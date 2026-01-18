José Jerí cambia de versión y revela que el ministro del Interior estuvo en su reunión secreta con empresario chino

José Jerí rectificó su versión inicial y reconoció que en la reunión con el empresario chino Zhihua Yan no estuvo solo, sino acompañado por su escolta y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio

El presidente interino José Jerí cambió su versión sobre la reunión privada que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yan en un chifa de Lima el 26 de diciembre y reconoció que en esa ocasión también estuvieron presentes su escolta y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, lo que convierte el encuentro en una cita con testigos.

“El 26 de diciembre, en un horario de atención habitual y prudente, y luego de conversar y coordinar como todos los días y dar vueltas en Lima con el ministro Tiburcio y mi escolta, los invité a cenar en el chifa”, declaró el mandatario en un mensaje inusual enviado a la Nación durante la madrugada.

“(El empresario) estaba en su local y a quien conozco de tiempo atrás por diversas actividades culturales o sociales”, añadió después de disculparse públicamente por haber acudido a la cita encapuchado.

“A todo peruano que me está viendo en este momento, admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento y que además haya generado la creación de historias irreales de todo tipo que no tienen ningún tipo de asidero”, comentó.

En una declaración anterior, Jerí sostuvo que su presencia en el restaurante tenía motivos personales. “Principalmente, yo fui a cenar. No hay nada de irregular, hay nada de indebido, pero voy a reflexionar sobre ello”, afirmó.

Previamente, el jefe de Estado había negado ser el autor de la iniciativa, como lo reconoció recientemente. “Yo no convoqué la reunión. Yo fui a hacer otras actividades privadas, pero eso será esclarecido. Eso será esclarecido en su momento cuando haga los descargos por documento y ahí se va a entender todo el panorama. Cuando uno va a un restaurante, va a compartir y va a conversar”, señaló.

El programa Punto Final difundió el domingo imágenes en las que se observa a Jerí ingresando de noche al chifa, tras llegar en un vehículo oficial y cubierto con una capucha blanca.

La Presidencia comunicó al programa que el gobernante se reunió con Zhihua Yang, a quien supuestamente conoce desde hace tiempo, para dialogar sobre la celebración del Día de la Amistad Perú y China.

El dominical indicó que el encuentro no figura en la agenda oficial del mandatario y que la Presidencia argumentó que Jerí utilizó la capucha para evitar ser fotografiado.

Según Hildebrandt en sus trece, la reunión habría abordado el proceso de adquisición de cámaras de videovigilancia para 8,000 vehículos de transporte público. La compra, a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), tiene un presupuesto de 112 millones de soles y representa el contrato más grande de la gestión Jerí.

Horario bajo la lupa

Fuentes de Palacio aseguraron que el gobernante presionó al titular de la ATU, Hernán Hernández, para agilizar la adquisición. Zhihua Yang, conocido como ‘Jhonny’, reside en Perú desde el año 2000 y ha realizado al menos 200 importaciones de equipos de seguridad y tecnología, de acuerdo con el semanario de investigación.

En documentos, el empresario aparece vinculado a 11 firmas y ha formado parte de comitivas oficiales en viajes oficiales a China. El chifa donde se realizó la cita suele cerrar a las 10 de la noche, pero en esta ocasión atendió de manera extraordinaria desde las 10:18 p.m. y Jerí permaneció en el lugar hasta las 11:55 p.m.