Registro Nacional de Grados y Títulos tiene nuevos plazos con esta normativa aprobada por Sunedu

La reforma aprobada por Sunedu impone plazos estrictos y digitaliza el registro académico, reduciendo trámites y asegurando mayor transparencia para estudiantes y egresados.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) implementó una serie de cambios en el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, orientados a modernizar y agilizar los trámites académicos en el país. La medida, oficializada mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 0003-2026-SUNEDU-CD, representa un avance en la digitalización y optimización de los procesos universitarios, con impacto directo en la comunidad académica y profesional.

Reducción de plazos y digitalización total del trámite

A partir de la nueva normativa, las universidades deberán presentar ante Sunedu la solicitud de inscripción de diplomas de grados y títulos en un plazo máximo de 30 días hábiles. La entidad, por su parte, tendrá diez días hábiles para calificar y registrar la información correspondiente. Esta reducción de tiempos busca facilitar el acceso de los egresados a oportunidades laborales y académicas al agilizar la entrega de documentación oficial.

El proceso se transforma en completamente digital, eliminando la necesidad de formularios impresos y discos de almacenamiento físico. Esta digitalización integral disminuye los costos administrativos y acelera la revisión de expedientes, a la vez que refuerza la trazabilidad y el control de la información universitaria. La gestión digital permite que la información esté disponible de manera inmediata y segura, beneficiando tanto a las instituciones como a los egresados.

Transparencia y nuevas herramientas para la corrección de registros

La actualización normativa introduce mecanismos que refuerzan la transparencia y la seguridad en el sistema registral. El Registro Nacional de Grados y Títulos y el Registro de Datos de Autoridades mantienen una naturaleza declarativa y de publicidad, es decir, su función es dar fe pública de la información académica, mientras que la legalidad de los grados y títulos, así como el nombramiento de autoridades, sigue siendo responsabilidad de cada universidad en el marco de su autonomía.

Entre las novedades destaca la opción de realizar observaciones a registros individuales, lo que evita el rechazo total de solicitudes por errores puntuales. Esto significa que si un expediente presenta una observación específica, no se verá afectada la solicitud completa, permitiendo subsanar errores de manera ágil. Además, en situaciones excepcionales como el cierre de universidades, los propios estudiantes y egresados podrán corregir directamente la información registrada, garantizando el acceso y la actualización de sus datos académicos.

Por otra parte, la normativa diferencia de manera clara los procesos de nulidad y cancelación de inscripciones, brindando mayor certeza jurídica a los usuarios del sistema.

Un modelo alineado con la mejora regulatoria

La reforma consolida un sistema registral ágil, digital y eficiente, en línea con las políticas de mejora regulatoria impulsadas por el Estado peruano. Según Sunedu, esta modernización beneficia directamente a la comunidad universitaria al garantizar procedimientos más rápidos, menos burocráticos y con mayor seguridad para la información académica.

¿Qué funciones cumple la Sunedu en Perú?

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) es el organismo técnico encargado de licenciar, supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las universidades en Perú. La entidad vela por la calidad educativa, la legalidad de los procesos académicos y la transparencia en la gestión de títulos y grados universitarios.

Entre sus principales funciones se encuentran el otorgamiento y fiscalización de licencias institucionales, la supervisión de la adecuada prestación del servicio educativo, y la administración del Registro Nacional de Grados y Títulos. Además, Sunedu promueve la mejora continua de la educación superior y actúa como garante del respeto a la autonomía universitaria, siempre en el marco de la ley.

La reciente actualización normativa refuerza el compromiso de la institución con la modernización y la transparencia, posicionando al sistema universitario peruano en sintonía con los estándares internacionales en materia de gestión académica.