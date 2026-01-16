¿Cuándo se cobra el bono de escolaridad 2026? Fechas del cronograma del Banco de la Nación

El bono de escolaridad de S/ 400 llegará junto al sueldo que se paga en el Banco de la Nación. - Crédito Andina

El bono de escolaridad de S/ 400 para trabajadores del sector público se paga la siguiente semana. Desde el 21 de enero, según el cronograma de pagos del Banco de la Nación aprobado, se podrán acercar los estatales a cobrar sus sueldos del mes, junto con este monto extra.

Así, las fechas de pago estarán ordenadas en base a las instituciones del Estado, en cuatro días, del miércoles 21 de enero hasta el lunes 26 de enero. Estas son las entidades que cobran y fecha:

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 21 de enero

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 22 de enero

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 23 de enero

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 26 de enero.

Se viene la campaña escolar, y el sector público está a punto de pagar el bono por escolaridad de S/ 400. Se entrega así se tenga hijos o no. - Crédito Andina

Los regímenes que lo reciben

Se debe resaltar que no todos recibirán el bono. A quienes alcanza esta medida, es decir, quiénes recibirán los S/ 400 contemplados en este pago, son los siguientes:

Los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, la Le Nº 29944 y la Ley Nº 30512

Los docentes universitarios a los que se refiere la Ley Nº 30220

El personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153

Los obreros permanentes y eventuales del Sector Público; el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú

Los pensionistas a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM, la Ley Nº 28091 y el Decreto Legislativo Nº 1133

Mientras, los servidores penitenciarios perciben la Bonificación por Escolaridad de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 24 de la Ley Nº 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria. Por otro lado, los trabajadores del Sector Público que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada perciben la Bonificación por Escolaridad, conforme al numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley Nº 32513.

El bono por escolaridad no se entrega a todos los trabajadores públicos. Revisa la lista de regímenes beneficiados. - Crédito Andina

Requisitos y condiciones

Esto es lo que deben haber cumplido los trabajadores para recibir el bono por escolaridad de S/ 400, para quienes reciben este monto en enero:

Realizar labores efectivas a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, o encontrarse en uso del descanso vacacional, o de licencia con goce de remuneraciones, o percibiendo los subsidios a que se refiere la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud

Contar en el servicio con una antigüedad no menor de tres (3) meses a la fecha prevista en el literal precedente. Si no cuenta con el referido tiempo de tres (3) meses, dicho beneficio se abona en forma proporcional a los meses y días laborados.