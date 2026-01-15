Perú

Receta del pollo al maní, el guiso cotidiano que une generaciones en la cocina peruana

Sin sofisticaciones ni técnicas complejas, este platillo ocupa un lugar estable en la mesa peruana. Es un plato aprendido mirando, escuchando y repitiendo, donde el sabor y la costumbre pesan tanto como los ingredientes

Guardar
Receta de un delicioso pollo
Receta de un delicioso pollo al maní

El pollo al maní ocupa un lugar habitual en las mesas peruanas, no por sofisticación ni por rareza, sino por cercanía. Es un guiso que acompaña almuerzos familiares, celebraciones sencillas y domingos de reunión. Su presencia atraviesa generaciones y regiones, con ligeras variaciones, aunque siempre mantiene una base reconocible: pollo bien sellado, un aderezo intenso y una salsa espesa donde el maní aporta cuerpo y sabor.

En la cocina cotidiana del Perú, este plato funciona como punto de encuentro entre lo práctico y lo sabroso. Se prepara con ingredientes accesibles y con técnicas que pasan de una persona a otra sin manuales formales. En muchos hogares, el pollo al maní forma parte del repertorio básico, ese que se aprende mirando y escuchando, más que leyendo recetas.

El interés por este guiso no solo responde al gusto. El maní, según la tradición popular, “contiene gran cantidad de vitaminas y minerales que ayudan al desarrollo de los niños”. Además, “ayuda a reducir las calorías y regenerar las células de la piel”.

Ingredientes

  • 6 piezas de pollo
  • 150 g de maní tostado y molido
  • 1 taza de cebolla roja picada en cuadritos
  • 1 cucharada de ají amarillo molido
  • 2 cucharadas de ají panca molido
  • ½ cucharadita de comino
  • 1 cucharada de ajos molidos o rallados
  • 1 cucharadita de orégano seco y triturado
  • 1 cucharada de perejil picado
  • Agua o fondo de pollo en cantidad necesaria
  • Aceite vegetal
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto

Preparación

El aderezo continúa su desarrollo con la recuperación de jugos mediante pequeños chorros de agua o fondo de pollo. Cuando el aceite se separa, se añaden el orégano, la sal y la pimienta. Las piezas de pollo regresan a la olla junto con sus jugos, y se cubren casi por completo con líquido.

La cocción se realiza a fuego bajo, primero por quince minutos y luego por diez más, con revisiones intermedias para ajustar el nivel de líquido y el punto de sal. Recién en la etapa final se incorpora el maní tostado y molido, no licuado, “para así poder sentir la textura del maní en la salsita”.

Tras unos minutos adicionales, el plato se completa con perejil fresco picado. El resultado, según la descripción original, deja un pollo “extremadamente jugosito y superdelicioso”, listo para servirse con arroz blanco y, en muchos casos, acompañado de una ensalada sencilla.

En esa combinación de técnica, costumbre y sabor cotidiano, el pollo al maní mantiene su lugar como uno de los guisos más reconocibles de la cocina peruana.

Un clásico de los hogares peruanos

Receta del pollo al maní,
Receta del pollo al maní, el guiso cotidiano que une generaciones en la cocina peruana

El pollo al maní se describe, en palabras de una de las voces que difunde esta receta, como “un platillo muy recurrente en los menús de los hogares peruanos”. Su preparación suele vincularse a momentos específicos: almuerzos dominicales, reuniones familiares o comidas que buscan rendir sin perder sabor.

Uno de los aspectos que más se repite en los relatos culinarios sobre este plato es la importancia del sellado del pollo. Este cumple una función concreta: conservar jugos y aportar una textura firme antes de la cocción prolongada en la salsa. El procedimiento se detalla paso a paso, con énfasis en el control del fuego y los tiempos. Primero, el pollo se sazona con sal y pimienta por ambos lados. Luego, se coloca en una sartén con aceite vegetal, con la piel hacia abajo, y se tapa para evitar salpicaduras.

