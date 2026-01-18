Perú expresa condolencias a Chile por incendios forestales y realiza seguimiento ante posibles peruanos afectados

La Cancillería del Perú emite un comunicado oficial expresando sus más sentidas condolencias al gobierno y pueblo de Chile por la lamentable pérdida de vidas humanas a causa de los incendios forestales en las regiones de Bio Bio y Ñuble| Canal N

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresó sus condolencias al Gobierno y al pueblo de Chile por la pérdida de vidas humanas provocada por los incendios forestales en las regiones del Bio Bio y Ñuble, que han causado al menos 16 muertes y más de 50.000 evacuados.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería peruana transmitió su solidaridad a las familias afectadas por la emergencia. El pronunciamiento se da tras la propagación de múltiples focos de incendio en el sur de Chile, fenómeno intensificado por las altas temperaturas y el viento, en pleno verano austral. De acuerdo con las autoridades chilenas, la situación obligó a declarar el estado de desastre natural en las zonas afectadas, permitiendo la intervención de las Fuerzas Armadas.

El Consulado General del Perú en Santiago informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación y no hay reportes de ciudadanos peruanos afectados hasta el momento.

Cancillería peruana envía mensaje de apoyo a Chile y confirma que no hay peruanos afectados| Foto: AFP

La sede consular ha habilitado un número telefónico (+56 963 092 991) y un correo electrónico (secretaria@conpersantiago.cl) para cualquier requerimiento de asistencia de connacionales.

Tragedia en Chile

Más temprano, el presidente de Chile,Gabriel Boric, anunció su traslado a las zonas de desastre para coordinar la respuesta, mientras que el presidente electo, José Antonio Kast, instó a la población a colaborar con las autoridades. La emergencia ha generado la evacuación de decenas de miles de personas y la habilitación de albergues en las regiones más afectadas.

Comunicado Cancillería por incendios en Chile

Las autoridades chilenas advirtieron que las condiciones meteorológicas podrían agravar la situación en las próximas horas, lo que ha llevado a evaluar la implementación de un toque de queda nocturno. La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Alicia Cebrián, alertó sobre el riesgo que representan las temperaturas extremas tanto para la salud de la población como para la expansión del fuego.

¿Qué es un incendio forestal?

Un incendio forestal ocurre cuando el fuego se extiende en zonas con abundante vegetación, como bosques, selvas o pastizales. Este fenómeno puede comenzar por causas naturales, como la caída de rayos, o por actividades humanas, ya sea de forma accidental o intencional. La presencia de material seco y las condiciones climáticas, como altas temperaturas y viento, favorecen su rápida propagación.

Cuando un incendio forestal avanza, consume árboles, arbustos y materia orgánica del suelo. Esta destrucción afecta gravemente a los ecosistemas, ya que pone en peligro a la fauna y la flora de la zona. Además, la humareda y las partículas liberadas por el fuego pueden deteriorar la calidad del aire y afectar la salud de las personas que viven cerca.

Los incendios forestales no solo provocan pérdidas ambientales, sino que también representan una amenaza para las comunidades humanas. Pueden ocasionar la evacuación de familias, daños a viviendas e infraestructuras, e incluso la pérdida de vidas. Por eso, la prevención y la respuesta rápida de las autoridades resultan fundamentales para minimizar sus consecuencias.

En el Perú, hasta agosto de 2025, se reportó 475 siniestros. Cusco, Áncash, Puno, Ucayali y Pasco, fueron las regiones con más casos.