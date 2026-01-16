Perú

ProInversión impulsa reuniones técnicas con acreedores e inversionistas en proceso de reestructuración de Petroperú

El objetivo del proceso es evitar el deterioro financiero de la petrolera y garantizar su continuidad operativa en medio de la incertidumbre económica

La reestructuración de Petroperú avanza bajo la dirección de ProInversión, que busca fortalecer la empresa y garantizar su sostenibilidad ante el riesgo de un mayor deterioro financiero si el Congreso deroga el actual Decreto de Urgencia. En este contexto, Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de la agencia, destacó que la participación de inversión privada permitirá inyectar capital, fortalecer la gestión, mejorar la eficiencia operativa y asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa, manteniéndola en manos del Estado. El proceso está orientado a evitar la desaparición de la firma estatal, en respuesta a la situación crítica del sector energético nacional.

Durante las dos primeras semanas del proceso, ProInversión realizó cerca de cien reuniones con actores clave, incluidos acreedores, entidades financieras, proveedores estratégicos e inversionistas en fases iniciales, así como con funcionarios de la propia Petroperú y del sector público peruano. Según el balance de la agencia, estos encuentros permitieron recopilar información relevante, conocer la postura de los distintos participantes y trazar una hoja de ruta clara y responsable, paso esencial para la reorganización de la empresa en un escenario de alta presión financiera.

Coordinación y llamado al Congreso

El trabajo conjunto entre ProInversión, Petroperú, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas se desarrolla sobre la base de una cultura de coordinación permanente y mediante un enfoque técnico orientado a anticipar riesgos y evitar decisiones improvisadas, garantizando que cada fase de la reestructuración se lleve a cabo con criterios de responsabilidad fiscal, transparencia y control. La agencia remarcó que este proceso no significa la privatización de Petroperú. Del Carpio precisó: “El Estado ha tomado una decisión orientada a evitar la desaparición de Petroperú y, por el contrario, fortalecerla para que sea una empresa eficiente y sostenible en el tiempo. En estas primeras semanas hemos desarrollado un trabajo arduo y coordinado que nos ha permitido escuchar a todos los actores relevantes y avanzar con responsabilidad”.

El presidente de ProInversión subrayó que la entidad tiene más de 20 años de experiencia en la estructuración de soluciones complejas para el país y que ha incorporado a la banca de inversión y asesores internacionales con conocimiento profundo en el sector energético. Este despliegue busca generar confianza entre acreedores, trabajadores, la ciudadanía, los accionistas y los inversionistas nacionales e internacionales.

Del Carpio también exhortó al Congreso a analizar con responsabilidad cualquier iniciativa que derogue el Decreto de Urgencia vigente, ya que advirtió que ello podría agravar la situación financiera de la empresa y afectar la cadena de pagos. El presidente ejecutivo concluyó: “Petroperú es una gran empresa que enfrenta un momento complejo y requiere soluciones a su altura. Con un proceso bien conducido, volverá a ser un orgullo para el país y para sus trabajadores”.

¿Combustible podría bajar de precio?

El presidente de Proinversión señaló que uno de los principales beneficios del plan de reestructuración de Petroperú estará vinculado al precio de los combustibles. En una reciente entrevista a RPP, explicó que la iniciativa busca corregir las distorsiones generadas por la actual estructura de la empresa estatal, las cuales han afectado su eficiencia operativa y elevado sus costos.

Según indicó, la reestructuración apunta a optimizar procesos y reducir gastos innecesarios, lo que permitiría aliviar los precios de los combustibles a nivel nacional. “Creemos que esta reestructuración va a impactar positivamente en el precio del combustible... el decreto de urgencia va a hacer que los precios bajen”, afirmó Delgado, al sostener que las ineficiencias actuales han situado los costos de Petroperú por encima de los estándares internacionales.

Petroperú enfrenta actualmente una deuda cercana a los US$ 5,000 millones, situación que la llevó a una “trampa de liquidez” y a perder su condición de sujeto de crédito. No obstante, el titular de Proinversión aseguró que el proceso de reestructuración ya comienza a mostrar señales positivas en los mercados financieros, despertando interés en el sector bancario para estructurar mecanismos de financiamiento y dotar de capital de trabajo a la empresa estatal.

