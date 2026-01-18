Petroperú: trabajadores exigen aclarar por qué UNNA desiste de concurso tras confirmarse privatización de la refinería de Talara

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú advierte sobre la posible transferencia de la Refinería Talara al sector privado en 2026 y exige transparencia en el proceso.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. (STAPP) expresó el 17 de enero su rechazo ante lo que considera una campaña de estigmatización contra los trabajadores de la empresa estatal, tras recientes declaraciones de los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, ambos miembros de la Junta General de Accionistas de Petroperú.

El gremio advirtió que la actual crisis de la petrolera estatal no puede resolverse mediante ataques o señalamientos colectivos, sino a través de transparencia, puentes de diálogo y la identificación de responsabilidades reales.

El sindicato de Petroperú rechaza la privatización de la refinería Talara

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el STAPP remarcó que Petroperú cumple un rol estratégico en la seguridad energética nacional y que el abastecimiento de combustibles debe garantizarse con institucionalidad y decisiones técnicas dentro del marco constitucional.

El sindicato señaló que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, que regula aspectos recientes de la gestión de la empresa, mantiene serios cuestionamientos de constitucionalidad. El sindicato reiteró que impulsa su derogatoria o revisión integral, considerando la defensa de la legalidad y los derechos laborales.

El gremio denunció que algunas declaraciones públicas sobre la reorganización de Petroperú han generado un clima de hostilidad hacia los trabajadores, incrementando los riesgos de inseguridad y afectando el clima laboral. En palabras del sindicato, “ningún proceso de reorganización puede justificarse si se construye sobre el señalamiento y la deshumanización de quienes sostienen la operación diaria”.

El comunicado de los trabajadores de Petroperú exigió también que cesen las expresiones de odio y los términos descalificadores, como “gollerías”, los cuales alimentan el rechazo social y elevan el riesgo de agresiones.

El sindicato de Petroperú critica al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Energía y Minas por promover un clima hostil que amenaza la seguridad laboral.

Trabajadodes rechazan expresiones de la ministra Denisse Miralles sobre “gollerías”

El STAPP pidió a los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas abrir más canales de diálogo con los trabajadores y sus organizaciones representativas. El sindicato sostuvo que la tranquilidad social y laboral resulta esencial para la recuperación de la empresa y solicitó detener el uso de términos que generalizan y estigmatizan al personal.

En relación con la crisis, el sindicato remarcó que la situación de Petroperú no puede explicarse por “culpabilizaciones colectivas” hacia los trabajadores. El documento exigió que se determinen responsabilidades reales y se impulsen investigaciones y auditorías para identificar posibles faltas administrativas, civiles o penales en las decisiones de gestión, contrataciones, inversiones y supervisión.

Sobre la discusión pública respecto a supuestos “beneficios y gollerías”, el sindicato demandó que cualquier observación sobre remuneraciones o condiciones laborales se base en información verificable, con precisión y respeto, evitando generalizaciones y descalificaciones que puedan exponer injustamente a los trabajadores.

El sindicato resalta el papel estratégico de Petroperú en la seguridad energética nacional y exige decisiones basadas en criterios técnicos e institucionales.

UNNA desiste de procedimiento concursal a Petroperú

El comunicado también llamó la atención sobre la reciente decisión de UNNA Energía S.A. de desistir de su procedimiento concursal ante Indecopi, hecho que, según el STAPP, requiere una explicación documentada al país.

“Llama poderosamente la atención que UNNA haya desistido de manera irrevocable de continuar con el procedimiento concursal. Este giro amerita explicación completa, documentada y verificable ante el país“, indició el gremio.

La organización expresó preocupación por la mención, atribuida a personal de ProInversión, de que la Refinería Talara podría pasar al sector privado en junio de 2026. El sindicato considera que cualquier cambio sobre el principal activo de la empresa debe ser comunicado con transparencia, indicando el sustento legal, los riesgos y las garantías.

Por tal motivo, el sindicato de administrativos de la petrolera más importante del país manifestó inquietud por el protagonismo de ProInversión en anuncios recientes y solicitó información clara y verificable sobre los planes que afectan a Petroperú y a los trabajadores.