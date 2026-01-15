Tepha Loza compartió la difícil situación que atraviesa su familia con el proceso oncológico de su madre. Video: Instagram

La familia de Melissa y Tepha Loza atraviesa una de las etapas más difíciles de su vida tras revelarse el diagnóstico de cáncer de su madre, María Guadalupe Vigil. La noticia fue compartida por la propia Tepha a través de sus redes sociales, donde expuso el delicado estado de salud de su progenitora y la batalla que libra día a día para superar la enfermedad.

La fortaleza, la esperanza y el apoyo familiar se han convertido en los pilares fundamentales para enfrentar este proceso, que también ha motivado a las hermanas a tomar decisiones drásticas en su rutina y priorizar la salud de su madre por encima de cualquier otro compromiso.

Un diagnóstico inesperado y una batalla familiar

Fue a fines de 2025 cuando la familia Loza recibió el diagnóstico que cambiaría sus vidas. Según relató Tepha en un conmovedor video, su madre fue diagnosticada con cáncer y de inmediato inició un tratamiento convencional a base de quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, los fuertes efectos secundarios que experimentó —como la caída del cabello, la debilidad y el deterioro general— llevaron a la familia a buscar alternativas que le permitieran a María Guadalupe mejorar su calidad de vida.

“En esos días que estuvo con esas terapias se deterioró bastante porque ambas atacan las células malignas, pero también matan las buenas. Es por eso que se le cae el pelito y la deteriora por dentro también”, explicó Tepha, dando cuenta de la dureza del proceso y del impacto emocional que supone para quienes acompañan a un ser querido en la lucha contra el cáncer.

Melissa y Tepha Loza revelan la batalla de su madre contra el cáncer y cómo han optado por la medicina alternativa.

Ante la situación, la familia investigó opciones complementarias y decidió apostar por el uso del muérdago, una planta utilizada en la medicina alternativa y que ha sido recomendada por algunos pacientes oncológicos en Europa. “Muchos médicos no creen en ese tipo de medicamentos, pero por experiencia de otras personas logramos llegar al muérdago”, detalló Tepha, quien afirmó que la primera sesión con este tratamiento ha generado resultados alentadores y abrió una nueva esperanza para su madre.

Fortaleza, fe y esperanza: el apoyo de Melissa y Tepha Loza en la lucha contra el cáncer

Más allá de los tratamientos y las decisiones médicas, el elemento clave en este proceso ha sido la actitud de María Guadalupe Vigil. Según sus hijas, la matriarca de la familia ha demostrado una fortaleza admirable y una actitud positiva que contagia a todos a su alrededor. “Súper positiva, mi mamá está luchando, sigue luchando junto a nosotros. Nos está transmitiendo una fortaleza increíble como hijos para acompañarla en este proceso y hacerlo más llevadero, sobre todo para ella”, expresó Tepha.

El acompañamiento constante de Melissa y Tepha, tanto en consultas médicas como en sesiones de tratamiento y momentos de descanso, ha sido fundamental para mantener el ánimo y la unión familiar. Las hermanas han optado por mantenerse alejadas de las redes sociales y han priorizado la presencia en casa, dejando de lado temporalmente sus compromisos laborales y de entretenimiento.

“Seguimos con la esperanza de que todo va salir bien y Diosito nos va ayudar”, concluyó Tepha, mostrando la fe y la confianza en que, pese a las adversidades, la familia saldrá fortalecida de esta experiencia.

Tepha Loza anuncia que se mantendrá alejada de las redes sociales para apoyar a su madre en su lucha contra el cáncer.

La valentía y la transparencia con la que las Loza han compartido su historia han generado una ola de solidaridad entre sus seguidores, quienes han enviado mensajes de ánimo y apoyo a través de las redes sociales. La actitud resiliente de la familia ha sido destacada como ejemplo de cómo el amor y la unidad pueden convertirse en el mejor remedio para enfrentar los desafíos más duros de la vida.

Melissa Loza, conocida por su carácter reservado, también se quebró en público hace unas semanas al hablar del delicado estado de salud de su madre durante una emisión de “Esto es Guerra”. “De esta vamos a salir juntas”, pronunció entre lágrimas, generando empatía no solo entre sus compañeros de programa, sino también entre los televidentes que siguen su carrera desde hace años.