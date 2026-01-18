Perú

Chan Chan, bajo basura e invasiones: Gobierno llama a 22 entidades para frenar colapso en complejo histórico de Trujillo

¿Otro Machu Picchu? El complejo arqueológico de La Libertad figura en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1986 y enfrenta riesgo de perder su estatus si no se controla el deterioro

El Estado peruano conforma un Grupo de Trabajo Multisectorial para la protección del Complejo Arqueológico Chan Chan, patrimonio mundial de la UNESCO desde 1986.

El Ministerio de Cultura de Perú ha creado un Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de elaborar un plan de acciones para la protección, conservación y recuperación del Complejo Arqueológico de Chan Chan, uno de los sitios patrimoniales más emblemáticos del país.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 000010-2026-MC, firmada por el ministro Alfredo Martín Luna Briceño y publicada este 18 de enero de 2026 en el Diario Oficial El Peruano.

Invasiones, basura y crecimiento urbano: Crean grupo multisectorial para proteger Chan Chan

Según la resolución, el objetivo central de este grupo temporal es diseñar un plan que oriente y articule medidas para salvaguardar tanto el área intangible como la zona de amortiguamiento de Chan Chan.

El Complejo Arqueológico, ubicado en La Libertad, figura en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1986 y también en la lista de patrimonio en peligro, debido a riesgos como la acumulación de residuos, edificaciones no autorizadas, ocupaciones informales y presión urbana.

La conformación de este grupo responde a compromisos internacionales adquiridos por el Estado y al incremento de amenazas que afectan la integridad física, paisajística y cultural del sitio. La protección implica la colaboración de distintas entidades estatales para revertir la degradación ambiental y urbana registrada en los últimos años.

Un equipo de 19 entidades supervisará la preservación de Chan Chan

El Grupo de Trabajo Multisectorial está integrado por representantes de 19 entidades públicas y privadas, entre ellas los ministerios de de Cultura; Comercio Exterior y Turismo; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Desarrollo Agrario y Riego; Transportes y Comunicaciones; y Ambiente. Pero también las siguientes organizaciones:

  • Gobierno Regional de La Libertad
  • Policía Nacional del Perú
  • Ministerio Público
  • Universidad Nacional de Trujillo
  • Universidad César Vallejo
  • Universidad Privada Antenor Orrego
  • Municipalidad Provincial de Trujillo
  • Municipalidad Distrital de Huanchaco
  • Municipalidad Distrital de La Esperanza
  • Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera
  • Colegio de Arqueólogos del Perú

Cada institución tendrá un representante titular y uno alterno, con capacidad plena para la toma de decisiones, de acuerdo con lo estipulado en la norma.

Chan Chan. La Resolución Ministerial N° 000010-2026-MC, firmada por el ministro Alfredo Martín Luna Briceño, oficializa la medida y fue publicada el 18 de enero de 2026.

¿Cuáles serán los objetivos de la nueva mesa de protección de Chan Chan?

La resolución establece que los miembros del grupo ejercerán sus funciones ad honorem y podrán invitar a especialistas y representantes de la sociedad civil cuando la materia lo requiera, sin derecho a voto.

Según lo informado por el Ministerio de Cultura, este grupo deberá instalarse en un plazo máximo de 10 días calendario a partir del día siguiente a la publicación de la resolución.

Entre las principales funciones asignadas se encuentra la elaboración de un diagnóstico sobre los riesgos que afectan a Chan Chan, la definición de ejes y metas estratégicas, la propuesta de acciones de corto y mediano plazo y el diseño de mecanismos de articulación entre entidades del Estado y organismos especializados.

De acuerdo con la resolución, el grupo también deberá plantear criterios técnicos para la conservación, gestión del paisaje y manejo ambiental, así como estrategias de participación ciudadana y educación patrimonial.

Ministerio de Cultura promueve comisión para evitar el deterioro de Chan Chan

El financiamiento para el funcionamiento del Grupo de Trabajo Multisectorial será cubierto con los presupuestos institucionales de sus entidades integrantes. La Secretaría Técnica recaerá en la Subdirección de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, que deberá organizar reuniones, coordinar acciones y dar seguimiento a los acuerdos adoptados.

El plazo de vigencia del grupo será de veinte meses a partir del día hábil siguiente a su instalación, con la posibilidad de prórroga ante la persistencia de riesgos patrimoniales. Durante ese periodo, el grupo sesionará de manera ordinaria cada sesenta días y podrá convocar sesiones extraordinarias según la urgencia de los temas a tratar.

La iniciativa responde a un acuerdo previo firmado el 15 de diciembre de 2025 por autoridades nacionales, regionales, locales y representantes de la sociedad civil, que reconocieron la necesidad de una respuesta articulada para proteger el Complejo Arqueológico de Chan Chan.

