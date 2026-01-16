Alerta roja por activación de quebradas y huaicos en Arequipa, Cusco, Moquegua y Puno ante lluvias intensas

(Mapfre)

Una alerta roja por posible activación de quebradas fue emitida para Arequipa, Cusco, Moquegua y Puno, ante la intensificación de lluvias en las próximas 24 horas, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Senamhi. El escenario representa un riesgo elevado de flujos de lodo, crecidas de detritos y movimientos de masa en zonas de alta pendiente y cuencas activas, con impacto potencial en comunidades y vías de comunicación.

La activación de quebradas, o huaicos, consiste en flujos rápidos de agua, lodo y detritos que surgen en quebradas o cuencas pequeñas a partir de lluvias recientes y antecedentes, combinadas con condiciones geológicas inestables. Estos eventos incluyen desde flujos de lodo hasta crecidas de detritos y deslizamientos, capaces de provocar daños graves en infraestructuras, viviendas y terrenos agrícolas.

Las autoridades emiten estos avisos considerando la lluvia pronosticada para las siguientes 24 horas, el acumulado de precipitaciones de los últimos siete días y la susceptibilidad del terreno a movimientos en masa. Según estos criterios, se establecen niveles de peligro rojo, naranja y amarillo, con recomendaciones diferenciadas para la población y las autoridades.

Cuatro regiones bajo amenaza de huaicos

Las regiones en alerta roja presentan las condiciones de mayor peligro ante la intensidad de las lluvias y la vulnerabilidad de sus territorios. En este nivel crítico se encuentran Arequipa, Cusco, Moquegua y Puno, con posibilidad de activación de quebradas de severidad extrema por lluvias intensas en áreas inestables.

En Arequipa, el riesgo afecta provincias como Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión, donde las lluvias pueden provocar huaicos en quebradas secas o activas y afectar vías de comunicación y centros poblados cercanos.

En Cusco, Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi enfrentan alta probabilidad de deslizamientos y flujos de detritos, principalmente en zonas altoandinas y valles interandinos con suelos saturados.

En Moquegua, la alerta se concentra en General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, áreas históricamente expuestas a huaicos por lluvias intensas. Puno mantiene la alarma en Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo, con especial atención en áreas rurales y carreteras altoandinas.

Las recomendaciones incluyen revisar procedimientos de emergencia, reprogramar actividades expuestas, proteger bienes y viviendas, y mantenerse atentos a la información oficial.

Se reportó un huaico en la quebrada La Yesera. | Municipalidad Provincial de Caravelí

Alerta naranja y amarilla en regiones vulnerables a huaicos

El nivel naranja abarca regiones con riesgo importante, aunque menor que el rojo, que requieren medidas preventivas inmediatas. En este nivel se encuentran áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Tacna y Ucayali.

En estas áreas, las lluvias intensas pueden activar quebradas, provocar deslizamientos y afectar caminos rurales y zonas agrícolas. áncash destaca por el riesgo en provincias del Callejón de Huaylas, mientras que en Lima, tanto la capital como provincias como Canta, Cañete, Huarochirí y Yauyos continúan bajo vigilancia por posibles huaicos en la sierra limeña.

En Huancavelica y Huánuco, el peligro se localiza en quebradas que desembocan en ríos principales, con riesgo de inundaciones repentinas. Se aconseja evitar actividades en áreas expuestas, proteger viviendas y bienes, y seguir las recomendaciones oficiales.

Deslizamientos y caída de árboles mantienen interrumpido el tránsito vehicular en la zona.

La región Loreto es la única que se mantiene en alerta amarilla, lo que indica un riesgo moderado de activación de quebradas. El aviso advierte sobre la posibilidad de crecidas repentinas en quebradas y ríos secundarios, principalmente en las provincias de Requena y Ucayali, donde las lluvias podrían afectar a comunidades ribereñas y zonas cercanas a los cauces naturales.

En estos casos, la recomendación principal es mantenerse atentos a la información oficial y acatar las indicaciones de las autoridades.

Medidas de prevención ante la activación de quebradas

Ante la amenaza de activación de quebradas, la población que reside cerca de quebradas, cauces secos y laderas debe permanecer vigilante y evitar cruzar estos sectores durante lluvias intensas. Es fundamental mantener la comunicación con autoridades locales y activar planes de contingencia en coordinación con Defensa Civil.

Las lluvias en Chaparra provocaron un huaico que dañó viviendas, una escuela y dejó vías bloqueada. Crédito: COEN - Indeci

Las autoridades regionales y municipales tienen la responsabilidad de reforzar la vigilancia de zonas críticas, garantizar la difusión de información actualizada y asegurar la disponibilidad de rutas de evacuación. Se recomienda revisar y aplicar los procedimientos de emergencia, proteger bienes y viviendas en zonas expuestas y coordinar la respuesta ante posibles emergencias.

El aviso destaca la importancia de la prevención y la respuesta rápida, sobre todo en áreas bajo alerta roja, donde el impacto de las lluvias puede ser severo en las próximas horas. Mantenerse informado y preparado resulta clave frente a la ocurrencia de huaicos y otros movimientos de masa.