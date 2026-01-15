Qué se celebra el 15 de enero en el Perú: ecos de independencia, resistencia y transformación social

La memoria colectiva recuerda en este día eventos que definieron la trayectoria nacional, desde batallas trascendentes hasta el surgimiento de leyes y modificaciones en el ámbito laboral (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 15 de enero reúne hechos clave de la historia peruana. En 1780 nació Hipólito Bouchard, corsario y marino que participó en las gestas independentistas sudamericanas.

En 1881 se libró la Batalla de Miraflores, enfrentamiento decisivo de la Guerra del Pacífico que precipitó la ocupación de Lima. Ese día también se recuerda a Manuel Melgarejo Sáenz, coronel caído en la defensa de la capital.

En 1894 nació José Luis Bustamante y Rivero, jurista y presidente derrocado en 1948. En 1919 nacieron Augusto Ferrando y se estableció la jornada laboral de ocho horas, como hito social fundamental del siglo XX peruano.

15 de enero de 1780 — nace Hipólito Bouchard, corsario, marino y prócer de las independencias americana

Corsario audaz y militar de mar, Hipólito Bouchard protagonizó campañas decisivas contra flotas realistas y se integró a las gestas libertadoras del continente. (José Gil de Castro)

Hipólito Bouchard nació el 15 de enero de 1780 en Bormes-les-Mimosas, en el sur de Francia, y falleció el 4 de enero de 1837 en Nazca, Perú. Fue un militar y corsario que adoptó la causa independentista de las Provincias Unidas del Río de la Plata y más tarde la de Perú, obteniendo la nacionalidad argentina por sus servicios.

Fue una figura destacada en las luchas contra el dominio colonial español, participando en acciones navales en la costa del Pacífico, así como en incursiones en California, Centroamérica y Filipinas, siempre enfrentando a flotas realistas.

Bouchard también comandó la fragata La Argentina entre 1817 y 1819 en una de sus campañas corsarias más célebres. Tras retirarse de la vida marina, se dedicó a la agricultura en tierras peruanas, donde murió. Su trayectoria lo convirtió en un personaje emblemático de las gestas libertadoras de Sudamérica.

15 de enero de 1881 — Batalla de Miraflores: el combate decisivo que selló la caída de Lima en la Guerra del Pacífico

Con defensas incompletas y fuerzas mixtas, Lima enfrentó en Miraflores un combate decisivo que terminó por abrir paso a la ocupación chilena. (Juan Lepiani)

La Batalla de Miraflores se libró el 15 de enero de 1881 como uno de los enfrentamientos finales por el control de Lima durante la Guerra del Pacífico. Tropas peruanas, integradas por militares y civiles, se enfrentaron al ejército chileno tras la derrota previa en San Juan.

El combate se desarrolló en medio de una defensa desorganizada y con líneas fortificadas incompletas. La superioridad militar chilena se impuso luego de intensos bombardeos y asaltos terrestres.

La derrota peruana precipitó la ocupación de Lima, marcó el colapso de la resistencia en la capital y tuvo profundas consecuencias políticas, sociales y económicas para el país.

15 de enero de 1894 — nace José Luis Bustamante y Rivero, presidente, jurista y diplomático peruano

Presidente derrocado y juez en La Haya, Bustamante y Rivero dejó una huella singular en la política y la diplomacia peruana del siglo XX. (El Peruano)

José Luis Pablo Bustamante y Rivero nació el 15 de enero de 1894 en Arequipa y se destacó como abogado, político y diplomático peruano. Fue elegido presidente del Perú en 1945 bajo la coalición del Frente Democrático Nacional, con un marcado respeto por las leyes y apertura de libertades públicas, aunque enfrentó fuerte oposición interna.

Durante su mandato se extendió la soberanía marítima hasta 200 millas, pero en 1948 fue derrocado por un golpe militar liderado por Manuel Odría, que lo obligó al exilio.

Tras su regreso al país en 1956, rechazó postularse nuevamente y continuó su trayectoria internacional como juez y presidente de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. También ejerció como senador vitalicio hasta su muerte en 1989, dejando obras escritas sobre derecho y política peruana.

15 de enero de 1907 - Manuel Melgarejo Sáenz, coronel que murió defendiendo Lima en la Batalla de Miraflores

Manuel Melgarejo Sáenz es recordado como uno de los coroneles que cayó en Miraflores defendiendo Lima durante los días más críticos de la guerra. (Andina)

Manuel Melgarejo Sáenz fue un militar peruano del siglo XIX que alcanzó el grado de coronel y participó activamente en la defensa de Lima durante la Guerra del Pacífico.

Tuvo a su cargo unidades del Ejército del Perú que enfrentaron el avance de las tropas chilenas en la Batalla de Miraflores, librada el 15 de enero de 1881.

La historiografía lo recuerda como un oficial que cumplió su deber en condiciones adversas, marcadas por la precariedad militar y la superioridad del ejército invasor. Su nombre simboliza el sacrificio en la resistencia final de la capital.

15 de enero de 1919 — nace Augusto Ferrando, el animador que marcó la televisión peruana

Augusto Ferrando Chirichigno fue un destacado presentador de televisión, narrador deportivo, locutor hípico y actor peruano nacido el 15 de enero de 1919 en Lima. Su carrera se extendió por décadas y lo convirtió en una figura emblemática del entretenimiento nacional.

Fue conductor durante treinta años del popular concurso televisivo Trampolín a la fama, que se mantuvo como uno de los espacios más longevos y vistos en la televisión peruana y sirvió para dar visibilidad a numerosos artistas y talentos.

También promovió espectáculos como La Peña Ferrando, integrando comediantes y músicos. Su estilo enérgico y su voz potente lo hicieron distintivo en la hípica y en la narración deportiva. Ferrando falleció en Lima el 1 de febrero de 1999, a los 80 años, dejando una huella profunda en la cultura popular del país.

15 de enero de 1919 — Perú reconoce la jornada laboral de ocho horas tras décadas de lucha obrera

La promulgación del decreto de las ocho horas marcó un hito en la historia laboral y en la organización de los derechos sociales. (El Peruano)

El 15 de enero de 1919, el presidente José Pardo y Barreda promulgó el decreto que estableció la jornada laboral de ocho horas diarias en el Perú. La medida fue resultado de años de movilización del movimiento obrero, marcado por huelgas, protestas y una fuerte influencia de ideas anarcosindicalistas impulsadas por pensadores como Manuel González Prada.

Inicialmente, la norma se aplicó a talleres del Estado, ferrocarriles y obras públicas, mientras que en el sector privado se promovía el acuerdo con los trabajadores, manteniendo los salarios vigentes.

Este hecho constituyó un punto de quiebre en la legislación laboral peruana y sentó las bases del reconocimiento de derechos fundamentales para los trabajadores.