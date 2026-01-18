Perú

José Jerí cambia de versión y revela que el ministro del Interior estuvo en su reunión secreta con empresario chino

El presidente interino admitió que no acudió solo a la reunión con el empresario Zhihua Yan en un chifa, realizada fuera del horario habitual del local y sin figurar en la agenda oficial

Guardar
José Jerí rectificó su versión
José Jerí rectificó su versión inicial y reconoció que en la reunión con el empresario chino Zhihua Yan no estuvo solo, sino acompañado por su escolta y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio

El presidente interino José Jerí cambió su versión sobre la reunión privada que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yan en un chifa de Lima el 26 de diciembre y reconoció que en esa ocasión también estuvieron presentes su escolta y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, lo que convierte el encuentro en una cita con testigos.

“El 26 de diciembre, en un horario de atención habitual y prudente, y luego de conversar y coordinar como todos los días y dar vueltas en Lima con el ministro Tiburcio y mi escolta, los invité a cenar en el chifa”, declaró el mandatario en un mensaje inusual enviado a la Nación durante la madrugada.

“(El empresario) estaba en su local y a quien conozco de tiempo atrás por diversas actividades culturales o sociales”, añadió después de disculparse públicamente por haber acudido a la cita encapuchado.

“A todo peruano que me está viendo en este momento, admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento y que además haya generado la creación de historias irreales de todo tipo que no tienen ningún tipo de asidero”, comentó.

El encuentro ocurrió el 26
El encuentro ocurrió el 26 de diciembre en un chifa de Lima, fuera de la agenda oficial, de noche y con Jerí ingresando encapuchado en un vehículo oficial

En una declaración anterior, Jerí sostuvo que su presencia en el restaurante tenía motivos personales. “Principalmente, yo fui a cenar. No hay nada de irregular, hay nada de indebido, pero voy a reflexionar sobre ello”, afirmó.

Previamente, el jefe de Estado había negado ser el autor de la iniciativa, como lo reconoció recientemente. “Yo no convoqué la reunión. Yo fui a hacer otras actividades privadas, pero eso será esclarecido. Eso será esclarecido en su momento cuando haga los descargos por documento y ahí se va a entender todo el panorama. Cuando uno va a un restaurante, va a compartir y va a conversar”, señaló.

El programa Punto Final difundió el domingo imágenes en las que se observa a Jerí ingresando de noche al chifa, tras llegar en un vehículo oficial y cubierto con una capucha blanca.

La Presidencia comunicó al programa que el gobernante se reunió con Zhihua Yang, a quien supuestamente conoce desde hace tiempo, para dialogar sobre la celebración del Día de la Amistad Perú y China.

El dominical indicó que el encuentro no figura en la agenda oficial del mandatario y que la Presidencia argumentó que Jerí utilizó la capucha para evitar ser fotografiado.

Jerí pidió disculpas por haber
Jerí pidió disculpas por haber asistido encapuchado, admitiendo que su conducta generó suspicacias, aunque insistió en que no hubo nada irregular

Según Hildebrandt en sus trece, la reunión habría abordado el proceso de adquisición de cámaras de videovigilancia para 8,000 vehículos de transporte público. La compra, a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), tiene un presupuesto de 112 millones de soles y representa el contrato más grande de la gestión Jerí.

Horario bajo la lupa

Fuentes de Palacio aseguraron que el gobernante presionó al titular de la ATU, Hernán Hernández, para agilizar la adquisición. Zhihua Yang, conocido como ‘Jhonny’, reside en Perú desde el año 2000 y ha realizado al menos 200 importaciones de equipos de seguridad y tecnología, de acuerdo con el semanario de investigación.

En documentos, el empresario aparece vinculado a 11 firmas y ha formado parte de comitivas oficiales en viajes oficiales a China. El chifa donde se realizó la cita suele cerrar a las 10 de la noche, pero en esta ocasión atendió de manera extraordinaria desde las 10:18 p.m. y Jerí permaneció en el lugar hasta las 11:55 p.m.

Temas Relacionados

Zhihua YanVicente Tiburcioperu-politica

Más Noticias

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Se juega el tercer set. El partido está empatado 1-1. Sigue todas las incidencias del choque

Universitario vs Olva Latino EN

Lima cumple 491 años bajo la sombra del crimen: El 73% de la población vive con miedo a la delincuencia según Ipsos

La encuesta revela que siete de cada diez limeños identifican este problema como el principal de la ciudad, seguido por la congestión vehicular con 44% y los problemas del medio ambiente con 29%

Lima cumple 491 años bajo

Keiko Fujimori habla sobre los motivos del fin de su matrimonio con Mark Vito y afirma: “Hoy él tiene una nueva pareja y les deseo lo mejor”

La candidata presidencial aseguró que mantiene una relación cordial con su exesposo y remarcó que la crianza compartida de sus hijas sigue siendo la prioridad

Keiko Fujimori habla sobre los

Partidos de hoy, domingo 18 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Se jugarán grandes encuentros en todo el mundo. En Sudamérica se viene disputando la Serie Río de La Plata, mientras que en Europa continúan as grandes ligas. Sigue los cotejos

Partidos de hoy, domingo 18

Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO HOY: partido por última fecha de la Serie Río de La Plata 2026

El equipo ‘íntimo’ cierra su participación en el certamen veraniego sosteniendo un duelo de mucho rigor y ritmo contra el ‘cacique’, en cuyas filas figura el veterano Arturo Vidal. Sigue las incidencias aquí

Alianza Lima vs Colo Colo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Víctor Cubas asegura que Tomás

Víctor Cubas asegura que Tomás Gálvez archivó investigación de violación contra José Jerí “para buscar su simpatía y obtener respaldo”

¿Ney Guerrero es asesor de José Jerí? El exproductor estuvo en Palacio durante entrevista del mandatario con medio internacional

Más de 180 candidatos en las Elecciones 2026 tienen sentencias por alimentos: APP, Fuerza Popular y Podemos concentran la mayoría de casos

Keiko Fujimori responde a Rafael López Aliaga: “No soy errática, no soy una improvisada y cumplo con mi palabra”

Elecciones 2026: César Acuña, Fiorella Molinelli, Alfonso López Chau y otros candidatos realizan campaña en distintas regiones del Perú

ENTRETENIMIENTO

Keiko Fujimori habla sobre los

Keiko Fujimori habla sobre los motivos del fin de su matrimonio con Mark Vito y afirma: “Hoy él tiene una nueva pareja y les deseo lo mejor”

Keiko Fujimori aclara su vínculo con Gabriel Calvo: “somos simplemente amigos y nada más”

Las mejores películas de Netflix en Perú para ver hoy mismo

Leslie Shaw critica a Christian Cueva por aparecer en los shows de Pamela Franco y él responde: “¿quién es ella?

Melissa Paredes y Anthony Aranda viven una noche de suerte junto a Bad Bunny en la codiciada “casita”: “Nadie me invitó”

DEPORTES

Universitario vs Olva Latino EN

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Partidos de hoy, domingo 18 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO HOY: partido por última fecha de la Serie Río de La Plata 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Colo Colo HOY: canal tv online del partidazo por Serie Río de La Plata 2026

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos