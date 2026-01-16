Perú

Registro Nacional de Grados y Títulos tiene nuevos plazos con esta normativa aprobada por Sunedu

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) implementó una reforma que reduce los plazos de inscripción y digitaliza completamente el Registro Nacional de Grados y Títulos, facilitando el acceso a documentación oficial para miles de egresados en Perú

Guardar
La reforma aprobada por Sunedu
La reforma aprobada por Sunedu impone plazos estrictos y digitaliza el registro académico, reduciendo trámites y asegurando mayor transparencia para estudiantes y egresados.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) implementó una serie de cambios en el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, orientados a modernizar y agilizar los trámites académicos en el país. La medida, oficializada mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 0003-2026-SUNEDU-CD, representa un avance en la digitalización y optimización de los procesos universitarios, con impacto directo en la comunidad académica y profesional.

Reducción de plazos y digitalización total del trámite

A partir de la nueva normativa, las universidades deberán presentar ante Sunedu la solicitud de inscripción de diplomas de grados y títulos en un plazo máximo de 30 días hábiles. La entidad, por su parte, tendrá diez días hábiles para calificar y registrar la información correspondiente. Esta reducción de tiempos busca facilitar el acceso de los egresados a oportunidades laborales y académicas al agilizar la entrega de documentación oficial.

El proceso se transforma en completamente digital, eliminando la necesidad de formularios impresos y discos de almacenamiento físico. Esta digitalización integral disminuye los costos administrativos y acelera la revisión de expedientes, a la vez que refuerza la trazabilidad y el control de la información universitaria. La gestión digital permite que la información esté disponible de manera inmediata y segura, beneficiando tanto a las instituciones como a los egresados.

Dos universidades sin licencia de
Dos universidades sin licencia de Sunedu cerrarán definitivamente en los próximos dos meses. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Transparencia y nuevas herramientas para la corrección de registros

La actualización normativa introduce mecanismos que refuerzan la transparencia y la seguridad en el sistema registral. El Registro Nacional de Grados y Títulos y el Registro de Datos de Autoridades mantienen una naturaleza declarativa y de publicidad, es decir, su función es dar fe pública de la información académica, mientras que la legalidad de los grados y títulos, así como el nombramiento de autoridades, sigue siendo responsabilidad de cada universidad en el marco de su autonomía.

Entre las novedades destaca la opción de realizar observaciones a registros individuales, lo que evita el rechazo total de solicitudes por errores puntuales. Esto significa que si un expediente presenta una observación específica, no se verá afectada la solicitud completa, permitiendo subsanar errores de manera ágil. Además, en situaciones excepcionales como el cierre de universidades, los propios estudiantes y egresados podrán corregir directamente la información registrada, garantizando el acceso y la actualización de sus datos académicos.

Por otra parte, la normativa diferencia de manera clara los procesos de nulidad y cancelación de inscripciones, brindando mayor certeza jurídica a los usuarios del sistema.

Un modelo alineado con la mejora regulatoria

La reforma consolida un sistema registral ágil, digital y eficiente, en línea con las políticas de mejora regulatoria impulsadas por el Estado peruano. Según Sunedu, esta modernización beneficia directamente a la comunidad universitaria al garantizar procedimientos más rápidos, menos burocráticos y con mayor seguridad para la información académica.

¿Qué funciones cumple la Sunedu en Perú?

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) es el organismo técnico encargado de licenciar, supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las universidades en Perú. La entidad vela por la calidad educativa, la legalidad de los procesos académicos y la transparencia en la gestión de títulos y grados universitarios.

Entre sus principales funciones se encuentran el otorgamiento y fiscalización de licencias institucionales, la supervisión de la adecuada prestación del servicio educativo, y la administración del Registro Nacional de Grados y Títulos. Además, Sunedu promueve la mejora continua de la educación superior y actúa como garante del respeto a la autonomía universitaria, siempre en el marco de la ley.

La reciente actualización normativa refuerza el compromiso de la institución con la modernización y la transparencia, posicionando al sistema universitario peruano en sintonía con los estándares internacionales en materia de gestión académica.

Temas Relacionados

SuneduRegistro Nacional de Grados y Títulosperu-noticias

Más Noticias

Aniversario de Lima 2026: cronograma y horarios de todas las actividades gratuitas por sus 491 años

La comuna metropolitana preparó una programación que reúne música, arte y tradición desde el 15 hasta el 18 de enero en el centro histórico, con participación abierta a toda la ciudadanía

Aniversario de Lima 2026: cronograma

Precio del dólar cayó más: Así cerró el tipo de cambio hoy 16 de enero en Perú

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar cayó más:

BTS en Perú: ¿Cómo participar en la preventa de entradas, qué es la ARMY Membership en Weverse y cómo funcionará la compra?

Big Hit Music confirmó que la boyband se presentarán en Lima los días 9 y 10 de octubre de 2026 como parte de su gira mundial 2026–2027, considerada la más larga de la historia en el k-pop

BTS en Perú: ¿Cómo participar

Dólar baja y rompe la barrera del S/ 3,36, un nuevo valor mínimo en los últimos seis años

El dólar marca un nuevo valor bajo y no parece detener su caída. Mientras, el BCRP sigue comprando millones de dólares, o este valor caería mucho más

Dólar baja y rompe la

Grupo de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: rivales confirmados de las ‘íntimas’ en la primera fase del torneo

El equipo de Facundo Morando conoció a sus contrincantes y habrá duelo peruano en la etapa de grupos del campeonato continental tras el sorteo que se realizó en Lima

Grupo de Alianza Lima en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exfiscal Sandra Castro fuera definitivamente

Exfiscal Sandra Castro fuera definitivamente de las Elecciones: JNE confirma que su candidatura es improcedente

Abogado dice que el JNE no puede inaplicar leyes y Roberto Burneo le responde: “Demuestra falta de conocimiento”

Mercedes Aráoz cambia la política por la pista y deslumbra bailando bachata: “¡Regia Meche! Cada día bailas mejor”

Rafael López Aliaga: “Todo venezolano que el 28 de julio no esté con papeles en regla será enviado en barco (a su país)”

Martha Moyano feliz con suspensión de José Domingo Pérez: “Es una decisión justa”

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: ¿Cómo participar

BTS en Perú: ¿Cómo participar en la preventa de entradas, qué es la ARMY Membership en Weverse y cómo funcionará la compra?

Bad Bunny en Perú: Largas filas y expectativa por el primer concierto del ‘Conejo Malo’

Sombreros, camisetas y sapitos: furor por los productos alusivos a Bad Bunny en la previa del concierto en Lima

Usuario muestra “la casita” de Bad Bunny en el Estadio Nacional con un dron y genera debate en redes: “Es ilegal”

Melissa Klug revela que Bryan Torres se encuentra desaparecido tras difundirse agresión: “Esa rata está escondida”

DEPORTES

Grupo de Alianza Lima en

Grupo de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: rivales confirmados de las ‘íntimas’ en la primera fase del torneo

Grupo de Regatas Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: rivales confirmados de las chorrillanas en el certamen internacional

Lisandro Alzugaray, el nuevo delantero de Universitario en 2026: experiencia, promedio de gol y estilo de juego

Dónde ver el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 HOY: canal tv online del evento internacional

Juan Pablo Varillas cayó en semifinales ante Andrea Collarini y le dice adiós al Challenger de Buenos Aires