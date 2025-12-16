Perú

Chan Chan: mesa de alto nivel aborda graves problemáticas y define acciones urgentes para proteger el patrimonio reconocido por la UNESCO

El encuentro “Compromiso por Chan Chan: Territorio y futuro” marcó el inicio de una estrategia articulada para enfrentar el deterioro del complejo arqueológico, con énfasis en responsabilidad compartida y participación ciudadana

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

La cita no respondió a una ceremonia protocolar ni a un anuncio aislado. Se trató de una mesa de trabajo concebida como un punto de partida para definir responsabilidades compartidas, con énfasis en decisiones inmediatas y sostenidas en el tiempo. La presencia conjunta de sectores clave del Ejecutivo y del gobierno regional evidenció la intención de asumir el tema desde una mirada integral.

En un contexto marcado por presiones urbanas, impactos ambientales y una relación frágil entre la población y el patrimonio, el encuentro se planteó como una oportunidad para replantear la gestión de Chan Chan. Las intervenciones apuntaron a reconocer errores acumulados y a delinear un nuevo esquema de articulación institucional que permita frenar el deterioro y encaminar procesos de recuperación.

Autoridades y actores reunidos por Chan Chan

Autoridades del Ejecutivo, Congreso, gobierno
Autoridades del Ejecutivo, Congreso, gobierno regional y sociedad civil se reunieron en el Museo de Sitio de Chan Chan para coordinar acciones concretas de protección.

La mesa de trabajo “Compromiso por Chan Chan: Territorio y futuro” contó con la conducción del ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño; el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas; y la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel. A la jornada asistieron seis congresistas de la República: Héctor Acuña, Víctor Flores, Diego Bazán, Juan Burgos, Enrique Alva y Roberto Kamiche, además de autoridades locales, regionales y representantes de la sociedad civil.

Durante el diálogo, los participantes coincidieron en la urgencia de una respuesta articulada frente a las amenazas que afectan al complejo arqueológico. El ministro de Cultura subrayó que el espacio permitió ordenar propuestas y definir rutas de acción. “Esta reunión nos ha permitido no solo plantear el diagnóstico de lo que ocurre en Chan Chan, sino definir qué haremos para recuperar este patrimonio de una situación que es producto del descuido de todos los involucrados, incluidos los ciudadanos”, sostuvo.

Luna Briceño recordó que Chan Chan se aproxima a los 40 años desde su inscripción como Patrimonio de la Humanidad y advirtió sobre un cambio en la naturaleza de los riesgos. Señaló que, si en décadas anteriores el Fenómeno El Niño provocó daños severos, en la actualidad las principales amenazas surgen del accionar humano. En ese sentido, resaltó la disposición de los distintos niveles de gobierno para revertir esta tendencia mediante coordinación efectiva.

Compromisos y acciones acordadas

Un área intangible del Complejo
Un área intangible del Complejo Arqueológico Chan Chan fue ocupada irregularmente bajo estructuras improvisadas, sin autorización ni presencia estatal. (Composición: Infobae)

Uno de los anuncios centrales de la jornada fue el acuerdo para promover la creación de un Grupo de Trabajo Regional de carácter temporal, dependiente del Ministerio de Cultura. Este espacio tendrá la tarea de formular un Plan de Acción Multisectorial orientado a la protección, conservación y recuperación del Complejo Arqueológico Chan Chan.

El plan buscará articular acciones vinculadas al ordenamiento territorial, la fiscalización urbana y ambiental, la seguridad ciudadana y la gestión de residuos sólidos. Las entidades regionales y locales que integren este grupo asumirán compromisos concretos y diferenciados, dentro de sus competencias, con énfasis en la protección del área intangible y la prevención de nuevas afectaciones.

En este marco, el titular de Cultura destacó la necesidad de involucrar a la población en el cuidado del sitio. “Las autoridades regionales, el Gobierno central, la representación parlamentaria y los demás actores nos hemos comprometido a impulsar una serie de acciones sostenibles, como la limpieza, la recuperación de espacios ocupados ilegalmente y, sobre todo, la formación de una nueva conciencia en niños y jóvenes para proteger esta joya del Perú”, enfatizó.