Tras unos minutos por cada lado, las piezas se retiran y se reservan junto con el aceite de la cocción. Ese mismo aceite sirve como base para el aderezo, donde la cebolla roja picada se sofríe a fuego bajo hasta quedar transparente. A partir de allí, se incorporan el ajo, el comino, el ají amarillo y el ají panca, con pausas precisas para evitar que los ingredientes se quemen.

Temas Relacionados

peru-recetas

Más Noticias

Entrenador de 2 de Mayo aclara sus dichos sobre Paolo Guerrero y rechaza haberlo minimizado: “Sería un desubicado”

Tras sus palabras sobre “no tenerle miedo” al delantero de Alianza Lima, el técnico paraguayo se pronunció y buscó poner fin a la polémica

Entrenador de 2 de Mayo

Parque de Las Leyendas actualiza precios de entradas para 2026 en San Miguel y Huachipa

La entidad limeña informó sobre el reajuste de precios que regirá durante el año e incluye beneficios para adultos mayores y menores de edad

Parque de Las Leyendas actualiza

Bad Bunny ya está en Lima: reguetonero arribó al Perú y activa la cuenta regresiva para sus shows en el Estadio Nacional

El cantante puertorriqueño llegó procedente de Chile y ya se encuentra alojado en un hotel de la capital, a pocos días de ofrecer dos conciertos consecutivos que convocarán a miles de seguidores

Bad Bunny ya está en

Estos son los peajes en Perú que bajaron de precio en 2026: Lista completa de rutas y nuevas tarifas según Ositrán

La reducción tarifaria responde a una fórmula que considera el tipo de cambio y la inflación, y ya se aplica en tramos como Trujillo – Sullana, IIRSA Norte, Huancayo y Arequipa

Estos son los peajes en

Indecopi advierte que pasajeros pueden exigir reembolso o reprogramación tras cancelaciones por mal tiempo

Las condiciones meteorológicas han afectado la operación aérea en varias regiones del país. El organismo recuerda a los usuarios sus derechos y detalla los canales de atención para reclamos y consultas

Indecopi advierte que pasajeros pueden
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Zully Pinchi, aspirante al Senado

Zully Pinchi, aspirante al Senado y vinculada a Martín Vizcarra: “Nunca tuve una relación con él ni la tendría”

Juan José Santiváñez señala que crimen de Andrea Vidal no es asunto de APP y vuelve a negar que su voz aparezca en audios de ‘Culebra’

“Malas mañas”: Hermano de Dina Boluarte y empresario chino operaron con congresistas avalados por José Jerí, según Shimabukuro

No solo fue en el chifa: revelan las reuniones que José Jerí tuvo con empresario chino Zhihua Yang en Palacio de Gobierno

César Acuña, candidato de APP, al ser cuestionado por incluir personas con antecedentes en listas al Congreso: “Me acabo de enterar”

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny ya está en

Bad Bunny ya está en Lima: reguetonero arribó al Perú y activa la cuenta regresiva para sus shows en el Estadio Nacional

Melissa y Tepha Loza revelan la batalla de su madre contra el cáncer y cómo han optado por la medicina alternativa

María Pía Copello realiza ‘Caravana del amor’ para celebrar 20 años de matrimonio con Samuel Dyer: “yo lo fleché”

Bryan Torres en la mira luego que expareja revelara que también lo denunció por violencia: “Casi viví lo mismo que Samahara Lobatón”

Melissa Klug revela que no sabía de agresión a Samahara Lobatón: “Ahora estaría presa por la golpiza a ese abusivo”

DEPORTES

Entrenador de 2 de Mayo

Entrenador de 2 de Mayo aclara sus dichos sobre Paolo Guerrero y rechaza haberlo minimizado: “Sería un desubicado”

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal del debut de los ‘celestes’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Colo Colo: día, hora y canal TV del partido por fecha 3 de la Serie Río de La Plata 2026

San Martín refuerza su bloque con altura y experiencia olímpica: llega imponente central dominicana de dos metros

Pablo Guede despreocupado por el juego colectivo de Alianza Lima: “Quiero probar jugadores en otras posiciones”