Cronograma de pagos para enero 2026 en Banco de la Nación: Fechas de sueldos, aumento y escolaridad

Los trabajadores públicos ya conocen las fechas en que se pueden acercar al Banco de la Nación durante todo el 2026.

Luego de que cobren los pensionistas de la ONP, cobrarán sus sueldos los trabajadores públicos según las fechas oficiales del cronograma de pagos del Banco de la Nación. Estas empiezan el 21 de enero de 2026. Desde esta fecha los trabajadores, además, empezarán a ver los aumentos aprobados por negociación colectiva y el bono por escolaridad.

Cronograma de pagos: Enero 2026

En estas fechas no solo se pagarán las remuneraciones de los trabajadores del sector público, sino también se empezará a percibir el aumento de S/ 53 y S/ 100 al sueldo, según sea el régimen. También se pagará el bono por escolaridad de S/ 400.

Estas son las fechas de enero:

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 21 de enero

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 22 de enero

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 23 de enero

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 26 de enero.

Estos son los dos aumentos que perciben los trabajadores estatales desde el sueldo de enero. De S/53 y S/100.

¿De cuánto serán los aumentos?

Como se sabe, a partir de esas mismas fechas, los estatales verán el aumento, que puede ser de S/ 53 o S/ 100, según lo aprobado. Estos son los montos considerados:

Para los CAS (Decreto Legislativo N° 1057) se pagará un aumento de sueldo de S/ 100

Para los del INPE (Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria), se pagará un aumento de sueldos de S/ 100

Para los del decreto legislativo N° 276 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100

Para los del decreto legislativo N° 728 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100

Mientras, para los del decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales , se pagará un aumento de sueldo de S/ 53

También los trabajadores del Servicio Civil, Ley N° 30057,se pagará un aumento de S/ 53.

Sin embargo, el ingreso mensual total que incluya el concepto no podrá superar el monto de S/ 15.600, y si lo hace el monto se ajustará a dicho límite. Es decir, si un trabajador resulta ganando S/ 15.700 con el aumento aplicado, por ejemplo, el monto se quedará en S/ 15.600. Este límite aplicará para todos los regímenes.

El bono por escolaridad no se entrega a todos los trabajadores públicos. Revisa la lista de regímenes beneficiados.

¿Quiénes reciben el bono por escolaridad?

El bono de escolaridad de S/400 se pagará a los siguientes trabajadores beneficiarios:

Los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, la Ley Nº 29944 y la Ley Nº 30512

Los docentes universitarios a los que se refiere la Ley Nº 30220

El personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153

Los obreros permanentes y eventuales del Sector Público

El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú

Los pensionistas de derecho propio a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM, la Ley Nº 28091 y el Decreto Legislativo N° 1133

Las entidades públicas que cuenten con personal del régimen laboral de la actividad privada otorgan la bonificación por escolaridad, salvo que, por disposición legal, vengan entregando un monto distinto al señalado en el citado literal.