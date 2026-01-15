Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa: una historia de amor que comenzó por TikTok

Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa: una historia de amor que se formó por TikTok

Una colaboración en TikTok fue el punto de partida para que Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa, dos creadores de contenido peruanos, iniciaran una relación sentimental que hoy se consolida a pesar de la distancia. Su historia ha captado la atención de miles de seguidores, que acompañan cada paso de su vida personal y profesional.

Un vínculo que nació en redes y se consolidó en la vida real

Waldir Maqque, joven cocinero e influencer de Cusco, y Lizeth Atoccsa, estudiante de Ingeniería Industrial en la UPC de Lima, se conocieron a través de TikTok, donde ambos conectaron por su creatividad y carisma. Todo comenzó con la idea de grabar juntos un video, pero la complicidad entre ambos fue creciendo y pronto la relación superó lo profesional. Aunque vivían en ciudades distintas, decidieron apostar por conocerse más allá de las redes.

Durante varios meses, la pareja optó por mantener su romance en privado. La reserva generó curiosidad y comentarios entre sus seguidores, que detectaban señales en sus publicaciones.

La noticia terminó por hacerse pública en noviembre de 2024, cuando fueron vistos juntos en Cusco y un video de ambos besándose durante una celebración se difundió en redes sociales. Aunque pidieron que el video se retirara, la relación ya era tema de conversación en la comunidad digital. Tras ese episodio, decidieron mostrarse abiertamente como pareja.

Desde entonces, Waldir y Lizeth han compartido momentos importantes de sus vidas. En agosto de 2025, celebraron su primer aniversario con un viaje privado a Cusco, hospedándose en un complejo de domos con vista panorámica, piscina al aire libre y un entorno natural que permitió a ambos desconectarse y disfrutar de su compañía. Lizeth compartió detalles de la experiencia, describiendo el lugar como acogedor y perfecto para quienes buscan conectar con la naturaleza y relajarse lejos de la rutina.

Celebraciones, proyectos conjuntos y una relación a distancia

El día a día de la pareja tiene el desafío de la distancia. Lizeth vive en Lima, donde estudia y trabaja en sus proyectos personales, mientras que Waldir está instalado en Cusco y continúa con su carrera como cocinero e influencer. Aun así, han encontrado la manera de visitar sus respectivas ciudades y aprovechar cada encuentro para grabar videos, compartir recetas o simplemente disfrutar de la compañía mutua.

Juntos crearon la cuenta “Pulguitas aventureras”, un espacio donde publican salidas a restaurantes, viajes y actividades en pareja. Allí, sus seguidores pueden ver desde recetas compartidas hasta travesías por distintas partes del país, lo que ayuda a que la comunidad se mantenga cercana y conectada a su historia.

En 2025, Lizeth logró comprar su primer departamento en Lima. Este hecho marcó un paso importante en su independencia personal. Waldir no solo la acompañó en el proceso, sino que también participó en la organización del nuevo hogar y en la creación de contenido relacionado con el cambio. En sus redes sociales, la pareja ha mostrado el proceso de amoblar el departamento, cocinar juntos y convertir ese espacio en un nuevo escenario para su vida.

La relación también se ha fortalecido con viajes y celebraciones especiales. Recientemente, Lizeth celebró su cumpleaños en Tumbes junto a Waldir, disfrutando del mar y sumando nuevas experiencias juntos. La pareja demuestra que la distancia no es un obstáculo cuando existe compromiso y un proyecto en común. Sus seguidores siguen atentos cada paso de esta historia, que nació en TikTok y hoy se consolida como una de las más seguidas del ecosistema digital peruano.