Lima amanece hoy con lluvia de verano: ¿a qué se debe y hasta cuándo estará así el clima en la costa?

El fenómeno climático sorprendió este jueves 15 de enero a ciudadanos de diversos distritos capitalinos e impulsó a las autoridades a recomendar precaución en la movilidad, debido a riesgos de accidentes derivados de la humedad y la baja visibilidad

Una inusual lluvia de verano sorprendió a Lima la madrugada del 15 de enero y dejó calles anegadas en varios distritos de la capital peruana. (Andina)

Las primeras horas de este jueves 15 de enero sorprendieron a los residentes de Lima Metropolitana con una copiosa lluvia de verano que, según comprobó Infobae Perú, dejó calles anegadas y charcos en varios distritos.

El fenómeno, inusual para esta época de verano en la capital peruana, alteró la rutina de miles de ciudadanos y motivó recomendaciones puntuales de precaución.

La precipitación se extendió por diferentes sectores de Lima Metropolitana, afectando a zonas como el Rímac, Cercado de Lima, Breña, Lince, Miraflores, San Isidro, Jesús María y San Martín de Porres.

En estas áreas, la intensidad de la garúa veraniega provocó que avenidas como la Vía Expresa de Paseo de la República permanecieran completamente mojadas pocos minutos después de iniciada la lluvia.

Meteorólogos atribuyen el clima inusual a la mayor nubosidad y al aumento de la humedad en la costa, factores que amplifican la sensación de bochorno en Lima. (Andina)

La situación llevó a instar a conductores, ciclistas y peatones a extremar la vigilancia en sus desplazamientos. El llamado responde al riesgo de accidentes asociado a la disminución de la adherencia sobre el asfalto y la visibilidad reducida.

Entre lluvias y bochorno

De acuerdo con la especialista Rosario Julca del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), la sensación de bochorno y el cielo cubierto en la ciudad tienen su origen en dos factores: el aumento de la nubosidad hacia la tarde y el notable incremento de la humedad sobre la franja costera.

“La sensación de bochorno se debe a dos factores principales. Uno es el incremento de la nubosidad que se da en horas de la tarde, y también al incremento de humedad que se da en toda la franja costera, no solo para Lima Metropolitana”, explicó a RPP.

Sectores clave como Rímac, Cercado de Lima, Breña, Lince, Miraflores, San Isidro, Jesús María y San Martín de Porres registraron avenidas completamente mojadas tras la intensa precipitación. (Infobae Perú)

Julca precisó que este fenómeno se relaciona directamente con las lluvias intensas que se han registrado en la sierra. La nubosidad generada en las zonas altoandinas se traslada hacia la costa, lo que eleva tanto la humedad ambiental como la percepción de calor.

“Y este incremento de nubosidad, incremento de humedad, se da principalmente a que en la parte de la sierra estamos teniendo lluvias importantes. Esta nubosidad desde las zonas altoandinas pasa hacia la parte costera, y es justamente pues que hace que incremente la nubosidad, la humedad; y, por ende, la sensación de bochorno que perciben los ciudadanos”, detalló la experta.

¿Hasta cuándo estará así el clima?

El Senamhi mantiene vigente un aviso meteorológico por lluvias que abarca tanto la sierra como la costa, con vigencia al menos hasta el 16 de enero.

“Tenemos un aviso meteorológico de lluvia, tanto para la parte de la sierra y la parte de la costa, hasta el 16 de enero, por lo que las condiciones de nubosidad que se van a dar principalmente hacia las horas de la tarde y la sensación de bochorno, todavía se prevén hasta ese día, hasta el día 16 de enero, por lo menos”, afirmó Julca.

Senamhi mantiene un aviso meteorológico por lluvias en Lima y la costa hasta por lo menos el 16 de enero, ante la persistencia de nubosidad y bochorno. (Infobae)

La especialista advirtió que los cambios en el clima se dan de modo progresivo y que el monitoreo de las precipitaciones en la sierra continúa siendo clave para anticipar la evolución de las condiciones en la costa.

Probabilidad alta

El meteorólogo Matt Nieto, conocido por sus análisis en redes sociales, advirtió que la probabilidad de lluvias en la costa peruana sigue siendo alta debido a la persistencia de vapor de agua sobre el litoral.

“¿Por qué podrían seguir episodios de lluvias en la costa del Perú? El vapor de agua en el litoral se mantiene elevado (>50 kg/m², área roja) y se ha expandido hasta la costa sur. Resultado: probabilidad de lluvias (entre ligera-moderada) dentro de las siguientes 48 h”, publicó en su cuenta de X.

El meteorólogo Matt Nieto destaca que el vapor de agua sobre el litoral peruano mantiene alta la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en la costa dentro de las próximas 48 horas.

Nieto aclaró que, si bien la humedad es abundante, la ausencia de precipitaciones significativas en distritos como Lima oeste se explica porque el aire húmedo no asciende lo suficiente.

“Puede haber mucha humedad, pero si este aire húmedo no sube o asciende no se generan lluvias significativas. En términos técnicos, los forzantes para generar el movimiento vertical del aire hacia arriba han sido débiles. Si el mar, ahora, estuviera cálido otra historia sería”, respondió el meteorólogo ante la consulta de un usuario.

Los efectos de la lluvia

Uno de los impactos directos de las lluvias recientes ha sido el incremento del caudal del río Rímac, conocido popularmente como el ‘Río Hablador’. De acuerdo con un reporte de Buenos Días Perú, la crecida responde a las intensas precipitaciones en la sierra, lo cual genera inquietud entre las autoridades y los habitantes de zonas cercanas como Lurigancho, Chosica y Chaclacayo.

Rímac y Chillón: esto dice Senamhi sobre el aumento de caudal y posibles desbordes. (Foto referencial: Agencia Andina)

Si bien el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que no se espera un desborde inminente, el monitoreo del caudal se mantiene constante.

El especialista Abraham Levy detalló en sus redes sociales que “el río Rímac observa un salto en su caudal sin comprometer la infraestructura de las riberas”, aunque advirtió sobre la erosión acumulada por el paso del tiempo. En sus palabras, los reservorios y lagunas de la cuenca ya se encuentran cerrados, almacenando agua para el estiaje de 2026.

