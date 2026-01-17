Perú

Verano 2026: las regiones con mayor riesgo de cáncer de piel por radiación UV extrema en Perú

Especialistas advierten que localidades de la sierra y selva enfrentan niveles extremos de radiación ultravioleta, lo que eleva el riesgo de cáncer de piel y obliga a reforzar las medidas de protección y prevención

Guardar

El verano de 2026 presenta un desafío para la salud pública en Perú debido a los índices elevados de radiación ultravioleta (UV), especialmente en la Sierra y la Selva.

Según reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y el Círculo Dermatológico del Perú, la exposición a niveles extremos de radiación solar incrementa el riesgo de cáncer de piel y otras afecciones cutáneas, en un escenario donde la prevención y la educación resultan fundamentales.

Regiones críticas con índices de radiación UV extremos

El Senamhi advierte que la radiación UV alcanza valores considerados peligrosos en varias regiones durante el verano peruano.

En la costa, los valores fluctúan entre 8 y 15, pero en zonas de la sierra pueden escalar hasta 19, niveles que figuran entre los más altos del mundo. El especialista Orlando Ccora explica que la situación se agrava por la altitud, la atmósfera más delgada y la proximidad al ecuador, lo que facilita la llegada de rayos solares más intensos a la superficie.

Las regiones de Arequipa, Áncash, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura y San Martín encabezan la lista de zonas con mayor riesgo.

En estos lugares, la radiación UV supera el índice 13, considerado extremadamente alto por los estándares internacionales. En las áreas andinas que superan los 2,000 metros sobre el nivel del mar, la exposición se intensifica, lo que hace fundamental la adopción de medidas de protección.

Incluso con cielos nublados, los rayos ultravioleta atraviesan las nubes y exponen a la población a riesgos invisibles. Este fenómeno no solo implica riesgo de quemaduras solares, sino también de lesiones cutáneas que pueden evolucionar en cáncer de piel.

Las autoridades de salud también advierten sobre el impacto en los ojos y la posibilidad de desarrollar cataratas y otras enfermedades oculares.

Alerta por radiación UV. (Andina)
Alerta por radiación UV. (Andina)

Medidas de prevención

El cáncer de piel ocupa el tercer lugar en frecuencia entre las enfermedades oncológicas en Perú. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, cada año se detectan cerca de 1.300 casos nuevos, y la cifra de muertes supera las 700 anuales.

Más del 60% de la población adulta ya presenta lesiones producidas por la exposición solar sin protección, lo que subraya la necesidad de campañas de educación y detección temprana.

El dermatólogo Sebastián Salinas Groppo, coordinador de la campaña “El Día del Lunar”, destaca que la exposición sin protección puede causar desde quemaduras inmediatas hasta lesiones precancerosas llamadas queratosis actínicas.

Estas lesiones suelen aparecer en partes del cuerpo con exposición repetida al sol, como el rostro, orejas, labios y antebrazos. Con el tiempo, pueden convertirse en cáncer de piel si no se detectan y tratan a tiempo.

Entre las recomendaciones para reducir el riesgo de cáncer de piel en regiones de alta radiación UV, los especialistas sugieren el uso de sombreros de ala ancha, ropa de manga larga y tejido tupido, lentes de sol con protección UV, y evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

El protector solar debe aplicarse cada dos horas, y la hidratación constante es fundamental para contrarrestar la deshidratación asociada al calor.

