Perú

Megaoperativo de la PNP en SJL: más de 50 intervenidos en discoteca que operaba con fachada de restaurante

La Policía Nacional irrumpió en un local cerrado al público en el que se reunían presuntos integrantes de una facción del Tren de Aragua. Entre los detenidos figuran ciudadanos de distintas nacionalidades, menores de edad y personas con requisitorias vigentes

Guardar

Más de medio centenar de personas resultaron intervenidas durante un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en una discoteca, ubicada en la avenida Los Jardines Oeste, en San Juan de Lurigancho. Este espacio fue identificado como búnker que sería utilizado por la facción del Tren de Aragua en la capital peruana.

Según informó el teniente general Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), la acción permitió desarticular una reunión clandestina en la que se halló evidencia de organización delictiva, armas y drogas.

El procedimiento policial se realizó en la discoteca que funcionaba bajo la fachada de restaurante. Lozada explicó que el lugar “estaba a puerta cerrada” y que la reunión habría servido para concertar futuros actos ilícitos, así como para actividades de adoctrinamiento, dado que entre los intervenidos se encontraban menores de edad.

Una operación de la Policía
Una operación de la Policía Nacional en San Juan de Lurigancho permite la captura de decenas de extranjeros y peruanos| PNP

Menores de edad al interior

Durante la intervención, la PNP identificó a 30 varones venezolanos, 16 venezolanas, cuatro peruanas, una colombiana y tres menores de edad, dos femeninas y un varón. El teniente añadió que todos los presentes serían conducidos a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para su plena identificación y verificación de antecedentes.

Se coordinó con la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía de Extranjería para evaluar la situación migratoria de los extranjeros.

El teniente general indicó que se incautó “un arma de fuego, una pistola, y diversos tipos de droga como tusi, marihuana y pasta básica de cocaína”. Según el reporte, las autoridades encontraron evidencia en los teléfonos móviles de los implicados que incluye imágenes portando fusiles, pistolas, revólveres e incluso explosivos. Lozada sostuvo que “ellos se promocionan así, hacen mensajes o videos extorsivos empleando estas imágenes”.

Más de cincuenta personas resultan
Más de cincuenta personas resultan detenidas durante un operativo en una discoteca que funcionaba bajo fachada de restaurante| Latina Noticias

Sobre los delitos atribuidos a los intervenidos, la PNP indicó que la investigación se centra en la tenencia ilegal de armas y drogas, aunque no descartó que la información obtenida permita confirmar la pertenencia de varios de ellos a las facciones del Tren de Aragua.

Dos de los presentes tendrían requisitoria vigente y se está articulando información con autoridades de Venezuela para determinar si algunos de los extranjeros registran antecedentes en ese país.

Otra intervención en SJL

La Policía Nacional ejecutó una operación en el sector del Malecón Checa, en el límite de San Juan de Lurigancho, que culminó con la desarticulación de la banda ‘Los Malditos de Malecón Checa’. En el operativo, los agentes detuvieron a cuatro personas, entre ellas un ciudadano extranjero, a quienes se les incautó una pistola, un revólver, una carabina, municiones y droga. Las armas habrían sido empleadas en diferentes hechos delictivos en la zona.

Las autoridades confirmaron que tres de los detenidos presentaban requisitoria vigente por robo agravado y tráfico ilícito de drogas. Según fuentes policiales, el grupo planeaba asaltar un local comercial en la urbanización Zárate la noche del jueves 15 de enero, lo que fue frustrado gracias al trabajo de inteligencia de las unidades especializadas.

El operativo contó con la supervisión directa del presidente de la República, José Jerí, acompañado por funcionarios del Ministerio del Interior y el comandante general de la Policía, Óscar Arriola.

Temas Relacionados

PNPperu-noticiasFalso restauranteTren de Aragua

Más Noticias

Pablo Guede explotó contra Sergio Peña tras ‘blooper’ en Alianza Lima vs Unión: “No eres capaz de ir para adelante”

Se filtraron los gritos del técnico argentino hacia el volante peruano en el duelo amistoso por la Serie Río de La Plata 2026

Pablo Guede explotó contra Sergio

Retiro de AFP de hasta S/5.350 se deposita a estos afiliados hasta mañana 16 de enero

Octavo retiro AFP continúa hasta el lunes 19 de enero, pero los depósitos podrán seguir llegando a los afiliados en la primera mitad del año

Retiro de AFP de hasta

Lima amanece hoy con lluvia de verano: ¿a qué se debe y hasta cuándo estará así el clima en la costa?

El fenómeno climático sorprendió este jueves 15 de enero a ciudadanos de diversos distritos capitalinos e impulsó a las autoridades a recomendar precaución en la movilidad, debido a riesgos de accidentes derivados de la humedad y la baja visibilidad

Lima amanece hoy con lluvia

Festividad de la Virgen de la Candelaria en peligro: colectivos bolivianos anuncian marcha para sabotearla

El regidor Héctor Flores consideró que estas convocatorias no representan a Bolivia y condenó a sus organizadores

Festividad de la Virgen de

Bono por escolaridad es oficial: Estos son los requisitos para recibir los S/ 400

El sector público cobrará pronto la bonificación para gastos escolares este mismo enero. Pero la norma oficial recién publicada detalla requerimientos para recibir el monto

Bono por escolaridad es oficial:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Zully Pinchi, aspirante al Senado

Zully Pinchi, aspirante al Senado y vinculada a Martín Vizcarra: “Nunca tuve una relación con él ni la tendría”

Juan José Santiváñez señala que crimen de Andrea Vidal no es asunto de APP y vuelve a negar que su voz aparezca en audios de ‘Culebra’

“Malas mañas”: Hermano de Dina Boluarte y empresario chino operaron con congresistas avalados por José Jerí, según Shimabukuro

No solo fue en el chifa: revelan las reuniones que José Jerí tuvo con empresario chino Zhihua Yang en Palacio de Gobierno

César Acuña, candidato de APP, al ser cuestionado por incluir personas con antecedentes en listas al Congreso: “Me acabo de enterar”

ENTRETENIMIENTO

El regreso de Dayiro Castañeda

El regreso de Dayiro Castañeda y su orquesta a los escenarios: “La elegancia de la cumbia peruana”

Melissa Klug conmueve con mensaje tras denunciar a Bryan Torres por agresión a Samahara Lobatón: “Sácalo de tu vida”

“Yo soy músico”: Gian Marco enfrenta incómodo encuentro con influencer y se vuelve viral

Gianella Marquina comparte sentido mensaje tras brutal agresión a su hermana Samahara Lobatón

Samahara Lobatón reaparece y abandona el departamento donde vivía con Bryan Torres tras denuncia por intento de feminicidio

DEPORTES

“Muchos no tienen idea de

“Muchos no tienen idea de lo intensa que es la MLS”: el lamento de Wilder Cartagena tras la frustrada partida de César Inga de Universitario

Dónde ver Barcelona vs Racing HOY en Perú: canal TV del partido por octavos de final de la Copa del Rey 2026

Golazo de Eryc Castillo para descuento en Alianza Lima vs Unión por Serie Río de La Plata 2026

Renato Solís acusa baja prolongada en Sporting Cristal: intervención quirúrgica planificada por lesión

Canal exclusivo para ver Universitario vs Sport Boys: partido amistoso de pretemporada en Campo Mar 2026