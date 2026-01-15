Perú

Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa: una historia de amor que comenzó por TikTok

Los influencers comparten contenido por redes sociales y hasta tienen una cuenta compartida donde revelan algunos detalles de su relación

Guardar
Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa:
Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa: una historia de amor que se formó por TikTok

Una colaboración en TikTok fue el punto de partida para que Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa, dos creadores de contenido peruanos, iniciaran una relación sentimental que hoy se consolida a pesar de la distancia. Su historia ha captado la atención de miles de seguidores, que acompañan cada paso de su vida personal y profesional.

Un vínculo que nació en redes y se consolidó en la vida real

Waldir Maqque, joven cocinero e influencer de Cusco, y Lizeth Atoccsa, estudiante de Ingeniería Industrial en la UPC de Lima, se conocieron a través de TikTok, donde ambos conectaron por su creatividad y carisma. Todo comenzó con la idea de grabar juntos un video, pero la complicidad entre ambos fue creciendo y pronto la relación superó lo profesional. Aunque vivían en ciudades distintas, decidieron apostar por conocerse más allá de las redes.

Durante varios meses, la pareja optó por mantener su romance en privado. La reserva generó curiosidad y comentarios entre sus seguidores, que detectaban señales en sus publicaciones.

Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa:
Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa: una historia de amor que se formó por TikTok

La noticia terminó por hacerse pública en noviembre de 2024, cuando fueron vistos juntos en Cusco y un video de ambos besándose durante una celebración se difundió en redes sociales. Aunque pidieron que el video se retirara, la relación ya era tema de conversación en la comunidad digital. Tras ese episodio, decidieron mostrarse abiertamente como pareja.

Desde entonces, Waldir y Lizeth han compartido momentos importantes de sus vidas. En agosto de 2025, celebraron su primer aniversario con un viaje privado a Cusco, hospedándose en un complejo de domos con vista panorámica, piscina al aire libre y un entorno natural que permitió a ambos desconectarse y disfrutar de su compañía. Lizeth compartió detalles de la experiencia, describiendo el lugar como acogedor y perfecto para quienes buscan conectar con la naturaleza y relajarse lejos de la rutina.

Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa:
Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa: una historia de amor que se formó por TikTok

Celebraciones, proyectos conjuntos y una relación a distancia

El día a día de la pareja tiene el desafío de la distancia. Lizeth vive en Lima, donde estudia y trabaja en sus proyectos personales, mientras que Waldir está instalado en Cusco y continúa con su carrera como cocinero e influencer. Aun así, han encontrado la manera de visitar sus respectivas ciudades y aprovechar cada encuentro para grabar videos, compartir recetas o simplemente disfrutar de la compañía mutua.

Juntos crearon la cuenta “Pulguitas aventureras”, un espacio donde publican salidas a restaurantes, viajes y actividades en pareja. Allí, sus seguidores pueden ver desde recetas compartidas hasta travesías por distintas partes del país, lo que ayuda a que la comunidad se mantenga cercana y conectada a su historia.

Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa:
Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa: una historia de amor que se formó por TikTok

En 2025, Lizeth logró comprar su primer departamento en Lima. Este hecho marcó un paso importante en su independencia personal. Waldir no solo la acompañó en el proceso, sino que también participó en la organización del nuevo hogar y en la creación de contenido relacionado con el cambio. En sus redes sociales, la pareja ha mostrado el proceso de amoblar el departamento, cocinar juntos y convertir ese espacio en un nuevo escenario para su vida.

La relación también se ha fortalecido con viajes y celebraciones especiales. Recientemente, Lizeth celebró su cumpleaños en Tumbes junto a Waldir, disfrutando del mar y sumando nuevas experiencias juntos. La pareja demuestra que la distancia no es un obstáculo cuando existe compromiso y un proyecto en común. Sus seguidores siguen atentos cada paso de esta historia, que nació en TikTok y hoy se consolida como una de las más seguidas del ecosistema digital peruano.

Temas Relacionados

Waldir MaqqueLizeth Atoccsaperu-entretenimiento

Más Noticias

Deliciosa receta de Arroz Tapado

Aprende a preparar un delicioso Arroz Tapado en solo 60 minutos. Este plato tradicional, fácil y lleno de sabor, es perfecto para 4 porciones. Sorprende a tu familia con esta receta llena de contrastes entre lo dulce de las pasas, lo salado de las aceitunas y la suculenta carne molida.

Deliciosa receta de Arroz Tapado

Maju Mantilla dedica unas palabras a Gisela Valcárcel tras su regreso a la TV: “Estoy muy feliz, con bastante gratitud”

Tras una pausa marcada por polémicas personales, la presentadora retoma su carrera y compartirá pantalla con Ethel Pozo en un magazine vespertino de Panamericana TV

Maju Mantilla dedica unas palabras

Universitario vs Sport Boys: día, hora y canal TV del primer partido de pretemporada de los ‘cremas’ en el 2026

Los dirigidos por Javier Rabanal chocarán con los ‘rosados’ en las instalaciones de Campo Mar. Este enfrentamiento podrá verse en vivo

Universitario vs Sport Boys: día,

Rectificación de solicitud AFP: Así detallan Integra, Prima, Habitat y Profuturo el proceso

Retiro AFP. Ya todas las administradoras de pensiones han explicado cómo se hace la segunda solicitud para completar las 4 UIT

Rectificación de solicitud AFP: Así

Robos de celulares en Perú: las horas y los días con mayores denuncias, según Osiptel

Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), durante 2025 se reportaron a las empresas operadoras 1 462 487 celulares robados

Robos de celulares en Perú:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi amenaza a jueces

Fernando Rospigliosi amenaza a jueces del caso Caraya: Jusdem rechaza intervención del fujimorista y advierte actitudes autoritarias

Luis Aragón fuera de las Elecciones: JEE rechaza intento del acciopopulista para postular con Avanza País

Fallo histórico: Corte Suprema ratifica que la pesca industrial está prohibida en áreas naturales protegidas del Perú

¿Dar apoyo en una manifestación es delito? TC definirá el futuro del derecho a la protesta en el Perú este 20 de enero

Amplían extradición de alias ‘Cuchillo’ para que sea juzgado en Perú por extorsión

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla dedica unas palabras

Maju Mantilla dedica unas palabras a Gisela Valcárcel tras su regreso a la TV: “Estoy muy feliz, con bastante gratitud”

BTS en Perú: Cómo acceder a la preventa de entradas, qué es la ARMY Membership en Weverse y cómo funcionará la compra

Desde una ‘tamalada’ hasta hacer ‘ventas’ inesperadas: locura en TikTok por conseguir dinero para las entradas de BTS

Bad Bunny en Lima: ¿Qué figuras peruanas podrían estar en ‘La Casita’?

BTS llega a Perú por primera vez: banda K-pop confirma dos conciertos en Lima como parte de su gira mundial 2026

DEPORTES

Universitario vs Sport Boys: día,

Universitario vs Sport Boys: día, hora y canal TV del primer partido de pretemporada de los ‘cremas’ en el 2026

Entradas de la fecha 2 por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador: día y hora confirmado del duelo por la Tarde Celeste 2026

“Christian Cueva contaba que Renato Tapia se creía el capitán del futuro”: se filtró el inicio del conflicto en la selección peruana

Entradas Tarde Celeste 2026: precios y dónde comprar los boletos para la presentación de Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador