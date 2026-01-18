Las contradicciones de José Jerí sobre su cena en el chifa con Zhihua Yang: todas las versiones que ha dado en los últimos días

La visita al restaurante no fue registrada en la agenda oficial y generó controversia sobre la transparencia de las actividades presidenciales.

Al estilo de lo ocurrido con Dina Boluarte y el Rolexgate, el presidente interino José Jerí cambió su versión sobre la cena que sostuvo con el empresario Zhihua Yang en un restaurante de comida china, la noche del 26 de diciembre.

Cuando el dominical Punto Final reveló el encuentro, la versión difundida desde Palacio de Gobierno señaló que se trató de una reunión para coordinar la celebración del Día de la Amistad Perú-China, prevista para el próximo 1 de febrero. Asimismo, se indicó que el mandatario ingresó encapuchado al local para evitar que le tomaran fotografías.

Jerí ratificó inicialmente lo informado por su oficina de comunicaciones y negó haber incurrido en algún acto irregular. No obstante, reconoció que fue un error reunirse en un feriado y a altas horas de la noche. “Recuerdo la frase que siempre digo a mi equipo, no hagas cosas buenas que parezcan malas”, afirmó.

José Jerí cambia de versión y admite que invitó a su escolta a cena en chifa de San Luis

Posteriormente, a medida que crecían los cuestionamientos —alimentados por los antecedentes y la influencia empresarial de Zhihua Yang—, el mandatario ofreció mayores alcances sobre la cena y aseguró que no fue él quien convocó la reunión.

“Ellos saben perfectamente todas las acciones que se han desempeñado, porque es parte del programa que va a ser el 1 de febrero. Pero, al margen de ello, el motivo por el que no se hizo la reunión en Palacio… En principio, yo no convoqué la reunión. Yo fui a hacer otras actividades privadas”, afirmó. Estas declaraciones las dio, el 14 de enero, en medio del paro de transportistas.

Nueva versión: Jerí pide perdón y admite que invitó a su escolta

Este domingo, la historia cambió. En un mensaje grabado de madrugada y difundido en las redes oficiales de la Presidencia de la República, José Jerí ofreció disculpas públicas y presentó una nueva versión sobre la reunión realizada en el chifa de San Luis, a la que ingresó encapuchado y fuera de su agenda oficial.

A diferencia de lo que sostuvo inicialmente, el mandatario reconoció que él organizó la cena y que fue quien invitó tanto al ministro del Interior como a su escolta, descartando así que se tratara de un encuentro al que asistió por invitación de terceros. En ese mensaje, asumió la responsabilidad por su conducta y lamentó las consecuencias políticas del episodio.

El empresario Zhihua Yang y la reunión nocturna con José Jerí en un chifa

“Admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento”, expresó.

¿Quién es Zhihua Yang, el empresario que se reunió con José Jerí?

Zhihua Yang es un empresario de nacionalidad china que ha consolidado una presencia sostenida en el entramado empresarial peruano, con actividades que en los últimos años han coincidido con espacios de poder político. Su nombre está vinculado a diversas compañías que operan desde un mismo edificio ubicado en la cuadra 19 de la avenida San Luis, inmueble que también fue escenario del encuentro con el presidente interino.

En esa dirección funcionan varias empresas asociadas a capitales chinos. Una de las más relevantes es Tengda Cerámica S.A.C., firma que en el pasado obtuvo contratos con el Estado peruano y que, además, contrató los servicios profesionales de Nicanor Boluarte durante los años 2023 y 2024. Este patrón se repite en otras compañías vinculadas a Yang.

José Jerí y la reunión no registrada en un chifa: quién es Zhihua Yang

El empresario figura también como gerente general de Hidroeléctrica América S.A.C., titular de la concesión del proyecto Hidroeléctrica Pachachaca 2, en la región Apurímac. A este portafolio se suma América Capon S.A.C., empresa que igualmente contrató a Nicanor Boluarte en 2023, reforzando las coincidencias entre negocios y actores del poder político.