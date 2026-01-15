Megaoperativo de la PNP en SJL: más de 50 intervenidos en discoteca que operaba con fachada de restaurante

Más de medio centenar de personas resultaron intervenidas durante un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en una discoteca, ubicada en la avenida Los Jardines Oeste, en San Juan de Lurigancho. Este espacio fue identificado como búnker que sería utilizado por la facción del Tren de Aragua en la capital peruana.

Según informó el teniente general Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), la acción permitió desarticular una reunión clandestina en la que se halló evidencia de organización delictiva, armas y drogas.

El procedimiento policial se realizó en la discoteca que funcionaba bajo la fachada de restaurante. Lozada explicó que el lugar “estaba a puerta cerrada” y que la reunión habría servido para concertar futuros actos ilícitos, así como para actividades de adoctrinamiento, dado que entre los intervenidos se encontraban menores de edad.

Una operación de la Policía Nacional en San Juan de Lurigancho permite la captura de decenas de extranjeros y peruanos| PNP

Menores de edad al interior

Durante la intervención, la PNP identificó a 30 varones venezolanos, 16 venezolanas, cuatro peruanas, una colombiana y tres menores de edad, dos femeninas y un varón. El teniente añadió que todos los presentes serían conducidos a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para su plena identificación y verificación de antecedentes.

Se coordinó con la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía de Extranjería para evaluar la situación migratoria de los extranjeros.

El teniente general indicó que se incautó “un arma de fuego, una pistola, y diversos tipos de droga como tusi, marihuana y pasta básica de cocaína”. Según el reporte, las autoridades encontraron evidencia en los teléfonos móviles de los implicados que incluye imágenes portando fusiles, pistolas, revólveres e incluso explosivos. Lozada sostuvo que “ellos se promocionan así, hacen mensajes o videos extorsivos empleando estas imágenes”.

Más de cincuenta personas resultan detenidas durante un operativo en una discoteca que funcionaba bajo fachada de restaurante| Latina Noticias

Sobre los delitos atribuidos a los intervenidos, la PNP indicó que la investigación se centra en la tenencia ilegal de armas y drogas, aunque no descartó que la información obtenida permita confirmar la pertenencia de varios de ellos a las facciones del Tren de Aragua.

Dos de los presentes tendrían requisitoria vigente y se está articulando información con autoridades de Venezuela para determinar si algunos de los extranjeros registran antecedentes en ese país.

Otra intervención en SJL

La Policía Nacional ejecutó una operación en el sector del Malecón Checa, en el límite de San Juan de Lurigancho, que culminó con la desarticulación de la banda ‘Los Malditos de Malecón Checa’. En el operativo, los agentes detuvieron a cuatro personas, entre ellas un ciudadano extranjero, a quienes se les incautó una pistola, un revólver, una carabina, municiones y droga. Las armas habrían sido empleadas en diferentes hechos delictivos en la zona.

Las autoridades confirmaron que tres de los detenidos presentaban requisitoria vigente por robo agravado y tráfico ilícito de drogas. Según fuentes policiales, el grupo planeaba asaltar un local comercial en la urbanización Zárate la noche del jueves 15 de enero, lo que fue frustrado gracias al trabajo de inteligencia de las unidades especializadas.

El operativo contó con la supervisión directa del presidente de la República, José Jerí, acompañado por funcionarios del Ministerio del Interior y el comandante general de la Policía, Óscar Arriola.