llegó a 3,2%, lo que resultó en una leve mejora (0,8%) en el poder de compra regional de las remesas.

En el caso de Perú, el crecimiento en moneda local y ajustado por inflación fue de -0,3%, lo que significa que el poder de compra de las remesas prácticamente no se alteró respecto al año anterior. Con todo, las previsiones de la financiera multilateral apuntan a una desaceleración en el ritmo de crecimiento de las remesas a nivel regional, después de años de expansión acelerada.

Recientemente, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) informó que las remesas recibidas en el tercer trimestre de 2025 sumaron US$1.343 millones, lo que representa un incremento de 9,4% respecto al mismo periodo del año previo, y 1,5% del producto bruto interno (PBI). Este valor alcanzó el mayor registro desde que existen estadísticas sobre remesas, dijo el ente emisor.

Nuevo récord de remesas desde EEUU: ¿El efecto Donald Trump?

Según el BID, la administración de Donald Trump, desde su retorno a la Casa Blanca, ha promovido cambios en la política migratoria y planteado un impuesto de 1% sobre el envío de remesas que empezará a regir en 2026. Estas iniciativas han generado un aumento anticipado de remesas, debido al temor de los migrantes ante la posibilidad de mayores trabas o costos futuros para enviar dinero a sus familias.

El organismo advirtió que la reacción de los migrantes frente a las nuevas reglas y el debate sobre el impuesto ha motivado un repunte inusual en los envíos, aunque la entidad prevé que esta tendencia podría perder impulso si las restricciones se mantienen o se endurecen. La mayoría de remesas enviadas a la región tiene como origen Estados Unidos, donde reside el grueso de la migración latinoamericana y caribeña.

Finalmente, el estudio señala que la proyección para Perú, aunque muestra una expansión, en términos reales se encuentra por debajo de lo observado en países vecinos, mostrando así una fortaleza y dependencia menor en comparación con las economías centroamericanas y caribeñas.