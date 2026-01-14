Estados Unidos

Marco Rubio se reunió con el canciller de Panamá en Washington y debatió sobre la estabilidad política en Venezuela

Los funcionarios de ambos países conversaron sobre la importancia de reforzar los vínculos en materia de cooperación regional y evaluaron las acciones conjuntas ante los cambios recientes en el país caribeño

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con los medios de comunicación, en Ciudad de Panamá, el 3 de febrero de 2025 (Mark Schiefelbein/REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este martes al ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, en la sede del Departamento de Estado en Washington en medio de la transición política en Venezuela.

El encuentro abordó asuntos bilaterales y estuvo marcado por la situación en el territorio caribeño tras la captura de Nicolás Maduro. El funcionario de la administración de Donald Trump manifestó su “profundo agradecimiento por la sólida colaboración de Panamá durante el último año”, destacó el portavoz adjunto, Tommy Pigott.

En ese sentido, Rubio subrayó la cooperación entre ambos países y el impulso de prioridades compartidas en la región. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos reconoció las medidas de Panamá para proteger la infraestructura crítica y expresó “su interés en una mayor cooperación en los esfuerzos regionales en curso para promover la estabilidad en Venezuela”, señaló Pigott.

El secretario estadounidense y el ministro panameño dialogaron también sobre las oportunidades para profundizar la colaboración en temas de interés mutuo entre ambos países, según el comunicado del Departamento de Estado. Entre los asuntos abordados figuró la cooperación en materia de seguridad para enfrentar amenazas comunes, como el narcotráfico y el crimen transnacional.

El comunicado vía X de la Cancillería de Panamá

“Ambas delegaciones coincidieron en que la relación bilateral se encuentra en uno de sus mejores momentos, sustentada en una visión compartida de seguridad regional, desarrollo sostenible y defensa de la democracia así como en una cooperación pragmática orientada a resultados concretos para los pueblos de ambos países”, expresó la Cancillería panameña en X.

Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, celebró la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses y pidió que el hecho permita avanzar hacia una transición democrática en Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá mantiene “activas y permanentes gestiones diplomáticas” para lograr la liberación del ciudadano panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba, quien permanece detenido en Venezuela desde junio.

Mulino manifestó su apoyo al líder opositor del régimen venezolano Edmundo González Urrutia como legítimo ganador de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela y solicitó una transición ordenada del poder, después de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

El presidente José Raúl Mulino asiste a una entrevista con Reuters, en Ciudad de Panamá (REUTERS/Aris Martinez/Archivo)

El mandatario panameño se pronunció a través de un mensaje en la red social X, donde ratificó la postura oficial de su país ante la crisis política venezolana.

“Ante los acontecimientos ocurridos en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales, donde fue electo el ciudadano Edmundo González. Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo”, escribió Mulino en su publicación.

(Con información de EFE)

