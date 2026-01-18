Bad Bunny en Lima: Ñengo Flow fue el artista invitado en su noche de despedida en el Estadio Nacional

Perú

El Estadio Nacional de Lima vibró la noche del sábado con el cierre de la gira de Bad Bunny en Perú. El cantante puertorriqueño sorprendió a miles de fanáticos al presentar como invitado especial a Ñengo Flow, figura emblemática del género urbano. La presencia de ambos artistas en el escenario marcó uno de los momentos más intensos del espectáculo, que agotó entradas y dejó al público sin aliento.

La última jornada de conciertos de Bad Bunny en la capital peruana incluyó un repertorio cargado de éxitos y colaboraciones. El artista, conocido por su capacidad de innovar en cada show, elevó las expectativas de los asistentes al anunciar la participación de Ñengo Flow. Juntos interpretaron temas como “Safaera”, “Cuando me dirá” y “Que malo”, desatando una ovación generalizada en las tribunas. “Safaera” se ha convertido en uno de los himnos del reguetón, y su versión en vivo junto a Ñengo Flow fue uno de los puntos más altos de la velada.

Durante el concierto, el público llenó cada rincón del Estadio Nacional. El ambiente se mantuvo festivo y eufórico, especialmente en el sector conocido como ‘La Casita’, donde Bad Bunny suele invitar a personajes populares locales y compartir el escenario con colegas de la escena musical. En esta ocasión, la presencia de Ñengo Flow no solo reforzó la conexión entre ambos artistas, sino que también dejó claro el peso de las colaboraciones dentro del género urbano.

La relación profesional entre Bad Bunny y Ñengo Flow se remonta a los inicios de la carrera del primero. Su primera colaboración llegó en 2016 con “Diles”, tema que también contó con la participación de Ozuna, Farruko y Arcángel. Desde entonces, han compartido micrófono en varias ocasiones, consolidando una dinámica que el público reconoce y celebra en cada presentación. En 2020, ambos lanzaron “Safaera”, incluida en el disco “YHLQMDLG”. Este tema ha sido descrito por críticos y fanáticos como una “sinfonía de reguetón” y figura entre las canciones más populares del repertorio de Bad Bunny.

Otras colaboraciones entre los dos artistas incluyen “Gato de noche”, parte del álbum “RealG4Life” de Ñengo Flow, lanzado en 2022, y “ACHO PR”, estrenada en 2023 como un homenaje a las raíces puertorriqueñas que comparten. La lista se completa con “Que malo” y “Un polvo”, piezas que han fortalecido la presencia de ambos en la industria musical latina. El propio Bad Bunny ha reconocido en varias oportunidades el apoyo recibido de Ñengo Flow durante sus primeros años en el trap, lo que agrega un componente emotivo a sus encuentros en el escenario.

¿Quién es Ñengo Flow?

Ñengo Flow, cuyo nombre real es Edwin Rosa Vázquez, nació en San Juan, Puerto Rico, el 15 de octubre de 1981. Es uno de los representantes más reconocidos de la generación de reguetoneros que llevaron el género fuera de la isla, junto a figuras como Don Omar, Arcángel, Ivy Queen, Yaga y Mackie, Daddy Yankee y De la Ghetto.

El debut artístico de Ñengo Flow ocurrió en 2004 con el tema “Tu cuerpo me está tentando”, incluido en el popular álbum “Los anormales”. Alcanzó notoriedad en su país en 2008 y en 2011 saltó a la escena internacional gracias a su primer mixtape “Real G4 Life”. Su carrera ha estado marcada por éxitos y también por rivalidades dentro del género, como la conocida disputa lírica con Cosculluela, considerada una de las más recordadas en la historia del reguetón.

La presencia de Ñengo Flow en el cierre de la gira de Bad Bunny en Lima no solo animó la despedida del cantante en la capital peruana, sino que también reforzó la vigencia y la fuerza del reguetón en el panorama musical actual.

